Травля собаками и ДНК за 15 минут: Эксперт-спецназовец разобрал основные нестыковки в ликвидации аль-Багдади

Автор:

Цыганов Александр

Есть ли жизнь в Абу Бакре аль-Багдади, нет ли жизни в Абу Бакре аль-Багдади — это науке… безразлично. Так можно сформулировать отношение одного из давних и надёжных источников Царьграда в военной области к информации о том, что американцами жёстко зачищен главарь ИГ* Абу Бакр аль-Багдади. По официальной версии, обнародованной лично президентом США Дональдом Трампом, террористический генерал был убит в ходе спецоперации американских сил специальных операций.

В том положении, в котором сейчас находятся "бармалеи", жизнь или смерть их главаря не имеет никакого значения. Прежде всего благодаря усилиям русских и сирийских бойцов, лётчиков и вообще военных и политических структур сирийский ИГ* ликвидирован как организованная сила. От него остались жалкие клочки, которые шатаются по пустыням и изредка нападают на караваны, потому что таков вековой образ жизни тех бедуинов, что причисляют себя к "даишакам",

– отметил источник, ранее тоже нюхнувший спецназовской доли в Афганистане.

ДАИШ*, напомним, — арабский аналог аббревиатуры ИГИЛ*.

«Во-вторых, — отметил специалист, — в наше время лидерство в подобного рода организациях вообще не имеет значения. Главное — в инфраструктуре, а кто конкретно её направляет на акции и действия — дело второе. Настоящие кукловоды сидят далеко, в тепле и безопасности. В данном случае — в США и Израиле, так как ИГИЛ* — доказанное изделие спецслужбы этих двух стран».

Ликвидация аль-Багдади

Наиболее зрелищно процесс ликвидации главаря ИГ* описал талантливейший шоумен и по совместительству президент США Дональд Трамп. Вот что он рассказал, согласно передаче этой истории средствами массовой информации.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis / Globallookpress

По словам Трампа, местонахождение аль-Багдади локализовали «пару недель» назад. Затем его «вели» уже постоянно, несмотря на то, что террорист не пользовался мобильным телефоном и вообще вёл себя чрезвычайно осторожно. Без похвалы себя любимого президент США тоже не обошёлся: «Знаете, эти люди очень умные. Они используют интернет лучше, чем практически кто-либо в мире, возможно, кроме Дональда Трампа».

После того было установлено, что главарь ИГ* остановился на территории комплекса зданий в провинции Идлиб, в пяти километрах от турецкой границы, было принято решение о его немедленной нейтрализации. На восьми вертолётах на точку нагрянули американские рейнджеры (как говорят, на сей раз — сухопутные, то есть «Дельта», а не «морские котики» с флота, которые ликвидировали Усаму бен Ладена). Американцы загнали аль-Багдади в некий тоннель, где почти что затравили собаками.

Для мусульманина это позорная и очень плохая смерть. Поэтому я вполне понимаю аль-Багдади, если он действительно привёл в действие пояс смертника, чтобы его не успели коснуться собачьи зубы,

— поведал источник Царьграда.

По словам Трампа, при этом террорист подорвал не только себя, но и трёх детей. Погибли также две жены вождя ИГ*. При этом, несмотря на то, что тело аль-Багдади было изуродовано в результате взрыва и обвала стен тоннеля, его личность была надёжно установлена благодаря немедленно сделанной на месте экспертизе ДНК.

Ни один американский военный не пострадал, за исключением служебной собаки, что бежала за аль-Багдади.

Трамп сослался также на то, что вся операция транслировалась напрямую в Ситуационном кабинете Белого дома, и вместе с президентом трансляцию наблюдали вице-президент Майкл Пенс, помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен, госсекретарь США Майкл Помпео, министр обороны Марк Эспер, руководитель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США Марк Милли, а также несколько членов правительства и несколько генералов.

Но тем не менее у общественности возникло немало вопросов относительно достоверности всей этой истории.

Вопросы — справедливые и не очень

Действительно, странностей в этой версии немало.

Во-первых, что делал главарь ИГ* в Идлибе, где контроль над ситуацией держит запрещённая в России террористическая группировка «Хайат Тахрир аш-Шам»*, она же — знаменитая «Джабхат ан-Нусра»*? Между двумя этими группировками вражда идёт не на жизнь, а на смерть, наподобие той, что разделяет ИГ* и Талибан* в Афганистане. А значит, что мог делать лидер ИГ* под носом у своих врагов? Да к тому же без собственной банды за спиной?

Зато идеологически место для ликвидации игиловца подобрано со вкусом и значением: рядом с Турцией, которая, стало быть, не контролирует Идлиб от слова «вообще», хотя и тщится это делать. А также под носом у русских, которые тоже выглядят неумехами, у которых американцы вытащили и убили врага прямо между пальцами.

Абу Бакр аль-Багдади. Фото: Ropi / Globallookpress

Более того, Трамп даже поблагодарил Россию за помощь в этом деле:

Россия отлично повела себя с нами, они открыли [воздушное пространство]. Мы пролетели над определёнными территориями, подконтрольными России. Россия повела себя потрясающим образом.

Это, однако, вызывает вторую серию вопросов, ибо русское министерство обороны какое бы то ни было участие в операции опровергает. Как заявил официальный представитель Министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков, «Минобороны не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации Идлиб операции по очередному "уничтожению" бывшего лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади». По словам Конашенкова, за последние дни никаких ударов с воздуха со стороны США в Идлибе не было, да и вообще «России неизвестно ни о каком якобы содействии пролёту американской авиации в воздушное пространство Сирии».

А закончил генерал своё заявление и вовсе оскорбительно для американцев:

Нарастание количества непосредственных участников и стран, якобы принимавших участие в этой "операции", каждый с абсолютно противоречивыми подробностями, порождает обоснованные вопросы и сомнения в её реальности и тем более успехе.

Подобное заявление, по словам информатора Царьграда, — «не кот чихнул». Восемь вертолётов просто так через зону наблюдения из Хмеймима не прошмыгнут, заверил он. Чтобы сделать это, американцы должны были выйти на связь по совершенно определённому протоколу, их должны были далее отслеживать, слушать их эфир и так далее. Всё, как положено. И это всё положенное должно сохраниться в записи. Следовательно, кто-то говорит заведомую неправду, считает специалист, и это вряд ли Конашенков. Ибо его слова крайне просто проверить.

Есть вопросы и «в-третьих», и «в-четвёртых», и в-дальнейших. Скажем, американский спецназ с собой что, лабораторию таскает, чтобы прямо на месте анализ ДНК проводить? Взрыв этого «пояса шахида», опять же, — какой-то очень нужный взрыв, чтобы опознать тело можно было без всяких ненужных сомнений.

Но главное, отметил собеседник Царьграда, остаётся всё тем же главным: США железно отметились в том, что спасали верхушку ИГ*, основных его специалистов — как в Сирии, при штурме Ракки, например, так и в Афганистане. Даже допуская гибель собственных солдат при этом. А поэтому кого американцы убили в Идлибе, убили ли вообще кого-то, убили ли его в Идлибе, имеет предельно малое значение. Ведь главное, что они сохранили и где-то сегодня заботливо пестуют и тренируют кадровую верхушку террористической организации, её структуру. И даже если аль-Багдади действительно ликвидирован — это так, не более чем сорвали чёрный флаг ИГ* и бросили его себе под ноги.

А вот где и когда над миром поднимется флаг следующего террористического центра, который американцы вытащат из своего кармана, — вопрос, на который ответит будущее.

*ИГ, ИГИЛ (ДАИШ), «Исламское государство», «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам»), Талибан – запрещённые в России террористические организации.