Травля прибавила злости: Что даёт пересмотр допинговых санкций против русских спортсменов

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение сократить срок дисквалификации представителей России. Ситуацию телеканалу "360" прокомментировали эксперты.

В декабре 2019 года исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) решил дисквалифицировать Россию на четыре года за нарушения, выявленные при проверке деятельности Московской антидопинговой лаборатории. Спортсменам запретили выступать под национальным флагом и использовать официальный гимн, спортивные чиновники не могут посещать Олимпиады, Паралимпиады, юношеские игры, чемпионаты мира и иные мероприятия. В России также нельзя проводить целый ряд крупных международных соревнований.

Согласно решению CAS, срок дисквалификации удалось снизить на два года (до середины декабря 2020). Уже запланированные первенства перенесут из России в другую страну только в том случае, если не возникнет сложностей. Под угрозой оказались:

в 2021 году - чемпионат мира по скалолазанию, чемпионат мира по пляжному футболу, чемпионат мира по хоккею с мячом;

в 2022 году - чемпионат мира по волейболу, чемпионат мира по стрелковому спорту, чемпионат мира по спортивной борьбе, чемпионат мира по плаванию на короткой воде.

Как заявил президент Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили, домашние чемпионаты крайне важны, ибо речь идёт не только о поддержке трибун. Спортсменам важно понимание, что их могут поддержать родные и близкие, которые не всегда имеют возможность поехать в другую страну.

Впрочем, проблемы никак не повлияют на уровень подготовки представителей России, которые будут бороться до последнего.

"Те, кто динамично, невзирая ни на что, работали как внутри страны, так и на соревнованиях международных федераций, - не думаю, что они скатятся. А те, кто бегали, посыпали головы пеплом, искали крайних, - думаю, у них та же тенденция и останется", - прогнозирует спортивный функционер.

А президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников пояснил, что у спортсменов уже есть опыт выступления под нейтральным флагом на Олимпиаде в Пхенчхане. Подобное унижение только добавило им злости, мотивируя покорять новые высоты.

"Гимн и флаг будут у каждого в душе и сердце. Когда выходишь на старт в индивидуальных соревнованиях, ты в душе ощущаешь поддержку и помощь. И необязательно это всегда должно быть снаружи", - пояснил он.

Сальников добавляет, что отменить чемпионаты мира будет проблематично. Нужно учитывать контракты со спонсором, у сторон также есть финансовые обязательства. И подобные аспекты как раз прописаны в решении CAS, что внушает оптимизм.

Иную позицию заняла олимпийская чемпионка и депутат Государственной Думы Светлана Журова. Она поддерживает смягчение санкций, но называет решение CAS "изуверством".

В решение суда заложена попытка создать раскол в обществе. Особенно парламентария беспокоит, что спортсмены из России вновь могут подвергнуться травле. Нужно понимать, что с 2014 года в стране появилось целое поколение атлетов, которые не имеют отношения к допинговому скандалу. Но они всё равно попали под санкции.

"Нападки на них явно будут очень большие. Я это предвосхищаю, потому это уже было перед Олимпиадой в Корее. Этот статус очень многих в нашей стране не устраивает, это считают чем-то на уровне предательства", - поведала Журова в интервью РИА ФАН.

По мнению телеведущего Дмитрия Губерниева, спортивные организации России будут вынуждены бороться за каждого атлета на уровне международных федераций. Дисквалификацию на два года он считает чрезмерной.

"Не очень понятно, смогут ли выступать атлеты с допинговым прошлым и выступят ли спортсмены, пропустившие Олимпиаду в Пхенчхане и Рио-де-Жанейро", - заявил Губерниев Ura.ru.