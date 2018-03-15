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Травля перебежчиков. Английский вариант

15 марта 2018, 20:24  •  127 • Аналитика
Никогда этого не было, и вот опять. Туманный Альбион опять жжет, и не по-детски. По его берегам и весям внезапно прокатилась волна резонансных отравлений. Причем травят адресно – и весьма специфическую публику.



В декабре прошлого года взялись за бывшего зятя Березовского Георгия Шуппе. Ему подсыпали неведомого ядку в собственном особняке в графстве Оксшотт. Олигархический зять долго бился в конвульсиях за право остаться на грешной земле и грешить на ней дальше. Евонному законному тестю Борису Березовскому задолго до этого билет в один конец выписали более удачно. И тоже в собственном особняке. Магнат решил принять ванну, и плановое омовение закончилось то ли отравлением, то ли удавлением. Ну что ж, повезло: ушел на тот свет не с чистой совестью, но хоть с чистой плотью.



А потом неожиданно для всех, находясь в полном здравии, «свернул ласты» его партнер и подельник Бадри Патаркацишвили. Официально – от сердечного приступа. На самом деле – кто знает. А еще раньше отчалил в мир иной, отравив самого себя и всех и вся вокруг, бывший полковник ФСБ Александр Литвиненко. На днях английская история отравлений пополнилась новыми фигурантами. Абсолютно «по-литвиненковски» траванулся пиццей двойной агент Скрипаль. Теперь вот – очередной друг и соратник Березовского, бывший бонза «Аэрофлота» Глушков. Как говорят чукчи – тенденция, однако…

Вообще травить всех, кто тебе неугоден, – старая добрая английская традиция. Хотя желанием тихо, без шума и полония, отправлять в мир иной своих заклятых врагов грешат все спецслужбы мира. Но англичане и израильтяне в этом высоком искусстве съели несколько собачьих вязанок. На «руку Моссада» эта травля не похожа. К этим парням у израильтян ничего личного не было, да и пострадавшие в массе своей – этнические евреи разного разлива – от горских до ашкенази. Это же не клятых арабов травить, а своих! Он, может, и сукин сын, но это наш сукин сын. Рука не поднимается. Потом пальму первенства у них перехватили американцы. Те работали по-крупному, не мелочась, – вьетнамцев своим газом валили в джунглях тысячами. И сотню тысяч японцев в Хиросиме вообще смели с лица земли, как кучу мусора.

Но вот, похоже, и англичане взялись за старое. Опыт-то у них колоссальный – не то что у янки. В свое время, затеяв «опиумные войны», добропорядочные англосаксы весь Китай завалили опиумом. Для страны это стало даже не геноцидом, а каким-то непроходящим кошмаром. По оценкам историков (в которые лично мне трудно поверить), более сотни миллионов китайцев умерло от передозировки английского героина. А сам Китай более чем на сто лет был вырублен из мировой пиитики. Бриттам это дело с тех пор так понравилось, что высокое искусство отравления – массового и индивидуального – развивалось у них семимильными шагами.

Хотя какой-то отставной полковник-шпион Скрипаль для МИ-6 – мелковато как-то. Дядюшка Геббельс для качественной провокации весь рейхстаг спалил. А мерикатосы два небоскреба самолетами снесли. Зато теперь в порядке мести который год подряд весь Ближний Восток утюжат. Вот если бы в Букингемский дворец на полной скорости влетел «Камаз», разрисованный российскими триколорами, потом водила-террорист в ушанке погонял бы по всей территории этих «чоповцев» в мохнатых шапках, а потом засадил бы алюминиевой вилкой с гравировкой «Made in Penza» в нежное место самому принцу – вот это было бы да! После этого действительно можно было бы всех посольских сносить не глядя. А так – мелочь пузатая. Ну, каков полет фантазии – такие и провокации…

Но дело даже не в этом. Дело в том, как жить перебежчикам дальше. Вся многочисленная диаспора проживающих в Англии беглецов – бывших нефтеналивных магнатов, всевозможных «аллигархов», чеченских боевиков, бандитов всех мастей и подвидов, «блатных в отставке», жуликов и проходимцев – получила от отравителей недвусмысленный сигнал: ребята, вы теперь не политбеженцы. Ваш статус меняется. Вы теперь «расходник» – в большой геополитической игре. На наше пиршество вы явились не званым гостем, а десертным блюдом. Надо будет – любому из вас принесут домой «правильную пиццу» или полоний в овсянке. А то и просто удавят в собственной ванне.
Иран: сильная страна или колосс на глиняных ногах?


И вообще – коль вы рвете когти на берега туманного Альбиона и собираетесь почивать там возле камина, было бы неплохо поинтересоваться нравами местной элиты и ее кумиров. Взять того же Черчилля. Навскидку привожу несколько его высказываний о нравах тех стран, где «старая добрая Англия» устраивала легонький геноцид местному населению (название страны и национальность населения не привожу специально):
«Я очень поддерживаю использование ядовитого газа против нецивилизованных племен, это вызовет сильный страх».
«Это зверский народ со зверской религией».
«Это скопище пронырливых прохвостов, которые состязаются в даче ложных клятв».

Так что выбирайте на вкус – что вам нравится. Хотя к вам любое из них подойдет. С чего вы взяли, что к вам, уголовной аристократии, будет какое-то иное отношение? Да, возможно, продемонстрируют манеры учителя бальных танцев, когда вы будете выгружать из пароходов мешки с ворованной валютой (хотя тоже не факт). Но когда кого-то потребуется принести в сакральную жертву ради политической многоходовки – вам тут же подставят зад для поцелуя.

Формула «Украл в России – свинтил в Англию – живи спокойно» теперь не работает. Работает другая: «Украл – свинтил – и ты «расходник». Деньги ваши на аглицких счетах еще интересны, а вот вы сами – уже нет. Вы как-то подзабыли, кем являетесь в глазах местных чопорных джентльменов с породистой родословной – незваные гости, рыцари ножа и отмычки, обезьяны в смокинге, генетический мусор. А вот из-за чего конкретно вас будут утилизировать оптом или в розницу – для того чтобы выслать российских дипломатов, оправдать ввод новых санкций, обвинить во всем Путина и длинную руку Москвы, поставить вопрос об аннексии Крыма, сорвать ЧМ по футболу, отвлечь внимание общественности от массового изнасилования пакистанцами-педофилами юных англичанок в Ротерхэме, – уже не важно. Причина найдется. Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать. А подать сюда этого русского Тяпкина-Ляпкина! Где у нас там полоний?..

Думайте, господа «расходники». Вся подоплека отравлений уже предстала перед вами с режущей отчетливостью. Времена поменялись. Вам здесь жить. Или не здесь. Или не жить, а умирать – кому как подфартит.
Автор: Игорь Моисеев

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