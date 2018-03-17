Травля перебежчиков. Английский вариант • 119 • Аналитика







В декабре прошлого года взялись за зятя Березовского Георгия Шуппе. Ему подсыпали неведомого ядку в собственном особняке в городке Оксшотт. Олигархический зять долго бился в конвульсиях за право остаться на грешной земле и грешить на ней и дальше. Евонному законному тестю Борису Березовского задолго до этого «билет в один конец» выписали более удачно. И тоже в собственном особняке.





Магнат решил принять ванну, и плановое омовение закончилось то ли отравлением, то ли удавлением. Ну что ж, повезло: ушел на тот свет не с чистой совестью, но хоть с чистой плотью.



А потом неожиданно для всех, находясь в полном здравии, «свернул ласты» его партнер и подельник Бадри Патаркацишвили. Официально – от сердечного приступа. На самом деле – кто знает. А еще раньше отчалил в мир иной, отравив самого себя и всех и вся вокруг себя бывший полковник ФСБ Александр Литвиненко. На днях английская история отравлений пополнилась новыми фигурантами. Абсолютно «по-литвиненковски» траванулся пиццей двойной агент Скрипаль. Теперь вот – очередной друг и соратник Березовского, бывший бонза «Аэрофлота» Глушков. Причем «на глушняк», без возврата. Как говорят чукчи, тенденция, однако…



Вообще травить всех, кто тебе неугоден – старая добрая английская традиция. Хотя желанием тихо, без шума и полония, отправлять в мир иной своих заклятых врагов грешат все спецслужбы мира. Но англичане и израильтяне в этом высоком искусстве съели несколько собачьих вязанок. На «руку Моссада» эта травля не похожа. К этим парням у израильтян ничего личного не было, да и пострадавшие в массе своей – этнические евреи разного разлива – от горских до ашкенази. Это же не клятых арабов травить, а своих! Он, может, и сукин сын, но это наш сукин сын. Потом пальму первенства у них перехватили американцы. Те работали по-крупному, не мелочась – вьетнамцев своим «Эйджент оринжем» валили в джунглях тысячами. И сотню тысяч японцев в Хиросиме вообще смели с лица земли, как кучу мусора. Но вот, похоже, и англичане взялись за старое. Опыт-то у них колоссальный – не то, что у янки. В свое время, затеяв «опиумные войны», добропорядочные англосаксы весь Китай завалили опиумом. Для китайцев это стало даже не геноцидом, а каким-то непроходящим кошмаром. По оценкам историков, более сотни миллионов жителей Поднебесной умерли от передозировки английского героина. А сам Китай более чем на сто лет был вырублен из мировой политики. Англичанам это дело с тех пор так понравилось, что высокое искусство отравления – массового и индивидуального – развивалось у них семимильными шагами.



Хотя Скрипаль – мелковато как-то, конечно. Дядюшка Геббельс ради чистоты жанра вон цельный рейхстаг спалил. А потом поднял соответственно вой до небес и стал гасить неугодных. «Мерикатосы» тоже подошли творчески – снесли самолетами два небоскреба, похоронив под его останками три тысячи негров-охранников и мексиканок-уборщиц. Личный состав офисов, в массе своей состоявший из англосаксов, евреев и всяких-разных европейцев, не пострадал – летчики (или автопилоты) были удивительно пунктуальными и синхронно врезались в здания аккурат за пятнадцать минут до начала рабочего дня. А тут – какой-то лысый шпион в отставке. Вот если бы в здание Букингемского дворца на полной скорости влетел «КАМАЗ», разрисованный российскими триколорами от крыши до колес, а потом водила–террорист погонял бы местных чоповцев в меховых шапках по всей его территории, после чего вонзил вилку с надписью «Made in Penza» прямо в задний фасад самому принцу, вот это было бы да. После этого можно поднимать визг до небес и сметать все посольство. А так – несерьезно как-то, мелкотравчато, не уровень серьезной разведки мира. Ну, каков интеллект – такие и провокации. «Великую Румынию» хотят построить за счёт Украины



А всем нашим перебежчикам, прежде чем рвать когти в старую, но уже не добрую Англию, неплохо было бы изучить не только местное законодательство (которое ради вас, ожидаемых, но нелюбимых, она изменят в любую секунду, как это уже местные кукловоды сделали один раз с оффшорами, куда вы тоже закачивали ворованные деньги), но и нравы местной элиты. Для примера – краткий экскурс в историю. Кумиром англичан всех возрастов и поколений был и остается «волшебник слова, гений риторики» мистер Черчилль. Между прочим, истинный патриот своего «благословенного острова, окаймленного серебром морей» (как он его называл), в отличие от вас. Он не уставал повторять: «У Англии нет постоянных союзников, есть только постоянные интересы». В том числе и интересы прибрать к рукам чужие деньги (которые вы им так любезно предоставили). Перед актом «акта приема-передачи» в одном из местных банках местные джентльмены продемонстрируют вам манеры учителя бальных танцев. А вот сразу «после» подставят вам зад для поцелуя. А чего миндальничать. Мавр сделал свое дело, на мавра можно и забить. Живите, убогие – пока наши интересы не поменялись.



И еще. «Английский бульдог» за всю свою жизнь инициировал массу войн с разными странами и народами. Специально для вас привожу вязанку его высказываний относительно других народов (национальность не подчеркиваю специально):

«Туземцев нужно травить ядами, это наводит на них страх»

«Эти люди жизнерадостны и послушны, но в них есть что-то от скота»

«Мерзкий народ с мерзкой религией»

«Непропорциональная здравому смыслу гордыня этих восточно-европейцев»

«Пусть гунны и большевики убивают друг друга»



…и масса других. Абсолютно любое из этих «человеколюбивых» высказываний, вы, господа перебежчики, можете примерить к себе. А то и все сразу. И с чего вы взяли, что с вами кто-то будет церемониться?



А вот теперь – вишенка на торте. Последние «чисто английские убийства» для всех вас, бывших нефтеналивных магнатов, всевозможных «аллигархов», чеченских боевиков, бандитов всех мастей и подвидов, «блатных в отставке», жуликов и проходимцев – самый недвусмысленный сигнал: ребята, вы теперь не политбеженцы. Ваш статус поменялся. Вы теперь «расходник» – в большой геополитической игре. На английский ланч вы приглашены не званым гостем, а десертным блюдом. Надо будет – любому из вас принесут домой «правильную пиццу», полоний в овсянке или фирменный десерт Джеймса Бонда под названием «механическая асфикция». Попросту говоря – удавят твоим же шнурком в собственной ванне. Формула «Украл в России – свинтил в Англию» теперь не работает. Работает другая. «Украл–свинтил–расходник». Деньги ваши нам еще интересны (и то не факт), а вот вы сами – уже нет. Вы забыли, кто вы есть – незваные гости, рыцари ножа и отмычки, обезьяны в смокинге, генетический мусор. А вот из-за чего конкретно вас начнут утилизировать оптом или в розницу – для того, чтобы выслать российских дипломатов, оправдать ввод новых санкций, обвинить во всем Путина и длинную руку Москвы, поставить вопрос об аннексии Крыма, сорвать ЧМ по футболу, отвлечь внимание общественности от массового изнасилования пакистанцами-педофилами юных англичанок в Ротерхеме или из-за чего-то еще – не важно. Причина всегда найдется. Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать. А подать сюда Тяпкина-Ляпкина! Где у нас там полоний?



Думайте, господа «расходники». Вся подоплека отравлений предстала перед вами с режущей отчетливостью. Вам здесь жить. Или не здесь. Или умирать. Ну, это уже как кому повезет. Никогда этого не было, и вот опять. «Туманный Альбион» опять жжет, и не по-детски. По его берегам и весям внезапно прокатилась волна резонансных отравлений. Причем травят адресно – и весьма специфическую публику.В декабре прошлого года взялись за зятя Березовского Георгия Шуппе. Ему подсыпали неведомого ядку в собственном особняке в городке Оксшотт. Олигархический зять долго бился в конвульсиях за право остаться на грешной земле и грешить на ней и дальше. Евонному законному тестю Борису Березовского задолго до этого «билет в один конец» выписали более удачно. И тоже в собственном особняке.Магнат решил принять ванну, и плановое омовение закончилось то ли отравлением, то ли удавлением. Ну что ж, повезло: ушел на тот свет не с чистой совестью, но хоть с чистой плотью.А потом неожиданно для всех, находясь в полном здравии, «свернул ласты» его партнер и подельник Бадри Патаркацишвили. Официально – от сердечного приступа. На самом деле – кто знает. А еще раньше отчалил в мир иной, отравив самого себя и всех и вся вокруг себя бывший полковник ФСБ Александр Литвиненко. На днях английская история отравлений пополнилась новыми фигурантами. Абсолютно «по-литвиненковски» траванулся пиццей двойной агент Скрипаль. Теперь вот – очередной друг и соратник Березовского, бывший бонза «Аэрофлота» Глушков. Причем «на глушняк», без возврата. Как говорят чукчи, тенденция, однако…Вообще травить всех, кто тебе неугоден – старая добрая английская традиция. Хотя желанием тихо, без шума и полония, отправлять в мир иной своих заклятых врагов грешат все спецслужбы мира. Но англичане и израильтяне в этом высоком искусстве съели несколько собачьих вязанок. На «руку Моссада» эта травля не похожа. К этим парням у израильтян ничего личного не было, да и пострадавшие в массе своей – этнические евреи разного разлива – от горских до ашкенази. Это же не клятых арабов травить, а своих! Он, может, и сукин сын, но это наш сукин сын. Потом пальму первенства у них перехватили американцы. Те работали по-крупному, не мелочась – вьетнамцев своим «Эйджент оринжем» валили в джунглях тысячами. И сотню тысяч японцев в Хиросиме вообще смели с лица земли, как кучу мусора. Но вот, похоже, и англичане взялись за старое. Опыт-то у них колоссальный – не то, что у янки. В свое время, затеяв «опиумные войны», добропорядочные англосаксы весь Китай завалили опиумом. Для китайцев это стало даже не геноцидом, а каким-то непроходящим кошмаром. По оценкам историков, более сотни миллионов жителей Поднебесной умерли от передозировки английского героина. А сам Китай более чем на сто лет был вырублен из мировой политики. Англичанам это дело с тех пор так понравилось, что высокое искусство отравления – массового и индивидуального – развивалось у них семимильными шагами.Хотя Скрипаль – мелковато как-то, конечно. Дядюшка Геббельс ради чистоты жанра вон цельный рейхстаг спалил. А потом поднял соответственно вой до небес и стал гасить неугодных. «Мерикатосы» тоже подошли творчески – снесли самолетами два небоскреба, похоронив под его останками три тысячи негров-охранников и мексиканок-уборщиц. Личный состав офисов, в массе своей состоявший из англосаксов, евреев и всяких-разных европейцев, не пострадал – летчики (или автопилоты) были удивительно пунктуальными и синхронно врезались в здания аккурат за пятнадцать минут до начала рабочего дня. А тут – какой-то лысый шпион в отставке. Вот если бы в здание Букингемского дворца на полной скорости влетел «КАМАЗ», разрисованный российскими триколорами от крыши до колес, а потом водила–террорист погонял бы местных чоповцев в меховых шапках по всей его территории, после чего вонзил вилку с надписью «Made in Penza» прямо в задний фасад самому принцу, вот это было бы да. После этого можно поднимать визг до небес и сметать все посольство. А так – несерьезно как-то, мелкотравчато, не уровень серьезной разведки мира. Ну, каков интеллект – такие и провокации.А всем нашим перебежчикам, прежде чем рвать когти в старую, но уже не добрую Англию, неплохо было бы изучить не только местное законодательство (которое ради вас, ожидаемых, но нелюбимых, она изменят в любую секунду, как это уже местные кукловоды сделали один раз с оффшорами, куда вы тоже закачивали ворованные деньги), но и нравы местной элиты. Для примера – краткий экскурс в историю. Кумиром англичан всех возрастов и поколений был и остается «волшебник слова, гений риторики» мистер Черчилль. Между прочим, истинный патриот своего «благословенного острова, окаймленного серебром морей» (как он его называл), в отличие от вас. Он не уставал повторять: «У Англии нет постоянных союзников, есть только постоянные интересы». В том числе и интересы прибрать к рукам чужие деньги (которые вы им так любезно предоставили). Перед актом «акта приема-передачи» в одном из местных банках местные джентльмены продемонстрируют вам манеры учителя бальных танцев. А вот сразу «после» подставят вам зад для поцелуя. А чего миндальничать. Мавр сделал свое дело, на мавра можно и забить. Живите, убогие – пока наши интересы не поменялись.И еще. «Английский бульдог» за всю свою жизнь инициировал массу войн с разными странами и народами. Специально для вас привожу вязанку его высказываний относительно других народов (национальность не подчеркиваю специально):«Туземцев нужно травить ядами, это наводит на них страх»«Эти люди жизнерадостны и послушны, но в них есть что-то от скота»«Мерзкий народ с мерзкой религией»«Непропорциональная здравому смыслу гордыня этих восточно-европейцев»«Пусть гунны и большевики убивают друг друга»…и масса других. Абсолютно любое из этих «человеколюбивых» высказываний, вы, господа перебежчики, можете примерить к себе. А то и все сразу. И с чего вы взяли, что с вами кто-то будет церемониться?А вот теперь – вишенка на торте. Последние «чисто английские убийства» для всех вас, бывших нефтеналивных магнатов, всевозможных «аллигархов», чеченских боевиков, бандитов всех мастей и подвидов, «блатных в отставке», жуликов и проходимцев – самый недвусмысленный сигнал: ребята, вы теперь не политбеженцы. Ваш статус поменялся. Вы теперь «расходник» – в большой геополитической игре. На английский ланч вы приглашены не званым гостем, а десертным блюдом. Надо будет – любому из вас принесут домой «правильную пиццу», полоний в овсянке или фирменный десерт Джеймса Бонда под названием «механическая асфикция». Попросту говоря – удавят твоим же шнурком в собственной ванне. Формула «Украл в России – свинтил в Англию» теперь не работает. Работает другая. «Украл–свинтил–расходник». Деньги ваши нам еще интересны (и то не факт), а вот вы сами – уже нет. Вы забыли, кто вы есть – незваные гости, рыцари ножа и отмычки, обезьяны в смокинге, генетический мусор. А вот из-за чего конкретно вас начнут утилизировать оптом или в розницу – для того, чтобы выслать российских дипломатов, оправдать ввод новых санкций, обвинить во всем Путина и длинную руку Москвы, поставить вопрос об аннексии Крыма, сорвать ЧМ по футболу, отвлечь внимание общественности от массового изнасилования пакистанцами-педофилами юных англичанок в Ротерхеме или из-за чего-то еще – не важно. Причина всегда найдется. Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать. А подать сюда Тяпкина-Ляпкина! Где у нас там полоний?Думайте, господа «расходники». Вся подоплека отравлений предстала перед вами с режущей отчетливостью. Вам здесь жить. Или не здесь. Или умирать. Ну, это уже как кому повезет. Автор: Игорь Моисеев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 119 Источник Похожие новости У нового евро-Гитлера будет тот же "крестный отец" «Великую Румынию» хотят построить за счёт Украины Русские солидарны с МИД Британии: Мы тоже мечтаем увидеть посадки олигархов из России

Загрузка... Заговорят ли скелеты из политического шкафа Терезы Мэй? Китай vs США: битва за высокие технологии Оливковая ветвь: настроения в турецком обществе Новости партнеров