Травля Михалкова и защита Ефремова едины: "Простой пример" привёл Михаил Хазин

Михаил Хазин стал гостем программы "Царьград. Главное", где ведущий Юрий Пронько вместе с экспертами говорил накануне о стратегии учредителя телеканала Царьград Константина Малофеева и академика РАН, министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергея Глазьева о развитии экономики России. Концептуальная статья была выпущена в противовес правительственной программе, которая не походит на практический план - скорее нам показали некий набор инструментов. Глазьев и Малофеев представили пошаговый вариант развития экономики, с которым согласился и экономист Михаил Хазин.

Экономист подчеркнул, что при всей верности плана, к сожалению, информацию будут блокировать на разных уровнях и делать всё возможное, чтобы заболтать сказанное. Почему? Хазин привёл простой пример:

"Обращаю ваше внимание, что наезд на Никиту Михалкова (после выхода программы "Бесогон". - Ред.), а также история с бывшим актёром Михаилом Ефремовым, который убил человека, сев пьяным за руль, роднит реакция части общества. Логика, соответственно, тех же самых людей, которые наезжают на Михалкова, которые будут наезжать на программу Глазьева и Малофеева, которые защищают бывшего актёра, едина. И логика очень простая - на уровне "свой-чужой".

Именно по этой причине с точки зрения этих добровольных защитников Михаил Ефремов невиновен. Но это решение может вынести только суд! Тем не менее, риторика этих людей следующая:

"Ну как! Может быть, он пьёт от того, что он переживает, когда видит преступления кровавого режима. Ну это же очевидно совершенно! Так что виноват Путин. Соответственно, Михалков, и Глазьев с Малофеевым - это враги народа. Потому что они пытаются убрать нас с тех каналов бюджетных денег, которые мы окучиваем. Ну, подумайте сами…" - резюмировал Михаил Хазин.

Полную версию стратегии Малофеева и Глазьева можно увидеть на сайте Царьграда в расширенном материале.