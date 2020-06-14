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Травля Лео Бокерии даром не прошла: Сатановский вступился и за врача, и за героя-ветерана

14 июня 2020, 19:00  •  105 • Политика
Политический эксперт Евгений Сатановский заступился за врача Лео Бокерию и ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, которые подверглись травле в Интернете за поддержку поправок в Конституцию.
И тот и другой - порядочные люди, отмечает Сатановский. Один - герой войны, второй - высококлассный кардиохирург, профессионал своего дела. Но для представителей либеральной общественности всё это не важно. Для них главное то, что оба поддерживают инициативу власти, а значит, должны быть подвергнуты критике.
Сатановский напомнил, как в своё время стараниями юриста ФБК Любови Соболь и сторонников Алексея Навального была снята с выборов создатель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер, которая заботилась об одиноких стариках.
И поток грязи в интернете такой густоты и интенсивности, чтобы нормальный человек такого не выдержал и в сторону с пути оппозиционной мадам Соболь и прочих "навальнят" ушёл, - объясняет Сатановский схему работы оппозиционных активистов.
Напомним, что критика ветерана для Алексея Навального даром не прошла. Член Общественной палаты Илья Ремесло попросил прокуратуру проверить высказывание блогера после того, как тот назвал "предателем" и "холуем" выступавшего за поправки ветерана.

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