«Травлей занимаются все: демократы, республиканцы, независимые»: пранкеры позвонили Монике Левински от лица Тунберг

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) утверждают, что поговорили по телефону с Моникой Левински. По их словам, с бывшей стажёркой Белого дома они беседовали от лица экологической активистки Греты Тунберг и её отца Сванте. Пранкеры предоставили аудиозапись разговора с женщиной, чей голос похож на голос Моники Левински. С ней беседует пожелавшая остаться неизвестной девушка, которая изображает Грету Тунберг в международном проекте пранкеров Stars Save The Earth. Приводим наиболее примечательные фрагменты из расшифровки.

«Моника даже спустя 25 лет остаётся запуганной историей с Клинтоном и боится рассказывать подробности. Это отчётливо понятно по её реакции на вопрос «Греты» о том, стоит ли идти против Трампа», — поделился с RT впечатлениями от разговора пранкер Вован (Владимир Кузнецов).

Напомним, связь с Левински стоила Биллу Клинтону кресла президента, а самой Монике — серьёзных проблем со здоровьем (она надолго стала объектом травли и пользовалась услугами психотерапевта).

«Как можно меньше этого дерьма»

Разговор начинается со взаимных комплиментов. Собеседница пранкеров — предположительно, Моника Левински — называет Грету Тунберг «исключительной молодой женщиной», «действительно необычной и вдохновляющей». На это девушка-пранкер отвечает, что хотела бы присоединиться к проектам Левински (та является активисткой движения против травли в интернете).

«Я думаю, это будет сильно, немного провокационно», — соглашается собеседница. По её мнению, у Тунберг «две очень важные истории». Первая — травля. Вторая — то, как она «использовала публичное порицание во благо, осведомляя людей об окружающей среде».

Женщина — предположительно, Левински — отмечает, что не понаслышке знает, каково это — столкнуться с травлей и пережить её. Она отмечает, что в 1998 ещё не было соцсетей, однако уже получил распространение интернет и люди комментировали там статьи о Левински. В то время её поддержала семья.

«Мне понадобилось очень много времени, чтобы вновь стать сильной, и мне помогают много разных людей. Я применяла традиционную терапию, но также работаю с энергией и делаю иглоукалывания», — рассказала пранкерам собеседница.

По её словам, Тунберг стоит обратиться в Twitter, чтобы администрация соцсети помогла ей настроить необходимые инструменты, позволяющие при помощи ключевых слов скрыть хотя бы часть оскорбительных твитов.

«Что касается меня, то для моего психического здоровья лучше стараться видеть как можно меньше, прости за мой французский, этого дерьма», — заключает собеседница пранкеров.

О помощи Зеленскому

«Я знаю, что многие высокопоставленные политики становятся жертвами буллинга. Президента Украины из-за угрозы импичмента Трампу многие американские СМИ называли Моникой Зеленски. Вот вам пример современной политической травли!» — говорит девушка-пранкер.

Собеседница замечает, что «подобные ситуации выводят её из себя» и она уже к ним привыкла, но это плохо, «потому что мы не должны к такому привыкать». По её словам, она старается «держаться подальше от разговоров про политику», при этом, будучи активисткой, она видит, что «травлей занимаются все: демократы, республиканцы, независимые».

О Трампе и Клинтоне

Девушка-пранкер рассказала собеседнице о том, как Грета Тунберг, якобы, встретилась с Дональдом Трампом в коридоре в здании ООН (в сентябре они, действительно, присутствовали на саммите организации, однако не общались лично) и американский президент шёпотом произнёс, что «маленькой тупой девочке» следовало бы «убираться отсюда», если она не хочет закончить, как Моника Левински.

На это собеседница пранкеров замечает: «Ты, наверное, разозлилась, но и испугалась, я полагаю. Может, и не испугалась, но мне бы было страшно», — признаётся женщина.

«Что нам делать с этим? Должны ли мы свидетельствовать об этом в конгрессе, если они попросят?» — спрашивает пранкер.

«Вопрос в том, как и где ты хочешь рассказать эту историю, — говорит собеседница. — Ты ведь хочешь к этому подготовиться, чтобы не вышло так, что он начнёт реагировать, называть это фейковыми новостями, говорить, что этого не было. Как использовать эту историю, чтобы она оказала влияние, стала эффективной и полезной? Наверное, пойти в СМИ — это правильно. Я подумаю об этом».

Пранкер, изображающий отца Греты Тунберг, говорит, что история Левински серьёзно повлияла не только на внутриполитическую ситуацию в США. Якобы, он «слышал, что экс-президент Клинтон начал войну в Сербии, чтобы избежать скандала».

«Да, эта история гораздо шире. Скажем так, она повлекла за собой много страданий», — отвечаетсобеседница.