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«Травлей занимаются все: демократы, республиканцы, независимые»: пранкеры позвонили Монике Левински от лица Тунберг
25 июля 2020, 02:00 • 61 • В мире
Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) утверждают, что поговорили по телефону с Моникой Левински. По их словам, с бывшей стажёркой Белого дома они беседовали от лица экологической активистки Греты Тунберг и её отца Сванте. Пранкеры предоставили аудиозапись разговора с женщиной, чей голос похож на голос Моники Левински. С ней беседует пожелавшая остаться неизвестной девушка, которая изображает Грету Тунберг в международном проекте пранкеров Stars Save The Earth. Приводим наиболее примечательные фрагменты из расшифровки.
© YouTube / Оκтагон
«Моника даже спустя 25 лет остаётся запуганной историей с Клинтоном и боится рассказывать подробности. Это отчётливо понятно по её реакции на вопрос «Греты» о том, стоит ли идти против Трампа», — поделился с RT впечатлениями от разговора пранкер Вован (Владимир Кузнецов).
Напомним, связь с Левински стоила Биллу Клинтону кресла президента, а самой Монике — серьёзных проблем со здоровьем (она надолго стала объектом травли и пользовалась услугами психотерапевта).
«Как можно меньше этого дерьма»
Разговор начинается со взаимных комплиментов. Собеседница пранкеров — предположительно, Моника Левински — называет Грету Тунберг «исключительной молодой женщиной», «действительно необычной и вдохновляющей». На это девушка-пранкер отвечает, что хотела бы присоединиться к проектам Левински (та является активисткой движения против травли в интернете).
«Я думаю, это будет сильно, немного провокационно», — соглашается собеседница. По её мнению, у Тунберг «две очень важные истории». Первая — травля. Вторая — то, как она «использовала публичное порицание во благо, осведомляя людей об окружающей среде».
Женщина — предположительно, Левински — отмечает, что не понаслышке знает, каково это — столкнуться с травлей и пережить её. Она отмечает, что в 1998 ещё не было соцсетей, однако уже получил распространение интернет и люди комментировали там статьи о Левински. В то время её поддержала семья.
«Мне понадобилось очень много времени, чтобы вновь стать сильной, и мне помогают много разных людей. Я применяла традиционную терапию, но также работаю с энергией и делаю иглоукалывания», — рассказала пранкерам собеседница.
По её словам, Тунберг стоит обратиться в Twitter, чтобы администрация соцсети помогла ей настроить необходимые инструменты, позволяющие при помощи ключевых слов скрыть хотя бы часть оскорбительных твитов.
О помощи Зеленскому
«Я знаю, что многие высокопоставленные политики становятся жертвами буллинга. Президента Украины из-за угрозы импичмента Трампу многие американские СМИ называли Моникой Зеленски. Вот вам пример современной политической травли!» — говорит девушка-пранкер.
Собеседница замечает, что «подобные ситуации выводят её из себя» и она уже к ним привыкла, но это плохо, «потому что мы не должны к такому привыкать». По её словам, она старается «держаться подальше от разговоров про политику», при этом, будучи активисткой, она видит, что «травлей занимаются все: демократы, республиканцы, независимые».
О Трампе и Клинтоне
Девушка-пранкер рассказала собеседнице о том, как Грета Тунберг, якобы, встретилась с Дональдом Трампом в коридоре в здании ООН (в сентябре они, действительно, присутствовали на саммите организации, однако не общались лично) и американский президент шёпотом произнёс, что «маленькой тупой девочке» следовало бы «убираться отсюда», если она не хочет закончить, как Моника Левински.
«Что нам делать с этим? Должны ли мы свидетельствовать об этом в конгрессе, если они попросят?» — спрашивает пранкер.
«Вопрос в том, как и где ты хочешь рассказать эту историю, — говорит собеседница. — Ты ведь хочешь к этому подготовиться, чтобы не вышло так, что он начнёт реагировать, называть это фейковыми новостями, говорить, что этого не было. Как использовать эту историю, чтобы она оказала влияние, стала эффективной и полезной? Наверное, пойти в СМИ — это правильно. Я подумаю об этом».
Пранкер, изображающий отца Греты Тунберг, говорит, что история Левински серьёзно повлияла не только на внутриполитическую ситуацию в США. Якобы, он «слышал, что экс-президент Клинтон начал войну в Сербии, чтобы избежать скандала».
«Да, эта история гораздо шире. Скажем так, она повлекла за собой много страданий», — отвечаетсобеседница.
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