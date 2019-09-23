TravelDailyNews: У Ротшильда большие планы по аэропорту Кишинёва

Отдавать приобретённое добро Молдове он не собирается

«Как уже сообщалось, не так давно компания NR Investments Ltd приобрела контрольный пакет акций международного аэропорта Кишинэу. Сегодня компания NRI подтвердила своё обязательство направить до конца года большую часть обещанного финансирования на строительство новой взлётно-посадочной полосы и на реконструкцию и обустройство современного терминала для того, чтобы этот аэропорт стал аэропортом международного класса», – сообщает информационный портал TravelDailyNews.

«С самого начала мы акцентировали своё внимание на соблюдении всех условий контракта с государством Молдова, и в первую очередь нам предстоит заняться совершенствованием управления и ежедневной эксплуатацией аэропорта, а также увеличением количества пассажиров», – цитирует интернет-издание владельца компании NR Investments Натана Ротшильда.

При этом Ротшильд особо подчеркнул, что его компания готова вкладывать деньги в развитие международного аэропорта только в том случае, если будет уверена, что её законные права собственности в соответствии с концессионным договором, будут неуклонно соблюдаться, а также если будет «конструктивное сотрудничество с правительством Молдовы».

«Владелец концессии Avia Invest должен до конца этого года вложить в реконструкцию и развитие аэропорта около 72 млн евро. Ещё 83,9 млн евро потребуется, когда количество пассажиров превысит 3,2 млн в год. Общий же объём инвестиций (согласно концессионному соглашению) составит 242 млн евро, что является значительной суммой не только для поддержки, но и для дальнейшего развития аэропорта», – пишет автор статьи Вики Каранцавелу, главный редактор TravelDailyNews.

Однако, отмечает интернет-издание, западные банки, прежде чем будут вкладывать деньги в развитие аэропорта, должны быть полностью уверены в том, что соглашение о концессии аэропорта не будет внезапно разорвано, а также в том, что правительство Молдовы не внесёт изменения в контракт. А такие опасения сегодня существуют, отметил Ротшильд, однако подчеркнул, что «нет никаких правовых оснований для оспаривания нашего контракта в соответствии с законодательством Молдовы».

TravelDailyNews сообщает, что Молдовой были подписаны несколько двусторонних договоров о защите инвестиций, и эти договора защищают права собственности законных инвесторов. Что касается законности концессионного договора, то его подтвердил даже Верховный суд Молдовы. Поэтому в компании NRI уверены, что даже в том случае, когда правительство будет оказывать давление на судебную систему, суды Молдовы встанут на сторону закона и признают предыдущее решение Верховного суда.

«NRI остаётся открытым для добросовестных переговоров с молдавским правительством по уточнению соглашения для взаимной выгоды Молдовы, её народа и Avia Invest. Однако компания предупреждает, что будет использовать все законные средства, доступные не только в Молдове, но и на международном уровне, включая реализацию прав в соответствии с любым применимым двусторонним инвестиционным договором, для защиты своих инвестиционных и договорных прав в аэропорту Кишинёва», – констатирует TravelDailyNews.

Ротшильд не собирается отдавать аэропорт «Кишинёв» Молдове, а предупреждает, что готов, в случае чего, судиться за него на международной уровне. В принципе, молдавские эксперты об этом предупреждали, как и о том, что судебные тяжбы дорого обойдутся молдавскому государству.

Аэропорт «уведён» у Молдовы грамотно. И даже нельзя сказать, что под носом у правительства – напротив, у Ротшильда утверждают, что там знали о сделке. А теперь остаётся только гадать, почему профильный министр «из варягов», сделавший карьеру на приватизации и управлении инвестициями, дал этой сделке свершиться. Или так было задумано?