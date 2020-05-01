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Трава лебеда в мирное и военное время

01 мая 2020, 17:10  •  121 • Война

Лебеда. Бывает зеленая, бывает красная



Тема голода и войны, конечно, не может обойти стороной вопрос о лебеде и хлебе, из нее испеченном. Статья эта появилась, так сказать, по многочисленным просьбам трудящихся. «Нас часто спрашивают», — говорило легендарное армянское радио. Итак, лебеда и как ее едят.


Правда, результат исследования, быть может, не слишком фундаментального, оказался несколько обескураживающим. Все знают про лебеду и про то, что ее ели в голодные годы, но о том почти нет подробностей и деталей. Мне удалось обнаружить рецепт хлеба из лебеды, точнее, из смеси лебеды и отрубей, который опробовал Максим Едлин из МГУТУ им. К.Г. Разумовского. Но это рецепт не крестьянский, а военного времени. И пока что все. По-моему, даже Вильям Похлебкин, крупнейший знаток русской кухни и ее истории, ныне покойный, обошел эту тему стороной.

Во всяком случае, в целой горе всякой литературы, посвященной хлебному делу до революции и после нее, во всякого рода обследованиях крестьянских хозяйств и агротехнике хлебных злаков мне не попадались упоминания лебеды, не говоря уже о подробном анализе того, что это такое и как употреблялось. Даже в ботанических исследованиях лебеде посвящено немного внимания.

Маленький парадокс: все знают, но без деталей. Попробуем в этом разобраться.

Хлеб будто бы плохой, но крестьяне его пекли и ели


Существует мнение, еще дореволюционное, что хлеб из лебеды горький, неприятный на вкус и фактически не годится в пищу. Об этом хлебе писал Л.Н. Толстой в пору голода 1891 года. Крестьяне Тульской губернии, где у писателя была усадьба, пекли хлеб с лебедой, причем с невызревшей, с зелеными зернами. Хлеб с такой лебедой вызывал рвоту. Писатели вопрошали ученых, почему не было исследования питательных свойств лебеды. Профессор А.Ф. Баталин (действительный статский советник, директор Императорского ботанического сада) в том же 1891 году дал ответ, что мука из лебеды аналогична ржаной, но усвояемость ее плохая. Профессор кафедры гигиены Московского университета Ф.Ф. Эрисман резко отрицательно относился к употреблению лебеды. Наконец, профессор Н. Семенов в 1893 году провел исследование муки из лебеды, определив ее состав: 7% жира, 49% безазотистых экстрактивных веществ (в основном углеводороды: сахара, крахмал и другие), 17% азотистых веществ, главным образом белков. Хлеб из лебеды, чистый или в смеси с ржаной мукой, профессор испытал на себе. Результат так себе: хлеб отвратителен на вкус, много его не съешь, от употребления отмечалось снижение веса и плохое самочувствие.

Казалось бы, вердикт ученых совершенно однозначен. Однако тот же самый Толстой писал, что хлеб с лебедой ели не только нищие крестьяне от голода, но и в богатых крестьянских хозяйствах. Первое такое хозяйство, где выпекали хлеб с лебедой, имело свою молотилку, четырех лошадей, имело запас овса, картофеля, гречихи, и небольшой запас ржи (год был неурожайный на рожь). Хозяйство кулацкое, но все 12 едоков лопали хлеб с лебедой.

Так что мнение крестьян с их мощной сметкой и железным практицизмом вошло в явное противоречие с мнением профессуры. Крестьяне не только ели лебеду, но и даже ее сеяли, иногда вместе с рожью. Весь вопрос: почему?

Зеленый конвейер


Зайдем с другой стороны и зададимся вопросом: что такое лебеда и как ее выращивают? В это семейство входит 250 видов, но пищевое значение имела лебеда садовая. Известна она с незапамятных времен, первое ее описание сделал еще Теофраст до нашей эры. Выращивали ее по всей Евразии, от Испании до Тибета и Бенгалии. В Европе ее стали активно употреблять в пищу около 1200 года в качестве аналога и замены шпината, как зелень. В таком же качестве лебеда выращивается и теперь. Также использовалась в качестве лекарственного средства в народной медицине и как источник голубого или зеленого красителя тканей.

Культура отличается феноменальной стойкостью к непогоде. Она легко переносит засухи, ей достаточно от 30 до 140 мм осадков в год. Пшеница в таких условиях не вызревает. Лебеда прекрасно растет на кислых и песчаных почвах, переносит засоление. Поражает ее стойкость к холоду и морозам. Лебеду можно сеять как озимую культуру, причем всходы появляются сразу после оттаивания почвы. В Германии ее сеют в феврале, в России сеют сразу после оттаивания почвы (в начале апреля), и уже через 7-15 дней лебеда дает всходы. Кстати, можно и не сеять; лебеда размножается самосевом и ее можно выращивать как многолетнюю культуру.

Культура быстрорастущая. Уже на 20-25 день после всходов лебеда дает листья, употребляемые в пищу, а на 40-60 день уже выпускает бутоны. Поэтому лебеду на зелень сажают весной несколько раз, с первых посевов в начале апреля и далее через две недели до июня, то есть пять или даже шесть посевов. Сеять можно также в августе и сентябре, до холодов она также успевает дать достаточно зелени. Убирают ее или срезанием стебля, с оставлением нижних листьев, и за месяц она отрастает снова, или же просто обрывая нижние, наиболее крупные листья. Полив и подкормка карбамидом дают хороший рост и нежную, мягкую зелень.

Полевой посев лебеды дает, по данным диссертации Виктора Епифанцева (2012 год), от 12 до 17 тонн с гектара, а садовый посев дает 1,5-2 кг зелени с гектара за сезон или 15-20 тонн с гектара. Кроме этого урожай зерна составляет 1,2 тонны с гектара или 12 центнеров с гектара, что сопоставимо с урожайностью проса — типичной страховой, засухоустойчивой культуры.

Ну что тут скажешь? Зеленый конвейер!

Зелень и зерно лебеды


Теперь посмотрим на это растение пытливым крестьянским взглядом. В качестве культуры «для поддержания штанов» — лучше не придумать! Посеяв лебеду в начале апреля, по только оттаявшей грязи, можно получить листву уже 25-30 апреля, как раз в то время, когда идет весновспашка и сев яровых культур, пшеницы, ржи, овса, ячменя. Полевые работы тяжелые, нужно питаться, а в хозяйстве запасы уже подъедены, осталось только чуть-чуть муки и зерно на семена. Зелень лебеды серьезно выручает. Состав зелени на 100 граммов продукта: 0,8 граммов жиров, 4,2 грамма белков, 7,3 граммов углеводов, калорийность — 43 ккал. По калорийности примерно на 40% уступает картофелю, но содержит в восемь раз больше жиров и вдвое больше белков. Потому подкормиться зеленью лебеды в период тяжелых полевых работ и большого расхода сил — вполне себе решение. Зелень можно запечь, добавить в суп или щи или просто съесть сырой. Вспахал участок, отпустил лошадь попастись и отдохнуть (лошадь рабочую надо беречь, она не казенная и другой не дадут; потому каждые 2-3 часа вспашки нужно давать отдых животинке), а сам пошел пощипать лебеду. Граммов 800 ржаного хлеба и килограмм зелени лебеды дают около 2500 ккал, чего вполне достаточно для работы. 20-30 стеблей лебеды вполне могут подкормить крестьянина на весенних работах.

Зеленью лебеды вместе с овощами можно питаться летом, до нового урожая хлебов и картофеля. Посадил лебеду по краю поля, на огороде и на сенокосе, где обычно крестьянин работает летом, — и вот готов подножный корм.

Теперь зерно и выпечка хлеба из лебеды. На мой взгляд, приготовление муки из лебеды было крестьянским секретом, который кому попало не рассказывался, и потому петербургские профессора вместе с писателем-помещиком об этом не знали. Профессор Семенов, уже упомянутый, делал хлеб из лебеды, смалывая зерно целиком, вместе с жесткой корой, острые части которой ранили кишечник. Но в сборнике дореволюционных рецептов хлеба на случай неурожая говорится, что зерно лебеды надо тщательно готовить. Технология аналогична получению ячменной или овсяной муки. Зерно лебеды сначала просеивают от посторонних семян. Потом толкут в ступе, чтобы освободить от травянистой коры, после этого обваривают кипятком и сушат в печи. После сушки зерно снова толкут в ступе, чтобы освободить от черноватой коры и выделить белое ядро зерна.

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Слева — зерно лебеды, справа — зерно гречихи. Нормально обработанное и очищенное от коры зерно лебеды вполне себе хороший продукт


Ее можно смолоть в муку или использовать как крупу. Другой способ, более быстрый, состоял в том, чтобы пропустить лебеду два раза через жернова, а потом отвеять муку от мякины. Из крупы можно сварить кашу, а муку смешивают с ржаной мукой и пекут хлеб.

Тут есть еще один нюанс, который нужно знать. Зерно лебеды не созревает одномоментно. Нижние плоды созревают раньше и желтеют, а верхние еще в стадии завязи. Сбор зерна ведется, когда пожелтело более половины плодов. Растения срезают и помещают дозревать на одну или две недели в проветриваемое помещение. После этого лебеду обмолачивают и обрабатывают зерно вышеописанным способом.

Теперь становится понятно, что плохой хлеб из лебеды — это продукт нарушения технологии. Черный, как комок земли, отвратительный на вкус и вызывающий рвоту хлеб из лебеды определенно получался, если в помол было пущено неспелое зерно, да еще вместе с корой, явно усиливавшей эффект. Такой же хлеб можно испечь из пшеницы или ржи, если смолоть муку из незрелого или проросшего зерна. Тут виновата не лебеда, а криворукие хлебопеки, которые могут испортить даже первоклассную муку.


Неумеха в состоянии сделать нечто несъедобное даже из годных продуктов. За такое издевательство следовало бы кормить криворукого хлебопека его же продукцией. В воспитательных, так сказать, целях


Хороший хлебопек может испечь хлеб много из чего. Например, есть рецепт муки из пшеничной или ржаной соломы, которую измельчают в самую мелкую сечку, а потом перемалывают на жерновах. Выход небольшой, годной муки получается примерно треть от сечки, но при смешивании с хлебной мукой в пропорции одна часть соломенной и две части хлебной муки получается вкусный хлеб. В современных терминах это добавление пищевой целлюлозы. Так что не нужно говорить, что это лебеда плохая. Надо знать способ.

Лебеда в военно-продовольственном хозяйстве


В военно-продовольственном хозяйстве лебеда, скорее всего, должна занимать место огородной культуры, для мелких участков и самоснабжения в городах и населенных пунктах. В первую очередь ее стоит выращивать ради зелени, которой выходит много, растет эта зелень очень быстро и как раз в то время, когда дополнительное питание вместе с витаминами более всего необходимо, то есть весной и в начале лета.

В силу своей холодоустойчивости лебеда весьма хорошо подходит для теплиц, обогреваемых в холодное время года, где она должна расти и давать зелень круглый год. Кроме того, есть интересные разновидности теплиц, которые могут поддерживать комнатную температуру даже зимой без дополнительного обогрева. В сочетании с подсветкой светодиодными лампами должно получиться очень хорошо: круглогодичный зеленый конвейер, дающий свежую зелень с хорошей питательной ценностью.

В более крупных хозяйствах лебеду можно высевать, во-первых, как кормовую культуру, во-вторых, как страховую культуру, на тот случай, если год оказался слишком холодный или слишком сухой и обычные хлеба не уродились, и, в-третьих, как культуру, занимающую земли, непригодные для других сельскохозяйственных культур, в особенности на сухих и засоленных почвах, правда, урожай будет ниже.

Как зерновая культура лебеда — это принадлежность северных районов, которые у нас особенно обширные. Рожь, если приловчиться, можно растить и за Полярным кругом, но все же лебеда даст такой же урожай с меньшими усилиями и на худших почвах.

Так что, если какой супостат рассчитывает в случае затяжной войны сморить нас голодом, он крепко ошибается.
Дмитрий Верхотуров

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