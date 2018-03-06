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«Тратят на вмешательство в дела других стран миллиарды»: глава комиссии СФ по защите госсуверенитета о политике США

06 марта 2018, 18:24  •  51 • В России
Во вторник, 6 марта, председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов и руководитель рабочей группы комиссии Олег Морозов ответили на вопросы журналистов. Пресс-конференция была посвящена ежегодному докладу по итогам работы сенаторов. RT вёл прямую трансляцию.
 
 

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