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«Тратят на вмешательство в дела других стран миллиарды»: глава комиссии СФ по защите госсуверенитета о политике США
06 марта 2018, 18:24 • 51 • В России
Во вторник, 6 марта, председатель Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов и руководитель рабочей группы комиссии Олег Морозов ответили на вопросы журналистов. Пресс-конференция была посвящена ежегодному докладу по итогам работы сенаторов. RT вёл прямую трансляцию.
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