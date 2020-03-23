|
Тратят на магазины: почему эпидемия коронавируса привела к росту продаж оружия в США
23 марта 2020, 00:30 • 15 • В мире
Объёмы продаж огнестрельного оружия в США стремительно растут на фоне распространения коронавируса COVID-19, сообщают американские СМИ. В некоторых магазинах оружия выручка увеличилась на 300%. В то же время полиция США вынуждена сокращать количество выездов на происшествия и проводимых операций. Эксперты отмечают, что американцы опасаются бунтов и мародёрства, поэтому спешат обзавестись средствами самозащиты.
Очередь в оружейный магазин в Калифорнии Reuters © Patrick T. Fallon
На фоне распространения в США коронавируса нового типа COVID-19 американские граждане активно скупают огнестрельное оружие. Об этом сообщают национальные СМИ и подтверждают данные продавцов оружия и силовых ведомств.
Так, один из крупнейших онлайн-ритейлеров, продающих боеприпасы, сайт Ammo.com опубликовал статистику, согласно которой выручка магазина с 23 февраля по 15 марта выросла на 309% по сравнению с предыдущими 22 днями.
Журналисты подчёркивают, что продажи стрелкового оружия особенно растут в штатах, наиболее подверженных распространению коронавируса COVID-19, в частности, в Калифорнии, Нью-Йорке и Вашингтоне. Увеличивается число покупателей как впервые приобретающих оружие, так и расширяющих уже имеющийся домашний арсенал, отмечает издание.
Рыночный рост
По данным The New York Times, система проверки личных данных ФБР, авторизацию через которую требуется пройти для покупки оружия, в феврале зарегистрировала 2,8 млн новых запросов. Этот показатель на 36% превышает статистику за аналогичный период 2019 года, что стало самым высоким ростом с 2016 года.
Телеканал ABC, в свою очередь, уточняет, что общенациональная статистика по продаже оружия, которую собирает ФБР, будет доступна в апреле, но уже сейчас полиция ряда штатов заявляет о росте проверок, которые необходимы для приобретения стрелкового оружия.
Согласно данным полиции штата Пенсильвания, только за один день 17 марта проверку биографии прошли 4,3 тыс. человек. В 2019 году этот показатель составлял 1,3 тыс.
В штате Колорадо за неделю с 9 по 17 марта были проверены данные 14 тыс. человек, тогда как в прошлом году за этот период проверку прошли вдвое меньше — 7 тыс. человек.
В штате Вирджиния с 1 марта проведено уже более 35 тыс. проверок, в то время как в марте 2019 года их число не превышало 10 тыс.
Владельцы магазинов военной и тактической экипировки признают, что с начала распространения коронавируса в США их продажи возросли с 50% до 100%.
Газета LA Times сообщает, что в Калифорнии рост продаж был связан, в том числе, с опасениями американцев азиатского происхождения, что на них будут нападать как на распространителей «китайского» вируса.
К примеру, магазин Sportsmen’s Warehouse в штате Айдахо теперь продаёт только по одной полуавтоматической винтовке AR-15 или по одному автомату Калашникова в руки, и не более двух пистолетов одному покупателю, пишет Time.
Крис Браун, глава Brady Campaign — одного из самых известных в США НКО по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия — считает, что всплеск продаж вооружения негативно скажется на безопасности американских граждан.
«В прошлом мы уже отмечали рост продаж огнестрельного оружия в связи с неоднозначными или тревожными событиями. К сожалению, мы знаем, что с увеличением количества оружия становится не только не безопаснее, но даже наоборот», – приводит его слова издание The Hill.
Полиция на карантине
По мнению американских журналистов, рост спроса на огнестрельное оружие можно объяснить и тем, что из-за коронавируса сокращено количество полицейских операций. Некоторые полицейские участки отвечают только на звонки о чрезвычайных ситуациях. Сообщения о мелких правонарушениях обрабатываются по телефону.
К таким мерам, например, прибегли правоохранители города Сиракьюс в штате Нью-Йорк. В свою очередь, полицейское управление округа Арлингтон в Вирджинии (пригород Вашингтона) сообщило, что заявления по фактам мошенничества, краж, вандализма и повреждения транспортных средств будет принимать только онлайн.
А некоторые полицейские участки, как управление полиции Лос-Анджелеса, и вовсе закрывают приёмные отделения, сообщает телеканал CNN.
«Если в следующие пару недель или месяцев ситуация ухудшится и люди начнут паниковать, бунтовать и мародёрствовать, то власти и полиция не смогут нас защитить. Дело именно в этом. Я покупаю оружие не из страха, просто хочу быть наготове», — приводит радиостанция NPR слова женщины, стоящей в очереди одного из оружейных магазинов Лос-Анджелеса.
По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, такая ситуация сложилась во многом из-за истории освоения Соединённых Штатов.
В свою очередь, политолог-американист Михаил Синельников-Оришак в беседе с RT отметил, что ситуация с распространением коронавируса вызвала в США массовую социальную паранойю и панику.
По его словам, глядя на то, как полиция сокращает патрулирование, проведение операций и задержаний, американцы приняли решение защищать себя самостоятельно.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
15
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 марта 2020, 00:35
|
20 марта 2020, 16:35
|
21 марта 2020, 14:29
|
18 марта 2020, 17:35
|
18 марта 2020, 02:35
|
17 марта 2020, 20:35
|
21 марта 2020, 08:35