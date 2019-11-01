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Траты выросли: 59 миллиардов уйдет на Госдуму и Совфед за 3 года

01 ноября 2019, 20:39  •  80 • В России

В ближайшие два года расходы на содержание обеих палат парламента резко возрастут. Сравниваем с 2018-м годом. У Совфеда бюджетные траты увеличатся на 34%, а у Госдумы – на 28%. Такие данные приводит Счетная палата. Ее эксперты выпустили заключение по проекту бюджета на 2020-2022 годы.

А суммарно за эти три года на парламент потратят 58,7 миллиарда рублей. Вот так выглядит табличка с тратами:

По данным Росстата в 2018 году средняя зарплата в Совфеде -186,4 тысячи рублей, а в Госдуме — 158,8 тысячи.

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