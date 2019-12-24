Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Испоганить память не дадим": Путин ярко показал, что готов к информац...
Американские комплексы: как Вашингтон выделяет средства на укрепление ПВО стран ...
Коррупционное дежавю
В Госдуме поддержали освобождение от налога граждан с зарплатой в два МРОТ
Главная / Политика

Тратим меньше, но все равно впереди всех: Путин ответил на угрозу НАТО

24 декабря 2019, 23:54  •  63 • Политика
Президент России Владимир Путин ответил на угрозу со стороны НАТО, указав на наличие в стране уникальных гиперзвуковых ракет. При этом российская сторона тратит на военные нужды значительно меньше средств, чем ряд стран, но это не мешает ей оставаться лидером.
Несмотря на то что Россия никогда не стремилась создавать новые угрозы для других стран, её возможностей хватает для разработки новейших вооружений. Об этом заявил во вторник президент России Владимир Путин на заседании расширенной коллегии Минобороны.
По словам главы государства, в военной сфере сложилась уникальная ситуация, когда другие страны вынуждены догонять РФ. В частности, речь идёт о разработке гиперзвукового оружия.
В российские войска уже поступили первые гиперзвуковые комплексы "Кинжал" авиационного базирования, лазерные боевые комплексы "Пересвет" и ракеты "Калибр". Кроме того, РВСН вскоре получат гиперзвуковые комплексы "Авангард". Ведутся работы и по другим направлениям: МБР "Сармат", гиперзвуковые ракеты "Циркон" наземного и морского базирования, беспилотный комплекс "Посейдон", ракета с ядерной силовой установкой "Буревестник" и так далее.
Хотя Россия тратит гораздо меньше денег на оборону, чем некоторые из стран, это не помешало ей значительно укрепить свою обороноспособность.
"На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас. Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще", - пояснил Путин.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в 2020 году российский флот получит 14 кораблей и боевых катеров, три подводные лодки и один береговой ракетный комплекс "Бал". Что касается ВКС, то они получат 106 современных самолётов, вертолётов и беспилотников, четыре ЗРК С-400 "Триумф" и шесть ЗРПК "Панцирь".
При этом глава оборонного ведомства предупредил о том, что руководство НАТО намерено перебросить запрещённые ДРСМД ракеты в Европу и на Восток.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



63
Источник
Похожие новости
24 декабря 2019, 14:09
Матвиенко назвала санкции против «Северного потока – 2» апофеозом абсурда
24 декабря 2019, 23:54
В Госдуме поддержали освобождение от налога граждан с зарплатой в два МРОТ
24 декабря 2019, 23:54
"По методичкам не пишем, говорили они...": Оппозиционеров разоблачили с антироссийским "заказом"
24 декабря 2019, 12:09
Матвиенко заявила, что чиновников за хамство нужно "гнать в шею"
24 декабря 2019, 23:54
Володин рассказал о важности точечных изменений в Конституции
24 декабря 2019, 17:24
"Всё это бессильная злоба": В Госдуме дали оценку претензиям ЕС из-за запуска поездов по Крымскому мосту
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 декабря 2019, 23:54
"Европейцы не понимают, за что их наказывают": Эксперт - о решении Allseas ...
24 декабря 2019, 23:54
Путин обалдел. Бюрократия - анекдот, от которого и плачешь и смеешься
24 декабря 2019, 23:54
"Даёт пространство для манёвра": Эксперт оценил условия, при которых США сн...
24 декабря 2019, 23:54
В Госдуме поддержали освобождение от налога граждан с зарплатой в два МРОТ
24 декабря 2019, 23:54
США грозят России ракетами из Европы и с Востока: Арктика - главный козырь Москвы?
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 декабря 2019, 18:48
В новом году Россия преподнесёт миру сюрприз. Вот это заявка!
19 декабря 2019, 07:24
Трамп схлопотал импичмент и страшно доволен
19 декабря 2019, 03:54
«Мгновенное поражение цели»: какими возможностями обладает российский боевой лазер «Пересвет»
23 декабря 2019, 02:24
Америка, жди ответа за санкции по "Северному потоку - 2"! Лавров назвал условие
19 декабря 2019, 04:09
"Перечисляют какую-то ерунду": Политолог разоблачил новость об отказе России "вывести войска" с Украины
21 декабря 2019, 08:09
Лукашенко доигрался: Путин отказался давать деньги (Telegram. Обзор)
20 декабря 2019, 06:09
"Нужно отменить": Европарламент выдвинул требование к России по "иноагентам"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.