Тратим меньше, но все равно впереди всех: Путин ответил на угрозу НАТО

Несмотря на то что Россия никогда не стремилась создавать новые угрозы для других стран, её возможностей хватает для разработки новейших вооружений. Об этом заявил во вторник президент России Владимир Путин на заседании расширенной коллегии Минобороны.

По словам главы государства, в военной сфере сложилась уникальная ситуация, когда другие страны вынуждены догонять РФ. В частности, речь идёт о разработке гиперзвукового оружия.

В российские войска уже поступили первые гиперзвуковые комплексы "Кинжал" авиационного базирования, лазерные боевые комплексы "Пересвет" и ракеты "Калибр". Кроме того, РВСН вскоре получат гиперзвуковые комплексы "Авангард". Ведутся работы и по другим направлениям: МБР "Сармат", гиперзвуковые ракеты "Циркон" наземного и морского базирования, беспилотный комплекс "Посейдон", ракета с ядерной силовой установкой "Буревестник" и так далее.

Хотя Россия тратит гораздо меньше денег на оборону, чем некоторые из стран, это не помешало ей значительно укрепить свою обороноспособность.

"На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас. Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще", - пояснил Путин.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в 2020 году российский флот получит 14 кораблей и боевых катеров, три подводные лодки и один береговой ракетный комплекс "Бал". Что касается ВКС, то они получат 106 современных самолётов, вертолётов и беспилотников, четыре ЗРК С-400 "Триумф" и шесть ЗРПК "Панцирь".

При этом глава оборонного ведомства предупредил о том, что руководство НАТО намерено перебросить запрещённые ДРСМД ракеты в Европу и на Восток.