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Трассы парализованы, на улицах сугробы, школы закрыты: Тегеран сковало первым снегом - фото
18 ноября 2019, 10:24 • 85 • В мире
В провинции Тегеран выпал первый снег. Но осадков было так много, что они буквально сковали движение - трассы парализованы, на улицах сугробы, а начальные и средние школы вынуждены были закрыть. Фото и видео последствий разгула стихии пользователи делятся в соцсетях.
На иранскую провинцию Тегеран обрушился первый снег. И хоть синоптики и предупреждали о том, что осадки возможны, местные жители оказались категорически не готовы к суровой реальности.
Судя по фото и видео, которые все же можно найти в соцсетях, несмотря на то, что в Иране сейчас очень сложно с сотовой связью и интернетом, снег лег сугробами. Крупные белые хлопья заполняли все пространство.
Фото: скриншот twitter/disruptivesigna
Дороги превратились в сплошной каток - о реагентах на засыпанных снегом дорогах тут явно не знают. Как и о зимней резине. Трассы парализовало. В местных СМИ распространяется видео, на котором видны растерянные лица водителей, попавших в "ловушку" гололедицы. Дороги заблокированы.
Фото: скриншот twitter/golnarM
Начальные и средние школы даже закрывают из-за снегопада. Причем радовать дальше погода не спешит. Синоптики обещают еще снег, дожди и сильный ветер, а также понижение температуры.
Но единственными, кого не остановила снежная стихия, оказались протестующие против повышения цен на бензин. В Сети есть записи, на которых митингующие толпами продолжают выкрикивать свои требования, несмотря на обильный снегопад.
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