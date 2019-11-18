Трассы парализованы, на улицах сугробы, школы закрыты: Тегеран сковало первым снегом - фото

На иранскую провинцию Тегеран обрушился первый снег. И хоть синоптики и предупреждали о том, что осадки возможны, местные жители оказались категорически не готовы к суровой реальности.

Судя по фото и видео, которые все же можно найти в соцсетях, несмотря на то, что в Иране сейчас очень сложно с сотовой связью и интернетом, снег лег сугробами. Крупные белые хлопья заполняли все пространство.

Фото: скриншот twitter/disruptivesigna

Дороги превратились в сплошной каток - о реагентах на засыпанных снегом дорогах тут явно не знают. Как и о зимней резине. Трассы парализовало. В местных СМИ распространяется видео, на котором видны растерянные лица водителей, попавших в "ловушку" гололедицы. Дороги заблокированы.

Фото: скриншот twitter/golnarM

Начальные и средние школы даже закрывают из-за снегопада. Причем радовать дальше погода не спешит. Синоптики обещают еще снег, дожди и сильный ветер, а также понижение температуры.

Но единственными, кого не остановила снежная стихия, оказались протестующие против повышения цен на бензин. В Сети есть записи, на которых митингующие толпами продолжают выкрикивать свои требования, несмотря на обильный снегопад.