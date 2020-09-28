Трассу «Таврида» построили не там, где она нужна

В конце августа крымские власти с помпой открыли трассу «Таврида» – принимать её приезжал президент России. Ему, понятное дело, показали то, что было, так сказать, на поверхности: гладкое дорожное полотно. Но вот главного ему, похоже, не доложили – федеральная трасса, в которую вложено около 2 млрд долларов (!) и близко не решает транспортных проблем полуострова.

Оставим на совести знатоков замечание, что всего за три недели эксплуатации новая трасса уже просела в отдельных местах (особенно это заметно на свежем участке от Белогорска до Симферополя, который сдавали в авральном режиме, чтобы поспеть в срок). Поговорим не о качестве дорожного полотна, а о том, где и как его проложили строители.

Итак, «Таврида» фактически является «дублёром» старой трассы, по которой точно так же, как и по «Тавриде», можно было доехать из Керчи в Севастополь через столицу Крыма. Но есть один неприятный нюанс – новая трасса проходит вдали от курортов восточной части полуострова. То, что «Тавриду» не стали заводить на Южный берег Крыма, может, и не так уж критично. Хотя – как посмотреть, учитывая качество нижней дороги, да и ушатанного серпантина из Симферополя в Ялту через Ангарский перевал. Намного хуже то, что её увели в сторону от Феодосии и Судака.

«Дорога самоубийц»

Проезжая Крымский мост, от Керчи и далее туристы едут прямиком в Симферополь, не видя моря. При этом многим известно, что существует также старая дорога. Ехать по ней, во-первых, красиво, во-вторых, можно остановиться и искупаться. Как вы думаете, по какой дороге они поедут? То-то и оно, что по старой. Вот только надежды на лёгкую прогулку с пикниками по пути не оправдываются. Дело в том, что по дороге из Керчи грузовые фуры, как правило, едут транзитом через Феодосию и Судак, частично в этих городах разгружаясь. Но с «Тавриды» неудобно съезжать, особенно это касается Судака. К тому же нужно хорошо знать особенности трассы, чтобы это сделать и не проскочить нужный поворот. Потому гружёные фуры прут по узкой старой дороге, затирая легковушки с туристами.

И ладно ещё, если курортник проскочит съезд из Керчи на Судак – как-нибудь допилит до Белогорска (хотя и не ближний свет), развернётся и поедет в обратную сторону по старой трассе, прозванной местными «дорогой самоубийц». Гораздо хуже тем, кто выбирается из Судака. Теоретически им известно, что где-то проходит эта самая «Таврида» и хорошо бы на ней оказаться, чтобы попасть, скажем, в аэропорт. Только сделать это не так-то просто. Ведь ехать придётся по узкой дороге, где едва могут разминуться две легковушки и где покрытие то ли не ремонтируется, то ли стремительно разбивается снующими фурами. Так по шоссе с лихими поворотами, где обочина с песком и гравием шире, чем асфальтированное полотно, турист доезжает до Грушевки. Но там трассы «Таврида» нет! И выехать на неё невозможно в принципе, разве что рвануть напрямик через поля. Хотя делать этого мы категорически не советуем, если только под вами не заточенный под бездорожье «проходимец». Потому для того, чтобы попасть на «Тавриду», придётся доехать до Белогорска по старой трассе. Это такая же наполовину раздолбанная, покрытая трещинами дорога, что и от Судака до Грушевки.

Ещё хуже, если ехать нужно не в сторону Симферополя, а в противоположном направлении. Из Судака в Феодосию можно проехать либо по плохой старой верхней дороге (от Грушевки), либо по очень плохой старой нижней. Там, конечно, красиво – живописнейшие места! Но если вы за рулём, полюбоваться видами вы всё равно не сможете – придётся вертеть головой на 360 градусов, чтобы остаться живым на серпантинах и не угодить в аварию.

Трасса мимо цели

Сложно сказать, отчего строители не провели трассу по естественному маршруту, идущему параллельно построенному от Феодосии до Белогорска. Кусок выходит приличный, примерно как треть всей трассы. Там, где тянули «Тавриду», нет ни более-менее крупных населённых пунктов, ни каких-то инфраструктурных объектов, к которым можно было привязать новую дорогу. Для кого или для чего это делалось?

Ходит слушок – для того, чтобы заработать на строительстве ещё разок. Понятно же, что новую дорогу от Феодосии до Белогорска рано или поздно придётся построить, ведь именно по старой дороге, как и прежде, прёт фактически весь грузопоток и немалая часть пассажиропотока. А строительство – это возможность заработать. Во сколько там обошлась «Таврида», в 130 миллиардов? Несложно прикинуть, во сколько обойдётся строительство её третьей части. Параллельно уже построенному и с помпой сданному полотну. Бессмысленному, зато такому красивому.

Судакская трасса. Встречные легковушки едва разъезжаются

Дорога от Белогорска до Симферополя, не «Таврида». По её состоянию можно оценить весь отрезок пути от Белогорска до Феодосии

Зачем строили «Тавриду»? Чтобы туристы смогли въезжать на полуостров не через паромную переправу, наверняка ответите вы, и чтобы грузы везти из Керчи напрямую в курортные города! Верно. А теперь посмотрите на карту. «Тавриду» проложили вдалеке от того маршрута, в котором, казалось бы, были заинтересованы буквально все – и курортники, и местные жители. Логичнее всего дорожникам было бы двигаться от Керчи к Феодосии и далее, к Судаку, а оттуда – либо к Белогорску (что проще), либо к Алуште (что правильнее, ибо нижняя трасса от Судака до Алушты просто-напросто негодная). А что получилось в итоге? Феодосия осталась в стороне, а Судак вообще где-то на отшибе. Даже если бы строители двигались строго вдоль старого полотна трассы Феодосия – Белогорск (либо по старому полотну, если уж так не хотелось тратить лишние средства – хватило бы, по прикидкам специалистов, 3 млрд рублей, а может, и меньше), значительная часть проблем была бы решена. Но построили так, как построили. И вот тут возникает вопрос к крымским властям. Они что же, были не в курсе, как будут тянуть трассу? Не похоже. В 2016 году глава Крыма Сергей Аксёнов не раз акцентировал внимание именно на том, что «Таврида» решит все логистические вопросы восточного Крыма. Но этого-то как раз и не произошло! Что же получается – от Керчи новое полотно проложили, хотя там и старое было вполне себе.

Ладно, треть трассы отгрохали хоть с каким-то смыслом. В степном Крыму тоже живут люди, и им тоже хотелось ездить по новой трассе, даром что их там проживает в десятки раз меньше, чем на ЮБК. Но по какой причине дорога уехала мимо Приморского куда-то в степи, оставив в стороне такие популярные у курортников места, как Старый Крым, Коктебель и Новый Свет? Ходит такой слушок, что местные власти категорически сопротивлялись строительству, но это совсем не так. Мало того, феодосийские портовики добивались, чтобы трасса зацепила и крупнейший торговый порт. Тщетно!

Вот так должна была бы проходить трасса «Таврида», чтобы быть полезной

Привет от питерского!

Говорят, что маршрут «Тавриды» выбирали оптимально, дабы сократить время проезда по максимуму. Но эксперты сосчитали: если бы трассу провели не вопреки здравому смыслу, а в соответствии с ним, то разница бы составила всего 2–3 минуты времени. А если бы зацепили Судак, то 7–10 минут. Зато при этом дорога бы полностью решила все транспортные проблемы восточного Крыма!

Год назад крымская пресса била в набат – «Таврида» отнимет у мелкого бизнеса значительную часть заработка, ведь все придорожные забегаловки на всём протяжении старой дороги неизбежно разорятся. Ну да, ну да. Все чебуречные, заправки и рынки – на месте, как прежде. Всё работает, народу везде – битком. Да и могло ли быть иначе? Ведь на всём протяжении «Тавриды» в её описываемой части нет ни единой заправки. Одна, впрочем, есть точно – неподалёку от Симферополя, слева, если ехать из Керчи. А если кому-то приспичит заправиться – сворачивайте на старую трассу. Если, конечно, сможете – про развязки мы уже говорили выше, их почти нет.

И вот тут-то самое время поговорить о предстоящем дорожном строительстве. По словам министра транспорта Крыма Сергея Карпова, до 2024 года на это уйдёт 131 млрд рублей – примерно как на ещё одну «Тавриду». В 30 млрд обойдётся 30-километровая дорога от Белогорска до Приветного. Приветное – это между Алуштой и Судаком, там нет ничего особенного. Оно в стороне от нижней дороги. Кому и зачем понадобилось тащить туда современную трассу, да ещё за такие деньжищи? Тем не менее строительство уже согласовано, оно в плане. И поскольку, как отметил министр, трасса проходит через ущелья, «потребуется укрепление как верхних, так и нижних склонов». Для чего? Чтобы освоить ещё 30 миллиардов? А ещё министр собрался отремонтировать 43 километра дороги от «Тавриды» до Судака – за 4,5 млрд рублей. Вы видели эту дорогу? В худшем случае нормальный ремонт обойдётся вдесятеро дороже, хотя строители говорят, что проще построить новое полотно, а не латать старый серпантин, который фуры всё равно разобьют за один сезон. Карпов – из питерских, в Крыму он неполных три года. До этого, кстати, строил скоростную трассу из Москвы в Питер. Но крымских реалий министр, похоже, не представляет вообще. Или, наоборот, слишком хорошо представляет, сколько денег можно освоить с пользой для себя на строительстве дороги?

А это – в 100 метрах езды от «Тавриды». Точнее, если верить указателям, уже «Таврида». Достроить обещают в течение 4 лет

Министры меняются, дороги – нет

В конце августа Карпов предпринял инспекцию крымских автодорог – похоже, впервые. «Карпов пошёл в народ, – сообщает из Симферополя журналист РИА «Новый день» Олег Яковенко. – И узнал для себя много интересного. Например, что на дороге к крепости Керчь, где работы должны уже завершиться, только выбрано основание».

Что на целом ряде симферопольских улиц, сколько ни клади асфальт, его всё равно смоет в ливень. Кто бы ему ещё показал на карте, где Приветное, а где Белогорск, и что там между ними такого, за что не жаль 30 миллиардов? «Осталось только, чтобы министр до следующего года не сменился, – шутит Олег Яковенко. – Каждый новый всё начинает заново, и так уже семь раз».

Так и быть, скажем специально для министра Карпова. В Крыму есть целый ряд проблемных автодорог много важнее проезда к Приветному, которые в срочном порядке требуют ремонта. В первую очередь это дорога из Соколиного в Ялту через Ай-Петри. Формально она как бы перекрыта – там есть указатель, что «идёт ремонт» и проезд запрещён. Но все едут по этой дороге, ибо их вообще всего две – либо через Ангарский перевал, либо – через Соколиное. Серпантин сто лет как не ремонтировали, хотя и пишут «идёт ремонт». Туристы прут туда гурьбой, и… неизбежно попадают в аварии. Ещё один проблемный серпантин – нижняя трасса от Судака и через Алушту на Ялту. Ремонта этой автодороги нет в плане до 2024 года, а зря. Все туристы в сезон – там. Машин – столпотворение! А дорога такая, что двум встречным нипочём не разъехаться.

Вот и евпаторийская трасса – вечное проклятие. Вдоль неё понастроили пансионатов и домов отдыха, но к ним не проехать – очень узко и асфальт стоит дыбом. Вам, Сергей Васильевич, вообще, кто этот план составлял, что до 2024-го? Решили сделать капремонт участка от Алушты до Перевального – нужное дело. Но там бы не ремонтировать, там бы расширить дорогу, ведь ни разминуться машинам, ни обогнать. А там ещё и троллейбусы ездят – представьте, насколько это громоздко и неудобно. Заодно непонятно, зачем что-то строить на трассе от Ялты до Севастополя – там же прекрасная новая дорога!

Как бы там ни было, «Таврида» построена. Во всяком случае, о строительстве отрапортовали. Только ни единой проблемы её строительство так и не решило – ни в восточном Крыму, ни на ЮБК, ни в Севастополе. От Северной стороны к городскому причалу, как и прежде, ходит морской трамвайчик, даже зимой. Автомобильного моста как не было, так и нет. Севастопольским автомобилистам приходится давать крюк, чтобы добраться, – ехать не менее часа. Из одного конца небольшого города в другой! Вот такая выходит «Таврида». Президенту её такую не покажут.

Руслан Горевой, Москва – Крым

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