«Трасса смерти»: расследование ДТП с 10 погибшими в Югре передано в СК

Расследование ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе передано в СК России. Такое решение было принято из-за тяжести последствий аварии, в результате которой погибли десять человек, в том числе четверо детей. По предварительным данным, причиной ДТП стало лобовое столкновение, к которому привёл выезд одного из автомобилей на полосу встречного движения. Представители администрации Октябрьского района, где произошла трагедия, сообщили, что участок трассы считается аварийным. О возможных обстоятельствах инцидента — в материале RT.

Расследование уголовного дела по факту ДТП в Ханты-Мансийском округе передано региональному управлению Следственного комитета России. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Такое решение принято в связи с тяжестью наступивших последствий ДТП (гибель несовершеннолетних), произошедшего в Октябрьском районе на 158-м километре региональной автодороги Ханты-Мансийск — Нягань», — приводит ТАСС комментарий Петренко.

В среду, 3 января, на 158-м километре региональной автодороги Ханты-Мансийск — Нягань в Октябрьском районе округа столкнулись два автомобиля: Mazda 6 и Renault Duster. В результате погибли 10 человек, включая четверых детей. Авария произошла в 40 км восточнее населённого пункта Талинка.

Информация о смертельном ДТП поступила в МЧС в 14:37 мск. Сообщается, что в автомобиле Mazda находились двое мужчин, женщина и двое детей. В автомобиле Renault Duster ехали мужчина, две женщины и двое детей. Возраст детей, погибших в результате ДТП, — от нескольких месяцев до 12 лет.

В ведомстве уточнили, что следственная группа СКР уже приступила к работе на месте происшествия.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, проводятся первоначальные следственные действия», — добавили в Следственном комитете.

Ранее в региональном управлении МВД сообщили, что по факту ДТП было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

«На месте происшествия работают сотрудники Следственного управления полиции, проводится комплекс первоочередных следственных действий, направленных на установку всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Также проверка была инициирована по линии прокуратуры округа. На место происшествия прибыл прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин.

«Прокурор автономного округа Евгений Ботвинкин по поручению заместителя генерального прокурора РФ Юрия Пономарёва лично выехал на место происшествия с целью координации работы правоохранительных органов. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия. По данному факту проводится проверка», — говорится в сообщении ведомства.

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По данным полиции, один из участников ДТП выехал на встречку, что и стало причиной аварии.

«Между автомобилями произошло лобовое столкновение — одна из машин выехала на полосу встречного движения. В Mazda было две семьи — жители Сургута, по второй машине данные уточняются. Сейчас трасса перекрыта, организовано реверсивное движение», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Аварийный участок

В администрации района сообщили, что тела погибших с места аварии будут доставлены в Нягань.

«Доставлять тела будут в Нягань. В одном автомобиле были пассажиры из Югры, в другом — с Ямала. На месте работают спасатели, развёрнут оперативный штаб», — приводит ТАСС слова заместителя директора департамента общественных связей ХМАО Галины Липатовой.

Руководитель пресс-службы окружного управления МЧС Вадим Симоненко сообщил, что состояние участка трассы было нормальным, а дорога регулярно очищалась и обрабатывалась реагентами.

«По данным нашего центра управления в кризисных ситуациях, а они информацию получают от дорожников, состояние трассы нормальное. Гололёда нет, фактически она постоянно очищалась и обрабатывалась реагентами», — сообщил Симоненко со ссылкой на сведения дорожных служб.

Он заверил, что эта информация будет проверяться следственными органами. При этом представитель администрации Октябрьского района рассказала, что участок дороги, где произошло ДТП, является аварийным.

«Между городом Нягань и посёлком Талинка дорога очень узкая, холмистая, ещё в советские времена построенная, — «трасса смерти». Там нефтяные месторождения, большое количество бензовозов на трассе, опасно совершать обгон. На этом участке происходит много аварий», — заявила представитель администрации Октябрьского района Светлана Матвиюк.

Напомним, что в России ранее произошло ещё два громких ДТП — оба с участием рейсовых автобусов в Москве. 25 декабря был совершён наезд на пешеходов у подземного перехода станции метро «Славянский бульвар». Тогда четыре человека погибли, более 10 получили травмы различной степени тяжести. Через несколько дней рейсовый автобус врезался в остановку на улице Сходненской в московском районе Южное Тушино. Тогда сообщалось о троих пострадавших.