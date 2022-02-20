Трасс раскрыла "коварные планы" Путина. Захарова не удержалась: "Раскусила англичанка"

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс раскрыла "коварные планы" Владимира Путина. Она перечислила страны, которые, по её мнению, планирует завоевать Россия. Официальный представитель русского МИД Мария Захарова не удержалась и ответила. "Раскусила англичанка", - иронично заметила она.

Лиз Трасс в интервью Daily Mail завела разговор об "амбициях Путина", который собирается создать Великую Россию. По мнению британского министра, русский президент намерен не только покорить Украину, но "повернуть время вспять – к середине 90-х или даже раньше".

Трасс утверждает, что в опасности балтийские страны, а также Западные Балканы. Именно поэтому Великобритании и её союзникам необходимо противостоять Путину.

"Это может быть Украина на следующей неделе, но тогда какая страна будет следующей?" – спросила глава МИД Соединённого Королевства.

Мария Захарова в своём Telegram-канале не удержалась от иронии.

"А Лиз Трасс не так проста, как кажется. Раскусила англичанка наши коварные планы по захвату Калининградской области", - написала она.

Дипломат напомнила о недавнем конфузе. 10 февраля министры иностранных дел России и Великобритании встретились в Москве на переговорах по гарантиям безопасности и украинскому кризису. Сергей лавров задал уточняющий вопрос, а Лиз Трасс попала впросак. Он поинтересовался, признаёт ли Лондон суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями.

"Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами", - категорично ответила глава британской дипломатии.