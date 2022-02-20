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Трасс раскрыла "коварные планы" Путина. Захарова не удержалась: "Раскусила англичанка"

20 февраля 2022, 17:40  •  278 • Политика
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс раскрыла "коварные планы" Владимира Путина. Она перечислила страны, которые, по её мнению, планирует завоевать Россия. Официальный представитель русского МИД Мария Захарова не удержалась и ответила. "Раскусила англичанка", - иронично заметила она.
Лиз Трасс в интервью Daily Mail завела разговор об "амбициях Путина", который собирается создать Великую Россию. По мнению британского министра, русский президент намерен не только покорить Украину, но "повернуть время вспять – к середине 90-х или даже раньше".
Трасс утверждает, что в опасности балтийские страны, а также Западные Балканы. Именно поэтому Великобритании и её союзникам необходимо противостоять Путину.
"Это может быть Украина на следующей неделе, но тогда какая страна будет следующей?" – спросила глава МИД Соединённого Королевства.
Мария Захарова в своём Telegram-канале не удержалась от иронии.
"А Лиз Трасс не так проста, как кажется. Раскусила англичанка наши коварные планы по захвату Калининградской области", - написала она.
Дипломат напомнила о недавнем конфузе. 10 февраля министры иностранных дел России и Великобритании встретились в Москве на переговорах по гарантиям безопасности и украинскому кризису. Сергей лавров задал уточняющий вопрос, а Лиз Трасс попала впросак. Он поинтересовался, признаёт ли Лондон суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями.
"Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами", - категорично ответила глава британской дипломатии.

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