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Трап против Байдена - 1:0. Русские раскрыли коварный "план Путина" и ждут санкций
20 марта 2021, 00:40 • 12 • В мире
Видеоролик с трёхкратной попыткой президента подняться по трапу самолёта завирусился в соцсетях. Пользователи активно делятся впечатлениями от мини-шоу "Трап против Байдена - 1:0". Русские уже раскрыли коварный "план Путина" и теперь ждут новых санкций от США.
Президент Джо Байден, по сообщениям американских СМИ, во второй половине дня в пятницу отправился в Делавэр, чтобы повидаться с внуками, а также решить с супругой, какие вещи нужно перевезти в Белый дом.
Подниматься по трапу 78-летний президент США начал довольно бодро, но в середине пути что-то пошло не так. Главный американский политик споткнулся трижды, причём на третий раз даже упал на одно колено.
Инцидент попал на видео и разлетелся по соцсетям. Русскоязычные пользователи опубликовали много твитов по этому поводу.
"Ну если это не повод для санкций!" - подумал Джо Байден, упав в третий раз", - пошутил журналист Кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.
"Торопится на встречу с Путиным!" - предположил пользователь Алекс Алекс.
"Стыдно смеяться над пожилым человеком, но…" - написала Елена Шибенко и поставила хохочущий смайлик.
"Против трапов к борту №1 нужно ввести санкции!" - предложил Stan Goodman.
"Путин вмешался и выбрал Сонного Джо, чтобы на его фоне выглядеть молодым и перспективным политиком", - раскрыл коварный "план" российского президента Лазарь Альтшуллер, вспомнив о бездоказательных обвинениях России во вмешательстве в выборы, которые щедро рассыпают США.
"Это русские хакеры взломали трап", - написал ho1od, вспомнив ещё об одном направлении обвинений России со стороны Соединённых Штатов.
"Какой-то сюр. Зачем они намазали ступени?" - усмотрела теорию заговора Елена Н.
"Это всё потому, что кто-то в упор ему в спину смотрел", - поделился версией пользователь Я, снова я и Ирэн.
"Не позавидуешь Байдену - сплошные русские агенты. То Трамп, то трап. Но трап-то вроде Байден честно победил?" - не удержался от иронии Andrew Roussak.
"Путин: "Предлагаю поговорить онлайн". Байден: "Ага, уже бегу и падаю!" - увидела в происходящем анекдот Илона Кулагина.
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