Трап против Байдена - 1:0. Русские раскрыли коварный "план Путина" и ждут санкций

Видеоролик с трёхкратной попыткой президента подняться по трапу самолёта завирусился в соцсетях. Пользователи активно делятся впечатлениями от мини-шоу "Трап против Байдена - 1:0". Русские уже раскрыли коварный "план Путина" и теперь ждут новых санкций от США.

Президент Джо Байден, по сообщениям американских СМИ, во второй половине дня в пятницу отправился в Делавэр, чтобы повидаться с внуками, а также решить с супругой, какие вещи нужно перевезти в Белый дом.

Подниматься по трапу 78-летний президент США начал довольно бодро, но в середине пути что-то пошло не так. Главный американский политик споткнулся трижды, причём на третий раз даже упал на одно колено.

Инцидент попал на видео и разлетелся по соцсетям. Русскоязычные пользователи опубликовали много твитов по этому поводу.

"Ну если это не повод для санкций!" - подумал Джо Байден, упав в третий раз", - пошутил журналист Кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.

"Торопится на встречу с Путиным!" - предположил пользователь Алекс Алекс.

"Стыдно смеяться над пожилым человеком, но…" - написала Елена Шибенко и поставила хохочущий смайлик.

"Против трапов к борту №1 нужно ввести санкции!" - предложил Stan Goodman.

"Путин вмешался и выбрал Сонного Джо, чтобы на его фоне выглядеть молодым и перспективным политиком", - раскрыл коварный "план" российского президента Лазарь Альтшуллер, вспомнив о бездоказательных обвинениях России во вмешательстве в выборы, которые щедро рассыпают США.

"Это русские хакеры взломали трап", - написал ho1od, вспомнив ещё об одном направлении обвинений России со стороны Соединённых Штатов.

"Какой-то сюр. Зачем они намазали ступени?" - усмотрела теорию заговора Елена Н.

Джо Байден : трап



0 : 1 — Отец 2021 кабачка! (@spasatelkubani) March 19, 2021

"Это всё потому, что кто-то в упор ему в спину смотрел", - поделился версией пользователь Я, снова я и Ирэн.

"Не позавидуешь Байдену - сплошные русские агенты. То Трамп, то трап. Но трап-то вроде Байден честно победил?" - не удержался от иронии Andrew Roussak.

"Путин: "Предлагаю поговорить онлайн". Байден: "Ага, уже бегу и падаю!" - увидела в происходящем анекдот Илона Кулагина.