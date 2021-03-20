Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Байден думает, что поймал Путина. Но Россия ответит не словами
"Пусть США и ЕС подгузники меняют": О реакции Путина на оскорбление Ба...
Украина заикнулась о "долге Германии" и тут же получила ответ: "Н...
И после этого Россия виновата? Шойгу почти прямым текстом раскрыл причины госпер...
Главная / В мире

Трап против Байдена - 1:0. Русские раскрыли коварный "план Путина" и ждут санкций

20 марта 2021, 00:40  •  12 • В мире
Видеоролик с трёхкратной попыткой президента подняться по трапу самолёта завирусился в соцсетях. Пользователи активно делятся впечатлениями от мини-шоу "Трап против Байдена - 1:0". Русские уже раскрыли коварный "план Путина" и теперь ждут новых санкций от США.
Президент Джо Байден, по сообщениям американских СМИ, во второй половине дня в пятницу отправился в Делавэр, чтобы повидаться с внуками, а также решить с супругой, какие вещи нужно перевезти в Белый дом.
Подниматься по трапу 78-летний президент США начал довольно бодро, но в середине пути что-то пошло не так. Главный американский политик споткнулся трижды, причём на третий раз даже упал на одно колено.
Инцидент попал на видео и разлетелся по соцсетям. Русскоязычные пользователи опубликовали много твитов по этому поводу.
"Ну если это не повод для санкций!" - подумал Джо Байден, упав в третий раз", - пошутил журналист Кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.
"Торопится на встречу с Путиным!" - предположил пользователь Алекс Алекс.
"Стыдно смеяться над пожилым человеком, но…" - написала Елена Шибенко и поставила хохочущий смайлик.
"Против трапов к борту №1 нужно ввести санкции!" - предложил Stan Goodman.
"Путин вмешался и выбрал Сонного Джо, чтобы на его фоне выглядеть молодым и перспективным политиком", - раскрыл коварный "план" российского президента Лазарь Альтшуллер, вспомнив о бездоказательных обвинениях России во вмешательстве в выборы, которые щедро рассыпают США.
"Это русские хакеры взломали трап", - написал ho1od, вспомнив ещё об одном направлении обвинений России со стороны Соединённых Штатов.
"Какой-то сюр. Зачем они намазали ступени?" - усмотрела теорию заговора Елена Н.
Джо Байден : трап

0 : 1
— Отец 2021 кабачка! (@spasatelkubani) March 19, 2021
"Это всё потому, что кто-то в упор ему в спину смотрел", - поделился версией пользователь Я, снова я и Ирэн.
"Не позавидуешь Байдену - сплошные русские агенты. То Трамп, то трап. Но трап-то вроде Байден честно победил?" - не удержался от иронии Andrew Roussak.
"Путин: "Предлагаю поговорить онлайн". Байден: "Ага, уже бегу и падаю!" - увидела в происходящем анекдот Илона Кулагина.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



12
Источник
Похожие новости
19 марта 2021, 03:35
США решили спихнуть сомнительную вакцину: Русские отреагировали известной поговоркой
19 марта 2021, 05:25
ВМФ США выпустили плакат, где гордятся... Россией
19 марта 2021, 21:00
Здоровье от Путина пригодится: Байден трижды не мог подняться в самолёт - видео
19 марта 2021, 03:35
Турецкие СМИ: "Путин – ахиллесова пята Вашингтона"
19 марта 2021, 07:15
Какое оружие США считается самым смертоносным. The National Interest поделился мнением
19 марта 2021, 22:50
Видео стало главным вирусом дня в мире: Джо Байден и коварный трап
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 марта 2021, 22:50
Украина ввела "максимальные санкции": Кого на этот раз "наказал" ...
19 марта 2021, 22:50
Меркель намекнула ЕС на "Спутник V": "Если дело не дойдёт до европейск...
19 марта 2021, 23:45
Тысячи украинцев планируют привиться вакциной «Спутник V» на территории РФ
19 марта 2021, 22:50
Рапоту поблагодарили за работу: Назначен новый госсекретарь Союзного государства
20 марта 2021, 00:35
«Администрация США выбрала конфронтационный тон»: как развивается американо-китайский...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 марта 2021, 03:40
Поклонская жёстко поддела Киев по поводу своей политической карьеры: "Господа преступники!"
14 марта 2021, 02:35
Донбассу готовят свою "Бурю в пустыне"? К границам России стянули стратегические "щупальца" США
17 марта 2021, 10:20
И после этого Россия виновата? Шойгу почти прямым текстом раскрыл причины госпереворота на Украине
13 марта 2021, 09:10
Экс-подполковник СБУ предал гласности зверства украинского добробата
14 марта 2021, 21:50
«Россия готова к открытому вводу войск на Украину»: свежие данные из Киева
14 марта 2021, 09:55
Блинкена поставили на место после критики задержаний в Москве: "Хватит совать свой нос"
13 марта 2021, 19:15
Стенания украинского шпиона: «Донецк потерян навсегда»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.