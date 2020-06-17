Транзита газа из России не будет - денег станет меньше: На Украине развели руками от бессилия

На Украине отреагировали на начало демонтажа газопровода, использовавшегося для транзита российского сырья в страны Европы.

Своё мнение по этому поводу высказал руководитель украинского оператора ГТС Сергей Макогон. Он заявил о старте процесса разборки труб на территории РФ в комментарии для OilPoint.

Энергетик заметил, что Украина таким образом скоро лишится такой статьи дохода для своего бюджета, как транзит. Он констатировал, что Киев в этой ситуации бессилен.

Это проблема, но на неё мы повлиять особо не можем, - заметил Макогон.

Он добавил, что именно российский "Газпром" намерен разорвать данное сотрудничество с Украиной, в то время как киевские власти не отказывались от его продолжения.

Энергетик подчеркнул, что при полном прекращении поставок газа через украинскую территорию оператор ГТС будет вынужден сократиться и перевести всю деятельность исключительно на внутренний рынок.