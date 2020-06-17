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Транзита газа из России не будет - денег станет меньше: На Украине развели руками от бессилия

17 июня 2020, 02:00  •  136 • Политика
На Украине развели руками от бессилия, реагируя на начало демонтажа газопровода, использовавшегося для транзита российского сырья в страны Европы через украинскую территорию. Руководитель местного оператора ГТС Сергей Макогон заметил, что страна таким образом скоро лишится одной из статей дохода для своего бюджета, но Киев в этой ситуации ничего сделать не может.
На Украине отреагировали на начало демонтажа газопровода, использовавшегося для транзита российского сырья в страны Европы.
Своё мнение по этому поводу высказал руководитель украинского оператора ГТС Сергей Макогон. Он заявил о старте процесса разборки труб на территории РФ в комментарии для OilPoint.
Энергетик заметил, что Украина таким образом скоро лишится такой статьи дохода для своего бюджета, как транзит. Он констатировал, что Киев в этой ситуации бессилен.
Это проблема, но на неё мы повлиять особо не можем, - заметил Макогон.
Он добавил, что именно российский "Газпром" намерен разорвать данное сотрудничество с Украиной, в то время как киевские власти не отказывались от его продолжения.
Энергетик подчеркнул, что при полном прекращении поставок газа через украинскую территорию оператор ГТС будет вынужден сократиться и перевести всю деятельность исключительно на внутренний рынок.

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