Транзит выполняем в полном объёме, но... Поставки газа через Украину упали в 5,3 раза

В первый день 2020 года транзит российского газа через Украину упал в 5,3 раза в сравнении со средними показателями декабря. Таковы данные компании "Оператор ГТС Украины".

На 1 января объём составил 49,3 миллиона кубометров газа, при том что в среднем декабрьский транзит составлял 261 миллион кубометров. А 31 декабря прокачали 220,05 миллиона кубометров. Уже 2 января транзит газа снова уменьшился. Данные операторы говорят о прокачке 38,3 миллионов кубометров.

Добавим, в украинской компании ранее настаивали, что заявки "Газпрома" по транзиту газа в Молдавию и страны ЕС выполняются в полном объёме.