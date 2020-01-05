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Транзит выполняем в полном объёме, но... Поставки газа через Украину упали в 5,3 раза
05 января 2020, 21:54 • 97 • Политика
Транзит российского газа через Украину упал с начала года в 5,3 раза. В то же время ранее в Киеве настаивали, что выполняют требования "Газпрома" в полном объёме, но на выходе пока мы видим иную ситуацию. Причины падения объёмов неясны.
В первый день 2020 года транзит российского газа через Украину упал в 5,3 раза в сравнении со средними показателями декабря. Таковы данные компании "Оператор ГТС Украины".
На 1 января объём составил 49,3 миллиона кубометров газа, при том что в среднем декабрьский транзит составлял 261 миллион кубометров. А 31 декабря прокачали 220,05 миллиона кубометров. Уже 2 января транзит газа снова уменьшился. Данные операторы говорят о прокачке 38,3 миллионов кубометров.
Добавим, в украинской компании ранее настаивали, что заявки "Газпрома" по транзиту газа в Молдавию и страны ЕС выполняются в полном объёме.
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