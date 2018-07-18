Транзит с остановками: что вынуждает «Нафтогаз» отказываться от мирового соглашения с «Газпромом»

В Берлине 17 июля состоялись переговоры между Москвой, Киевом и Брюсселем о транзите газа после 2019 года. По словам министра энергетики России Александра Новака, встреча прошла «спокойно и конструктивно». Он также подчеркнул, что в случае внесудебного урегулирования разбирательства «Газпрома» и «Нафтогаза» Москва готова продлить действующий контракт на транзит голубого топлива через Украину либо заключить новый. Однако глава МИД Украины Павел Климкин заявил о невозможности мирового соглашения. Чем объясняется несговорчивость украинской стороны — в материале RT.

17 июля в Берлине прошли трёхсторонние переговоры, касающиеся поставок российского газа в Европу. Представители Москвы, Брюсселя и Киева обозначили позиции по поводу условий транзита через территорию Украины после 2019 года. Стороны представляли российский министр энергетики Александр Новак, замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович и глава МИД Украины Павел Климкин. В обсуждении также принимали участие председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Встреча прошла на фоне политических прений, связанных со строительством «Северного потока — 2». На прошедшем накануне двустороннем саммите Россия — США в Хельсинки президент Владимир Путин гарантировал своему американскому коллеге сохранение транзита газа через Украину в случае, если конфликт между «Газпромом» и «Нафтогазом» будет урегулирован в Стокгольмском арбитраже. Между тем Дональд Трамп считает, что газопровод ставит Европу в зависимость от России, и продолжает выступать против проекта.

Министр энергетики РФ Александр Новак, вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на трёхсторонних переговорах России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа.

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«Должен быть восстановлен баланс»

В Европе, однако, на это смотрят иначе. Так, после завершения встречи в Берлине стороны дали комментарии прессе о достигнутых соглашениях. По мнению Александра Новака, переговоры прошли спокойно и конструктивно, а их итогом стало предварительное соглашение о заключении нового договора.

«Мы в первую очередь обсуждали вопросы продолжения действующего контракта или заключения нового контракта, то есть использование ГТС начиная с 2020. Ключевые вопросы для продолжения взаимодействия для российской стороны — это урегулирование спорных вопросов в арбитражном суде в Швеции. Должен быть восстановлен баланс интересов коммерческих предложений, которые выгодны потребителям, поставщикам, компаниям которые эксплуатируют ГТС Украины. Этот баланс нужно восстановить чтобы взаимоотношения продолжались после 2019 года», — сказал министр в разговоре с RT.

Новак пояснил, что в случае мирового соглашения с «Нафтогаза» с «Газпромом» Москва готова продлить действующий контракт на транзит газа через Украину, либо заключить новый. При этом ставку будут обсуждать позже, в октябре, но объёмы, предварительно, вырастут на 10-15% в течение ближайших 5-10 лет.

«Мы видим, что растет потребление в Европе, мы видим, что увеличиваются объемы поставок и транзита газа через территорию Украины в том числе. И это связано с общим ростом потребления в Европе как по итогам 2017 года, так и уже в 2018 году - на 6% рост потребления зафиксирован по результатам первого полугодия. Кроме того, на сегодня мы уже понимаем, что на период ближайших 5-10 лет объемы поставок европейским потребителям будут еще больше, чем в 2017-2018 годах, речь может идти о дополнительных 10-15% роста. Как раз эти дополнительные объемы обсуждались», — сказал министр

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что экспорт газа в Европу в 2018 году может составить рекордные 200 млрд куб. м. Главными факторами роста он называл улучшение экономической обстановки в странах Европы и снижение добычи европейского газа. При этом в 2017 году "Газпром" увеличил экспорт газа в Европу — на 8,4%, до 194,4 млрд куб. м.

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Представитель Евросоюза Марош Шефчович после переговоров тоже назвал встречу «полезной, открытой и конструктивной». Чиновник отметил, что осенью начнётся разработка нового «хорошего транзитного контракта» с учетом оценки потребностей ЕС на 10 лет. При этом исполнять его будет новый оператор ГТС, добавил он.

В самом «Нафтогазе», однако, дали понять, что могут в одно мгновение взять все обязательства обратно. Так, уже через несколько часов после встречи в компании заявили о недопустимости создания независимой компании по эксплуатации ГТС.

«Немедленное отделения оператора газотранспортной системы потребует или получения письменного согласия «Газпрома» на присоединение к контракту нового оператора, или достижения определенных договоренностей с «Газпромом» о внесении соответствующих изменений в существующий контракт. Ни один из этих вариантов не является достижимым» — сказано в сообщении компании.

Разошлись в позициях

Министр энергетики России Александр Новак на встрече предлагал мировое соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом», хотя и уточнял, что данная ситуация находится вне ведения экспертного сообщества и касается лишь двух компаний.

«Порошенко взялся за старое»: почему президент Украины обвинил Россию в подготовке нападения на Мариуполь «Такой вопрос тоже затрагивался, это один из вариантов урегулирования взаимоотношений, но это в качестве одного из вариантов обсуждалось​​​. Никаких решений по этому поводу не принято. Я думаю, что эти все вопросы будут обсуждаться дополнительно еще на следующей консультации в октябре месяце», — заявлял он после завершения переговоров.

Однако позже министр иностранных дел Украины заявил о недопустимости мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом».

«Попытка России договориться о внесудебном урегулировании дел, по которым Стокгольмский трибунал уже вынес решение, не пройдет. Нужно следовать общепринятым юридическим нормам и международному праву», — написал он в своём Twitter.

Спроба Росії домовитись щодо позасудового врегулювання справ, по яким Стокгольмський трибунал вже виніс рішення, не пройде. Потрібно слідувати загальноприйнятим юридичним нормам і міжнародному праву pic.twitter.com/MIupLNMAdL — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 17 июля 2018 г.

Напомним, конфликт между российской и украинской компанией продолжается с начала 2018 года. В феврале Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по спору компаний. Его требованием была компенсация «Газпромом» украинской стороне $2,6 млрд. Затем в марте российская компания расторгла контракт с Украиной в связи с экономической нецелесообразностью его соблюдения для «Газпрома» и подала жалобу на решение суда.

После этого «Нафтогаз» подал второй иск о новом споре по транзитному тарифу. «Газпром» также обратился в суд. Обе компании продолжают и сейчас выяснять отношение в суде.

История с продолжением

Отказываясь от «мировой» с «Газпромом», Украина рассчитывает получить более выигрышную переговорную позицию в будущем, считает руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. Однако такие политические спекуляции могут в итоге обернутся против самого Киева.

«Учитывая, что это пока тестовый раунд переговоров, и осенне-зимний период ещё впереди и есть время для манёвров», — отметил эксперт в беседе с RT.

По его словам, со временем вопрос «зимнего пакета», в котором больше всего заинтересован Евросоюз, станет наиболее остро.

«Ближе к зиме может вырасти интенсивность переговорных раундов. Никто мёрзнуть не желает. Учитывая, что пока в полной мере обходов Украины не существует, это важный вопрос. Вполне возможно, что попытки Киева спекулировать, подтолкнут к форсированию реализации «Северного потока — 2. Тяжеловесы Еврозоны, такие как Германия или Австрия, понимают, что этот проект — это прежде всего безопасность Европы», — заключил Пасечник.