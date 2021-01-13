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Транзит российского газа через Украину резко обвалился

13 января 2021, 20:05  •  229 • Украина

Объем транзита газа из РФ через Украину в 2020 году сократился на 38 процентов и составил 55,8 миллиарда кубометров, написал глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон 13 января в своей статье для издания «Экономическая правда»

«С одной стороны, "Газпром" заплатил за мощности в размере 65 миллиардов кубометров, потому что в контракте Украина добилась присутствия нормы "качай или плати". С другой — это наименьший показатель за последние 30 лет», — отметил Макогон.

По его оценке, при проектной мощности газотранспортной системы в 146 миллиардов кубометров транзита это означает загрузку ГТС менее чем на треть.
Кроме того, из-за «Турецкого потока» Киев может потерять газ, который раньше предназначался для Венгрии, Сербии и Хорватии.

Это лишит Украину еще 15 миллиардов кубометров транзита, добавил менеджер.

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