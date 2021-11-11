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Транзит "на максималках": "Газпром" сменил планы по Украине

11 ноября 2021, 11:40  •  355 • Политика
Транзит русского газа через Украину будет возобновлён почти в максимальном объёме. Ранее "Газпром" не планировал увеличение объёма.
"Газпром" снова заказал транзит газа через Украину почти в максимальном объёме, хотя ранее не собирался этого делать.
Через газораспределительную станцию "Суджа" заказан транзит 77,1 млн кубометров и 32,2 млн кубометров - через станцию "Сохрановка". Об этом сообщается на сайте "Оператор ГТС Украины".
Сумма заказа составляет 109,3 млн куб. м газа в сутки, это близко к максимальному объёму прокачки (109,5 куб. м).
Президент России Владимир Путин поручил руководству "Газпрома" после заполнения подземных хранилищ в нашей стране увеличить поставки газа в Европу.

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