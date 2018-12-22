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Транзит обязательств: как в «Нафтогазе» объясняют возможные проблемы с закупками топлива

22 декабря 2018, 22:54  •  84 • Украина
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил об убыточности компании и предупредил, что это может привести к проблемам с закупками газа на Украине в 2019 году. По его словам, такая ситуация сложилась в связи с долгами потребителей и государства. Эксперты считают, что директор пытается переложить вину за просчёты руководства на население. По их мнению, ресурсов в распоряжении компании достаточно, чтобы выполнить обязательства перед гражданами.
 
© Gleb Garanich / Reuters
 

У украинской компании «Нафтогаз» может не хватить денег на покупку газа в 2019 году. Об этом заявил глава предприятия Андрей Коболев. Он подчеркнул, что в уходящем 2018 году компания была убыточной.

«В 2018 году группа «Нафтогаз» имеет отрицательный чистый денежный поток. Мы войдём в 2019 год с минимальными остатками денежных средств, что затрудняет закупки газа в пик отопительного периода. Под угрозой также проекты по развитию добычи газа, модернизации газотранспортной системы», — написал он на своей странице в Facebook.

Коболев отметил, что в 2019 году «Нафтогаз» ждёт дефицит ликвидности приблизительно в $1,3 млрд. Чтобы исправить положение, глава «Нафтогаза» призвал украинское правительство компенсировать убытки в рамках закона «О рынке газа».

Так, в статье 11 закона подчёркивается, что предприятия, которые исполняют социальные обязательства, а именно поставляют газ потребителям по цене ниже рыночной, имеют право получить компенсацию.

По словам Коболева, поставка газа по цене ниже рыночной и высокие задолженности потребителей перед «Нафтогазом» привели к убыточности компании. При этом законных инструментов для взыскания долгов не хватает, подчеркнул он.

Однако у «Нафтогаза» есть несколько крупных источников прибыли, отметил заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Они получают очень солидные средства от транзита (российского газа через Украину. — RT) при очень маленьких затратах на это. Никаких инвестиций в поддержание и развитие системы они не делают. Кроме того, цены на газ на Украине подняты до уровня импортного паритета, причём на весь объём газа, включая украинскую добычу», — подчеркнул эксперт в разговоре с RT.

Напомним, что «Газпром» переплачивает за транзит газа в Европу через территорию Украины. Это связано с тем, что российская компания считает необоснованными решения Стокгольмского арбитража. Согласно одному из них, стоимость транзита газа через Украину должна быть ниже. По второму решению «Газпром» обязан выплатить «Нафтогазу» $2,5 млрд. При этом «Нафтогаз» засчитывает переплаты со стороны «Газпрома» за услуги транзита в качестве платежа в исполнение арбитражного решения.

Кроме того, с 1 января стоимость отопления на Украине вырастет в среднем на 19–20%, в зависимости от региона. При этом всего за пять лет с «майдана» стоимость газа для населения выросла более чем в десять раз — с 72 копеек до 8,54 грн. за кубометр газа сегодня.

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При этом «Нафтогаз» закупает газ по стоимости $339 за тысячу кубометров. Об этом в ноябре сообщило Министерство экономического развития и торговли Украины.

«Государственная фискальная служба рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 ноября, которая составляет 9471,93 грн. (или $339,21) за тысячу кубометров», — говорится в сообщении.

Вследствие этого стоимость газа для Украины достигла рекордного значения с 2015 года, когда Киев отказался от закупок у «Газпрома». Для сравнения, в III квартале 2018 года экспортная стоимость тысячи кубометров газа — $251. Таким образом, Киев из-за отказа закупать топливо у российской компании переплачивает около $80.

«Есть, что скрывать»

По мнению Гривача, заявления об убыточности «Нафтогаза» следует проверить правоохранительным органам, так как это говорит о том, что в компании всё «не совсем чисто с финансовыми потоками».

Попытки проверить компанию уже предпринимались. Так, Счётная палата Украины обратилась в суд из-за того, что «Нафтогаз» не пустил аудиторов к проверке предприятия. Об этом 28 ноября заявил председатель ведомства Валерий Пацкан.

«Складывается ощущение, что работникам «Нафтогаза» есть что скрывать. Факт недопуска мы зафиксировали и составили протокол об админнарушении. Он уже передан в Шевченковский райсуд столицы», — подчеркнул он.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов считает, что Коболев пытается переложить ответственность за просчёты руководства «Нафтогаза» на население Украины.

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«И здесь Коболев по своей привычке перекладывает проблему с больной головы на здоровую. То есть его компания взяла на себя определённые обязательства и эти обязательства не выполнила… А он объясняет, что «виноват не я, а виноваты гадкие люди, которые не платят деньги, поэтому нам не хватит средств для выполнения этих обязательств», — сказал он RT.

Ранее в нескольких городах Украины, в том числе в Кривом Роге, Херсоне, Северодонецке, Первомайске и Шепетовке, отопительный сезон был начат с запозданием более чем в месяц. В Смеле власти были вынуждены ввести чрезвычайное положение, так как отопление отсутствовало даже в городской больнице.

Фролов подчеркнул, что обязательства «Нафтогаза» по поддержанию тарифов на газ и развитию газодобычи были изначально нереализуемыми.

«А их невозможно было выполнить исходя из уровня ресурсной базы и из её качества, что, опять же, населения Украины не должно касаться и вообще никого не должно интересовать, кроме людей, которые этим непосредственно занимаются», — заключил эксперт.

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