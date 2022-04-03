Транзит на Украину или ещё хуже?

Профсоюз железнодорожников Греции: «Мы не станем соучастниками прохождения военной машины по территории нашей страны»

Массированные переброски натовских тяжелых вооружений в Польшу могут быть предназначены не столько для киевского режима, сколько для форсированного развертывания войск западной «миротворческой коалиции», спешно формируемой на Востоке Европы.

Официальная натовская легенда гласит, что «мировое сообщество» во главе с Соединёнными Штатами сейчас только и занято, что оказанием военной помощи «борцам за независимость» из Киева. В подтверждение легенды разгоняется тема массированных перебросок воздушным путем «Джавелинов» и «Стингеров» на польские аэродромы в Жешуве и Люблине. Этого добра там уже накопились много.

Однако дальнейшее предназначение этих устройств не вполне понятно. На это уже обращают внимание и в Польше: «Военные грузы перевозятся в соседние украинские области чаще всего автомобильными трейлерами, так как железнодорожное сообщение между Украиной и Польшей сейчас ограничено. Вооружение из Польши забирают украинские водители и доставляют на базы и склады ВСУ, где передают военным на хранение и последующую перевозку ближе к зоне боевых действий. Объем перевозок не позволяет оперативно вывезти все поставки оружия и боеприпасов, на складах скопилось их большое количество, что снизило авиационный поток с новыми военными грузами», – пишет Gazeta Wyborcza со ссылкой на источники в Министерстве обороны Польши.

В свою очередь польский журнал Polityka отмечает, что использование преимущественно автомобильного транспорта практически исключает возможность поставок тяжелого вооружения: «Сейчас поставки ограничиваются стрелковом оружием и ПЗРК. Переносные Javelin и Stinger тоже можно транспортировать, как и боеприпасы, бронежилеты, медицинское оборудование. Что-то более сложное и дорогое иначе, чем самолетом, перевезти невозможно. Также невозможно достичь сухопутным транспортом тех объемов, которые ранее ввозились на Украину».

Польские издания умалчивают о том, что главной «логистической проблемой» на этом маршруте является российская армия, которая уничтожает грузы либо перехватывает их по дороге. Как это случилось, например, при «калибровке» российскими ракетами учебного центра в Яворове (Львовская область), который англосаксы превратили в транзитный оружейный хаб.

Российские десантники с захваченными американскими ПТРК «Джавелин» в районе Киева

Наши сомнения в правдивости официальной версии западной пропаганды о сугубо украинском предназначении транзита оружия через Польшу усилились после того, как потоком пошли и вовсе странные сообщения о прибытии в порт Александруполис (Северная Греция) американских и британских транспортных кораблей с грузом военной техники на борту.

Сообщение от 20 марта: «Американское транспортное судно Liberty Passion доставило бронетехнику и военное снаряжение в порт города Александруполис на севере Греции. Груз в дальнейшем будет переброшен в Польшу… Ранее в том же порту пришвартовался британский паром Hartland Point с натовским военным снаряжением. Прибытие двух больших военных транспортных кораблей НАТО осуществляется в рамках операции Atlantic Resolve 2022 Североатлантического альянса».

Ещё более свежая новость от 31 марта.

О масштабах переброски военной техники в Польшу натовские источники умалчивают. Однако мы и без них можем получить информацию : «Транспортное судно Liberty Passion имеет более 165 000 квадратных футов полезной в военном отношении площади палубы и входит в состав командования морских перевозок ВМС США. Он способен перевозить примерно до 6500 автомобилей на 12 палубах, а также военную колесную и контейнерную технику, такую как квадроциклы M-ATV, бронемашины HUMVEEs, MRAP, бронетранспортеры, танки, вертолеты и другое оборудование».

Транспортное судно Liberty Passion Командования морских перевозок ВМС США

Даже с учётом того, что габариты у военной техники побольше, чем у гражданских «кроссоверов», за один рейс такой гигант может взять на борт несколько тысяч (!) боевых машин разных типов. А таких транспортов в греческом порту разгрузилось уже не один и не два.

Переброска натовской военной техники на «восточный фронт» достигла столь значительных масштабов, что о своём нежелании участвовать в разжигании войны на Украине заявил профсоюз греческих железнодорожников, привлеченных к перевозкам:

«Никакого участия нашей страны в военных конфликтах на Украине, которые совершаются в интересах немногих за счет народов! В частности, мы требуем не использовать железнодорожный подвижной состав нашей страны для переброски американо-натовского арсенала в соседние страны. Мы разоблачаем перед народом угрозы увольнения сотрудников TRAINOSE [компания-оператор, производящая все грузовые и пассажирские перевозки на территории Греции. – Ю.Б.] , которые отказались участвовать в техническом обеспечении машин, перевозящих в эти дни танки НАТО из порта Александруполис. Это плохая шутка для работодателя, когда он говорит: «Вам все равно, что будут везти поезда, это ваша работа»... Мы, железнодорожники, работаем для дешевой и качественной перевозки людей и для перевозки грузов, которые можно использовать для удовлетворения их потребностей, а НЕ для того, чтобы стать частью участия страны в опасных для людей планах, путем перевозки военной техники НАТО в окрестности Украины. Мы не станем соучастниками прохождения военной машины по территории нашей страны».

Объемы и номенклатура перебрасываемой в Польшу тяжелой военной техники НАТО не соответствуют официальной западной версии о прямом транзите этих вооружений на территорию Украины. Во-первых, эта техника будет с высокой степенью вероятности уничтожена ВС РФ еще на маршрутах следования; во-вторых, у режима Зеленского нет персонала, обученного применять эту технику в таких количествах.