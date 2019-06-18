Транзит газа-2020: Украина пугает Европу "мрачным сценарием" газового кризиса

Именно об этом заявила в интервью агентству Bloomberg замглавы украинского внешнеполитического ведомства Олена Зеркаль. По её словам, "высока вероятность" того, что новый договор подписан не будет.

"Поскольку Россия откладывает переговоры по будущему контракту, стоит серьёзно рассматривать мрачный сценарий грядущего газового кризиса. Вот почему каждая европейская страна, в том числе и Украина, увеличивает запасы газа в своих хранилищах", - заявила она.

По словам Зеркаль, Украину не устраивает пролонгация договора 2009 года, когда были заключены контракты на поставку и транзит газа через украинскую территорию в Европу сроком на десять лет. Поэтому, заявила дипломат, российская сторона "не должна рассчитывать на новое украинское руководство". Позиция Киева по вопросу газового транзита "остаётся неизменной", уверяет Зеркаль.

Со своей стороны, Россия готова продлить контракт с Украиной на транзит газа на действующих условиях. Такое заявление сделал глава Минэнерго России Александр Новак после переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем.

Российский министр добавил, что Россия даже готова вновь начать поставки газа в саму Украину, которые были прекращены в 2015 году. Как отметил Новак, это будет дешевле, чем покупать тот же самый газ с переплатой по "реверсу" у Польши. Речь идёт об экономии примерно в 25%.

"Готовы на действующих условиях на продление контракта. Кроме того, мы готовы обеспечивать поставки газа на Украину, возобновить поставки, которые были прекращены в 2015 году", - сказал глава Минэнерго России.

Он уточнил, что "Газпром" также может поучаствовать в консорциуме по управлению украинской газотранспортной системой. Киеву лишь нужно пойти навстречу и сделать первый шаг, обратившись к Москве с соответствующим предложением.