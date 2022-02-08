Транспортный коллапс парализовал Молдавию

В стране началась всеобщая забастовка транспортников

Неделя в Молдавии началась с всеобщей транспортной забастовки, объявленной Ассоциацией работодателей транспортных операторов (APOTA) и поддержанной объединением работодателей транспортных специалистов «Транспортаторул». С 7 по 9 февраля отменены пассажирские рейсы по всей стране.

Причина забастовки – отказ министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну пересчитать тарифы на пассажирские перевозки после резкого подъёма цен на топливо, из-за чего пассажирские перевозки стали нерентабельны.

«В Министерстве отказались пересмотреть проект новых тарифов, также отказались отменить незаконный механизм, согласно которому для повышения тарифов на проезд нужно получать разрешение местных властей. Отказываются в Министерстве и представить расчёты тарифов на услуги транспорта»,

– объяснили в ассоциации свои претензии.

Министр в ответ посоветовал перевозчикам заняться обновлением автобусного парка и повышать качество транспортных услуг.

«Маленькая группа транспортников начала шантажировать всю страну. Я призываю всех перевозчиков не реагировать на провокации. Подумайте о людях, о своих клиентах»,

– призвал Спыну.

Тем временем к всеобщей молдавской забастовке транспортников присоединилась и Гагаузия.

Автовокзалы по всей стране стоят пустыми – не только городской транспорт принимает участие в забастовке, но и междугородний, ситуация осложнилась тем, что на выходные жители больших городов, особенно Кишинёва, разъехались по всей стране и в понедельник с утра не смогли вернуться на работу. Спасают транзитные автобусы из Приднестровья или Украины, однако их мало.

«Вся вина за сложившуюся ситуацию лежит исключительно на Министерстве инфраструктуры, которое отказывается утверждать срочные меры по решению проблем с учётом реальной экономической ситуации»,

– прокомментировали транспортный коллапс в АРОТА.

В АРОТА также сообщили, что в отношении всех транспортников, принимающих участие в забастовке, начались самые настоящие репрессии: администрации населённых пунктов угрожают ликвидировать лицензии, местные власти уже обратились с призывом выйти на работу нелегальных перевозчиков, работающих без лицензий.

«Вместо нас просят выйти на маршруты нелегальных перевозчиков. Это всё равно, что полиция попросит бандитов помочь им в сохранении правопорядка! ANTA (организация по борьбе с нелегальными перевозчиками. - Ред.), которая должна бороться с незаконными перевозчиками, собирает их и обещает не замечать нарушений, если они выйдут на работу»,

–- рассказал журналистам глава APOTA Олег Алекса.

Забастовка транспортников, парализовавшая всю страну, не первая в этом году – всю прошлую неделю молдаване протестовали против высоких тарифов на газ и топливо и против роста цен на продукты. Митинги прошли практически во всех городах Молдавии. Однако тарифы всё также продолжают расти с каждой неделей, так же как и цены.

На фоне транспортного коллапса Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) в понедельник, 7 февраля, опубликовало новую максимальную стоимость основных нефтепродуктов. Новые цены начнут действовать со вторника, 8 февраля.

К вечеру понедельника власти согласились рассмотреть в четверг некий «пакет решений для перевозчиков», однако речь пойдёт, по словам государственного секретаря в области транспорта министерства инфраструктуры Мирчи Пэскэлуцэ, о встречных проектах по ремонту автопарка и налоговых льготах, что, конечно же, не решит проблему.