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Транспортный коллапс и задержание с применением бронетехники: что известно о захвате моста Метро в Киеве

19 сентября 2019, 01:09  •  15 • Украина
Вечером 18 сентября неизвестный остановил движение по мосту Метро в Киеве и угрожал его взорвать. При этом он сделал несколько выстрелов в воздух. Спустя несколько часов сотрудники правоохранительных органов украинской столицы провели спецоперацию с применением бронетехники, в результате которой мужчина был задержан. Взрывчатки у него не обнаружили. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет, однако движение в городе было практически парализовано.
 
© Valentyn Ogirenko/Reuters
 

В среду, 18 сентября, в Киеве произошло чрезвычайное происшествие: движение по транспортному мосту, соединяющему левый и правый берег украинской столицы, остановил мужчина с огнестрельным оружием. Он сделал несколько выстрелов в воздух и начал угрожать взорвать конструкцию. 

Инцидент привёл к транспортному коллапсу в городе и на несколько часов парализовал движение автомобилей и общественного транспорта.

Хронология событий

Примерно в 16:00 по местному времени на мосту Метро мужчина остановил свой автомобиль, вышел из него, после чего начал стрелять и угрожать совершить взрыв. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. К транспортному объекту также подогнали бронетранспортёры, а по периметру были замечены снайперы.

«Мы проводим специальную полицейскую операцию. Сейчас здесь находятся представители всех служб. Движение автомобилей и поездов на мосту перекрыто. Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовку к террористическому акту», — заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко.

В результате перекрытия движения по одной из основных транспортных артерий Киева в городе образовались крупные пробки. Кроме того, было остановлено движение поездов метро на нескольких станциях.

  • Скриншот информационного портала города Киева

Между тем к месту инцидента также прибыли министр внутренних дел Арсен Аваков и мэр Киева Виталий Кличко, добравшийся до моста на велосипеде. Он сообщил, что злоумышленник находится в неадекватном состоянии, при этом он сбил выстрелом квадрокоптер.

В то же время издание «theБабель» со ссылкой на собственные источники сообщило, что предполагаемым террористом оказался 42-летний уроженец Крыма Алексей Белько.

Кроме того, украинские СМИ сообщили, что мужчина якобы участвовал в военных действиях в Донбассе, имел звание старшего сержанта, занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части А 3628, расположенной в Броварах Киевской области. В июне 2019 года его судили по делу о самовольном отлучении из воинской части. Он получил семь дней гауптвахты. 

Около 19:20 началась спецоперация силовиков, которые двигались в сторону злоумышленника под прикрытием БТР. Спустя 10 минут произошло задержание.

Как сообщил руководитель Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, при осмотре задержанного не было найдено никаких взрывоопасных веществ, а сам он, вероятно, находится под воздействием каких-то препаратов.

«Мы проведём соответствующие экспертизы, возьмём у него анализы», — заметил он. Крищенко указал, что задержанный был уволен с военной службы в июне.

«Три месяца назад у него уже изымалась взрывчатка, поэтому во время операции мы считали, что его угрозы реальны... У него три месяца назад изъяли два кило взрывчатки, много боеприпасов», — заметил он.

Глава киевской нацполиции добавил, что мужчине по статье «подготовка теракта» грозит пожизненное заключение. По словам Крищенко, в спецоперации принимали участие примерно 350 сотрудников различных ведомств и подразделений.

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уточнил, что в ходе операции жертв и потерь удалось избежать, а злоумышленник уже доставлен в управление полиции. Аваков также выразил благодарность подразделению полиции особого назначения.

«Всё хорошо! Мост не взорвут. Минёр задержан. Все живы! Благодарю за службу полицию! Спецназ КОРД красавцы», — написал Аваков в Twitter.

Также он прикрепил к посту фотографии с момента задержания.

«Где он взял оружие?»

Как отметил источник RT в Национальной полиции, это самый громкий инцидент в Киеве за последние пять лет.

«Задержанному грозит пожизненное заключение — на этом будет настаивать сторона обвинения. Насколько мне известно, задержанный уже привлекался к ответственности за хранение взрывчатки, самовольно оставил военную часть и требовал поговорить со своей девушкой. Он был под воздействием наркотических средств. Внятных объяснений своему поведению задержанный не дал. Он испугался, когда ему сообщили о намерении применить против него оружие», — пояснил собеседник.

В свою очередь, представитель партии «Батькивщина» считает, что подобный инцидент мог произойти в любом городе Украины.

«Человек смог из оружия сбить дрон. Вопрос: где он взял оружие? И почему человека с таким негативным опытом в армии не контролировали? Кто знает, сколько ещё таких недовольных жизнью неадекватов с оружием разгуливает по улицам украинских городов», — заявил собеседник RT.

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По мнению члена партии «Голос», к ЧП привёл тот факт, что на Украине отсутствует какая-либо процедура реабилитации для военных.

«Очевидно, что человек, который парализовал весь город, нуждался в лечении. Хорошо, что он не исполнил свою угрозу и не взорвал мост, который бы потом пришлось заново строить несколько лет. Сложившаяся ситуация заставляет нас задуматься о том, что нужно прекращать эту бессмысленную войну на востоке страны. Иначе её результаты скоро проявятся в каждом регионе», — добавил источник RT.

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