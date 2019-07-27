Транспортная ответственность: Путин подписал законы об ужесточении наказания за нарушения при техосмотре

Владимир Путин подписал пакет законов, ужесточающих ответственность за нарушения при проведении техосмотра. Теперь наказание предусмотрено не только за выдачу фальшивых диагностических карт, но и за внесение недостоверных данных в государственные информационные базы. Кроме того, президент утвердил уголовную ответственность за отказ пропускать автомобиль скорой помощи, а также административное наказание за нарушение режима труда профессиональных водителей.

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, усиливающих ответственность за нарушения при техническом осмотре. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Закон вводит ответственность не только за выдачу недостоверных диагностических карт, но и за внесение недостоверных сведений о техосмотре в государственные информационные ресурсы.

Так, правки касаются административной и уголовной ответственности. В Кодекс об административных правонарушениях внесены пункты, согласно которым оформление фальшивой диагностической карты без проведения техосмотра для граждан карается штрафом в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Аналогичное нарушение для должностных лиц обернётся штрафом в размере 30—50 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Такие же санкции предусмотрены в случае, если в единую автоматизированную информационную систему были внесены данные о прохождении ТО без фактического проведения процедуры.

Если техосмотр провели лица, не обладающие требуемой аккредитацией, то это повлечёт за собой штраф в размере 30—50 тыс. рублей для должностных лиц и 100—300 тыс. рублей для юридических лиц.

Управление автомобилем без оформленной в установленном порядке диагностической карты наказывается штрафом в 2 тыс. рублей. Если езда без техосмотра зафиксирована два или более раза в течение суток с момента первого нарушения, то штраф применяться не будет.

Уголовная ответственность предусмотрена за проведение ТО без необходимой аккредитации. Согласно указу, в качестве наказания будут назначены обязательные работы сроком на 480 часов либо арест сроком до шести месяцев. Если нарушение совершено группой, то речь пойдёт о тюремном заключении на срок до пяти лет.

Ранее Путин подписал закон, которым вводится обязательная фотофиксация автомобиля во время прохождения технического осмотра. Кроме того, тогда же была утверждена возможность получить диагностическую карту в электронном виде с электронной подписью техэксперта.

По мнению главного редактора журнала «За рулём» Максима Кадакова, любые изменения в работе над техосмотром — правильные.

«История с техосмотром развивается уже на протяжении десятка лет. Коррупция там настолько высока, что даже сейчас вы приезжаете ставить автомобиль на учёт — и к вам подходят люди, которые продают прямо там страховки», — сказал эксперт в беседе с RT.

Лидер «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин высказал предположение, что следует ввести ответственность оператора техосмотра в случае, если с автомобилем после процедуры что-то случается.

«Было бы правильно, чтобы, если что-то случилось с машиной после того, как человек прошёл такой «серый» техосмотр, оператор, который выдал диагностическую карту, отвечал бы наряду с водителем. Но пока доказать вину оператора техосмотра невозможно», — считает эксперт.

Скорая помощь и режим труда

Одновременно с этим президент подписал ещё несколько указов, имеющих отношение к сфере автомобильного транспорта. Так, глава государства утвердил закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включёнными мигалками и сиренами.

Прежде за такое нарушение был предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Теперь сумма взыскания увеличилась до 5000 рублей. Также предусмотрено лишение водительских прав на срок от трёх месяцев до одного года.

РИА Новости

© Наталья Селиверстова

В дополнение к этому президент подписал закон, который вводит уголовное наказание за воспрепятствование деятельности медработников, повлёкшее тяжкий вред здоровью пациента. Наказание в этом случае составит лишение свободы на срок до двух лет, принудительные работы до двух лет или штраф до 80 тыс. рублей.

Если пациент скончался в результате этих действий, то речь пойдёт о тюремном заключении на срок до четырёх лет. Напротив, если вреда здоровью не будет, то нарушитель отделается штрафом в размере 4—5 тыс. рублей.

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв в беседе с RT отметил, что культура поведения водителей на дороге растёт, но остаются ситуации, когда «скорая помощь» с трудом пробивается через поток.

«Я думаю, что такой закон о наказании для граждан, которые мешают медицинским работникам и проезду машин скорой помощи, — своевременный, нужный и полезный. Препятствование «скорой помощи» — угроза жизни человека. Тем более что были случаи, когда люди намеренно мешали проезду. Такие люди должны нести ответственность», — сказал эксперт.

Вместе с тем он отметил, что важно широко распространять информацию об этом законе.

Ещё один документ касается надзора с сфере профессионального водительского труда. Президент РФ подписал закон, вводящий административную ответственность для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за нарушение установленного режима труда и отдыха водителей.

В настоящее время за подобное нарушение предусмотрена административная ответственность только для лица, управляющего транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров.

Новый закон вводит административное наказание за несоблюдение норм времени отдыха, что повлечёт для водителя штраф в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей. Для должностных лиц санкция составит от 7 тыс. до 10 тыс. рублей, а для индивидуальных предпринимателей — от 15 тыс. до 25 тыс. рублей. Если нарушитель — юрлицо, то штраф вырастет до 20—50 тыс. рублей.

РИА Новости

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Кроме того, предусмотрено усиление ответственности за управление транспортным средством без тахографа или с нарушением установленных требований к его использованию, кроме случаев поломки аппарата. Штраф для водителей составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей (сейчас 1—3 тыс. рублей).

Должностные лица, допустившие машины без тахографа на линию, получат штраф в размере от 7 тыс. до 10 тыс. рублей (сейчас от 5 тыс. до 10 тыс. рублей). Если нарушение допустил ИП, размер взыскания составит от 15 тыс. до 25 тыс. рублей, для юрлиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

Лидер «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин полагает, что проблема с соблюдением режима водителей существует и следует построить систему с позитивными стимулами.

«Необходимо разобраться, почему нарушается режим. Необходимо ввести должностное лицо на каждом предприятии, которое будет отвечать за то, что будет случаться на предприятии. Ответственность должна быть персонифицирована», — заключил эксперт.