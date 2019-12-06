Трансляцию пресс-конференции Медведева "утопили" в дизлайках

Трансляция пресс-конференции премьер-министра России Дмитрия Медведева на платформе YouTube получила негативный отклик пользователей и "утонула" в так называемых дизлайках. На момент публикации материала 6,2 тысячи лайков под выпуском на официальном канале НТВ конкурировали с 6,8 тысячи "дизов".

Надо сказать, не стесняли себя и комментаторы видеотрансляции. Положительных комментариев практически нет. Среди нейтральных - цитирование ответов Медведева. А в качестве негативных пользователи брали не столько разнообразием, сколько количеством.

С другой стороны, сразу заметно, что все негативные комментарии шли в едином ключе. Чаще всего спрашивали о самолёте и оплате перелётов, а это, как известно, тема так называемого блогера Алексея Навального. Последний выпустил ролик о Медведеве накануне пресс-конференции с вопросами о самолёте премьера. После он устроил скандал в Сети, что не все СМИ его опубликовали. А теперь под видео Медведева собираются комментарии примерно следующего содержания:

"Пишем все про самолёт))) Откуда у вашей супруги самолёт?"

"Клоун! Что с самолётом? Как накопил на него?"

"Самолёт-хорошшшооо... а олени-лучше..."

С другой стороны, были и такие, как: "враньё", "это какой-то позор" или, например, совсем оригинальное "Дяденька Медведев, закатайте губу в отношении нашей Беларуси..."