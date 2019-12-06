|
Трансляцию пресс-конференции Медведева "утопили" в дизлайках
06 декабря 2019, 07:24 • 60 • Политика
В сервисе YouTube на онлайн-трансляцию пресс-конференции Дмитрия Медведева устроили самую настоящую атаку. Ролик "утопили" в дизлайках и закидали негативными комментариями. К слову, все реплики были примерно одного толка, что может указывать на план.
Трансляция пресс-конференции премьер-министра России Дмитрия Медведева на платформе YouTube получила негативный отклик пользователей и "утонула" в так называемых дизлайках. На момент публикации материала 6,2 тысячи лайков под выпуском на официальном канале НТВ конкурировали с 6,8 тысячи "дизов".
Надо сказать, не стесняли себя и комментаторы видеотрансляции. Положительных комментариев практически нет. Среди нейтральных - цитирование ответов Медведева. А в качестве негативных пользователи брали не столько разнообразием, сколько количеством.
С другой стороны, сразу заметно, что все негативные комментарии шли в едином ключе. Чаще всего спрашивали о самолёте и оплате перелётов, а это, как известно, тема так называемого блогера Алексея Навального. Последний выпустил ролик о Медведеве накануне пресс-конференции с вопросами о самолёте премьера. После он устроил скандал в Сети, что не все СМИ его опубликовали. А теперь под видео Медведева собираются комментарии примерно следующего содержания:
"Пишем все про самолёт))) Откуда у вашей супруги самолёт?"
"Клоун! Что с самолётом? Как накопил на него?"
"Самолёт-хорошшшооо... а олени-лучше..."
С другой стороны, были и такие, как: "враньё", "это какой-то позор" или, например, совсем оригинальное "Дяденька Медведев, закатайте губу в отношении нашей Беларуси..."
Фото: YouTube/НТВ.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
60
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 декабря 2019, 07:54
|
01 декабря 2019, 03:54
|
01 декабря 2019, 00:39
|
02 декабря 2019, 15:39
|
03 декабря 2019, 11:09
|
01 декабря 2019, 03:39
|
05 декабря 2019, 05:24