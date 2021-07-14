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Трансляции доступны всем, но: Причина отказа от публичной демонстрации выборов оказалась банальной

14 июля 2021, 22:50  •  71 • Политика
Граждане не смогут наблюдать за ходом сентябрьских выборов через интернет. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев раскрыл причину такого решения. Она оказалась банальной. Трансляции будут доступны всем, но не везде, пояснил Булаев.
Осенние выборы в Госдуму пройдут без общедоступной трансляции избирательных участков. Об этом стало известно во время презентации в ходе заседания Центризбиркома 14 июля. При этом камеры на участках установлены будут.
Круглосуточно и непрерывно под прицелом видеокамер будут находиться места выдачи бюллетеней, ящики для бюллетеней, а также комплексы для их обработки, сейфы для хранения документов. Системы видеонаблюдения появятся и в тех местах, где бюллетени перекладывают из ящиков в сейф-пакеты.
Трансляции будут доступны всем, но не с домашних компьютеров и мобильных устройств. Наблюдать за ходом выборов смогут лишь те, кто посетит специальный центр при общественной палате в своём регионе. К видеозаписям доступ получат избиркомы, партии и кандидаты через служебный портал, сообщает "Новая газета".
Николай Булаев рассказал о вилке, которая заставила ЦИК выбирать. Массовая трансляция продолжалась бы только 12 часов. Трансляция в ограниченном варианте, которая принята сейчас, продлится трое суток: с 7 утра 17 сентября и до момента подписания протоколов об итогах голосования 20 сентября. Причина отказа от публичной демонстрации выборов оказалась банальной - сумма денег, выделенная на видеонаблюдение.
При этом в ходе брифинга Булаев называл другую причину.

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