Трансгендеры не смогут служить в ВС США: Верховный суд встал на сторону Трампа

Верховный суд США поддержал решение президента Дональда Трампа, запрещающее трансгендерам служить в американских вооруженных силах. Из десяти верховных судий на сторону действующего хозяина Белого дома встало пятеро, против проголосовало четверо.

Напомним, что предшественник Трампа Барак Обама позволит трансгендерам служить в американской армии в 2016 году. Однако его решение так и не вступило в силу.

В 2017 году данный указ был отменен президентом Трампом. Тем не менее впоследствии ряд федеральных судов постановил, что решение президента нарушает права сексуальных меньшинств. Сегодня эти постановления судов низших инстанций были отменены.

Тогда, два года назад, комментируя свое решение, Трамп пояснил, что американские вооруженные силы должны сконцентрироваться на решении своих непосредственных задач, то есть "на победе". на этом фоне он посчитал недопустимым обременять армию США дополнительными медицинскими расходами, которые несомненно возникли бы в случае, если бы в ней получили возможность служить трансгендеры.

Также 45-й президент США отметил, что такое нововведение неминуемо дестабилизирует ситуацию среди военнослужащих и офицеров. Он также подчеркнул, что решил отменить распоряжение Обамы после соответствующих консультаций, на которых генералы и военные эксперты могли высказать свое мнение.