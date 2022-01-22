Трансгендеры и заики – будущее армий НАТО

Как натовцы будут воевать?

По официальному сообщению Министерства обороны Великобритании, британский военнослужащий Чилеше Мвамба во время командировки в Эстонию в составе миссии НАТО получил посттравматическое стрессовое расстройство. По неофициальным данным, побывав в Эстонии, Мвамба стал непрерывно заикаться, и это повлияло на его образ жизни. В качестве компенсации за понесенный ущерб он требует от министерства 1.1 млн. долларов.

Министерство обороны не хочет платить Мвамбе, потому что заикание, по заключению врачей, произошло от переохлаждения солдата, которое случилось при температуре в минус четыре градуса по Цельсию. «Если наши солдаты начнут заикаться при минус четырех, то чего от них ждать при минус десяти?» – резонно рассудили в министерстве. Однако эти рассуждения Мвамбу не убеждают. «Уж если белые бритты не хотят служить в армии и вы набираете выходцев из экваториальной Африки, то будьте добры считаться с их особенностями», – говорит он. Командировка в Эстонию – это детская шутка по сравнению с возможной поездкой на Украину, где морозы почти соответствуют русским стандартам. Что было бы с Мвамбой и его земляками, попади они в сугробы в Луганской области? Тут коллективным заиканием не отделаешься.

Этот эпизод поднимает вопрос о боеспособности натовских армий, которому в мировых СМИ уделяется немало внимания. Заикание заиканием, а война войной. Как натовцы будут воевать?

Новое время приносит новые обычаи. Приток в вооруженные силы НАТО бывших женщин, перековавшихся в мужчин, не может не радовать высшее командование блока. Трансгендеры прут во флот, в спецназ и ВВС США. Возглавляет это приток престарелая трансгендерша Рейчел Левин, получившая недавно звание адмирала. Ее пример другим наука, и фотогалерея офицеров армии США полнится бывшими дамами, нащупавшими в себе бойцовские инстинкты. Судя по решительным и даже звероватым лицам этих офицеров, врагу от них ничего хорошего ждать не приходится. Так ведь отважный Мвамба тоже был хорош, пока не попал на мороз. Как показал опыт использования женщин на войнах Ближнего Востока, при сильном испуге они садятся на корточки и зарывают головы юбками. Неудобно, однако, видеть адмирала Рейчел Левин в такой позе, пусть лучше будет рота заик.

Только и с мужчинами все выглядит не совсем обычно. Начнем с того¸ что бундесвер умудрился в мирное время растерять традиции прусских вояк и не склонен о них вспоминать. Ещё давно в интервью газете Die Welt министр обороны ФРГ Ф. Юнг на вопрос «Когда немецкие солдаты будут воевать на юге Афганистана?» ответил: «Воевать — никогда». И действительно, о какой войне может идти речь, если 70% немецких призывников выбирают альтернативную службу (в России — менее 1%). И это притом, что срок обязательной службы в бундесвере составляет девять месяцев.



Нисколько не лучше проявляют себя и солдаты Её Королевского Величества Елизаветы. 23 марта 2007 года иранцы захватили в устье Шатт-эль-Араб досмотровую группу из 15 британских моряков и морпехов с фрегата «Корнуолл». Захват произошел без шума. Лучше всего о нем рассказал старший по званию капитан морской пехоты Крис Эйр: «Мы приготовились к бою. Иранцы были вооружены крупнокалиберными пулеметами, гранатометами, они направили на нас свое оружие. Тут мы поняли, что столкновение не только угрожает нашей жизни, но и может вызвать последствия огромного стратегического значения. И тогда мы сдались. <…> Понимаете, мы же могли потерять жизнь! Намерения иранцев были непонятны, поэтому мы не стали отстреливаться и сразу сдались. А когда нас взяли в плен, мы их наконец-то раскусили. Но оружие у нас уже отобрали, так что отстреливаться мы никак не могли, хотя имели полное право».

Командующий ВМС Великобритании адмирал Джонатан Банд сказал про капитана и его боевых друзей: «Команда не нарушила никаких правил, согласившись на требования иранцев. Они — украшение флота».

Это бесспорно. Ещё одним украшением армии являются морпехи США, расстрелявшие в 2005 г. машину с итальянской журналисткой Джулианой Сгреной, которую после освобождения из плена везли в аэропорт. На шоссе стоял американский блокпост, в котором засели морпехи, стреляющие по всему, что шевелится, если оно не имеет американского флага. На итальянской машине американского флага не было, и передвигалась она с пугающей скоростью. Поэтому ее изрешетили, а журналистка с тяжелым ранением поменяла плен у террористов на койку в госпитале. Сопровождавший ее сотрудник итальянской спецслужбы был убит.

Все эти примечательные случаи заставляют задуматься о боеспособности армий НАТО и с решением руководителей блока в случае чего не посылать своих солдат на Украину трудно спорить.