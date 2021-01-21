Трансгендерам в США дадут в руки оружие: Байден решил перевыполнить план по антитрамповским законам

Телеканал NBC со ссылкой на пресс-секретаря новой президентской администрации Джейн Псаки сообщил об отмене запрета на службу в Вооружённых силах США трансгендеров. Такой закон планирует принять Джо Байден.

Это сверхурочный антитрамповский закон. Псаки отметила, что он не был анонсирован среди почти двух десятков первоочередных действий, намеченных на день инаугурации. По словам пресс-секретаря, отмена запрета как "дополнительное действие исполнительной власти" будет предпринята в ближайшие дни.

Предшественник Байдена открыто заявлял, что в армии трансгендеры служить не должны "в любом качестве". Летом 2017 года на своей странице в Twitter он заявил о введении запрета. Правда, позднее пришлось объяснять, что это не "запрет", а некое ограничение. Если такие люди уже прошли отбор и начали служить, то их оставят. Те же, кто намерен сделать операцию по смене пола или пройти курс гормональных препаратов, новобранцами не станут.

По данным Минобороны США, в 2016 году 1% американских военнослужащих являлись трансгендерами. Это 8980 человек. По другим источникам, в тот момент в армии служило почти 15 тысяч с несовпадающей гендерной идентичностью.

В интервью телеканалу лейтенант-командующий ВМФ и защитник ЛГБТ-сообщества Блейк Дреман заявил, что запрет Трампа мешал американцам "быть самими собой" и служить своей нации.

Трансгендерам в США дадут в руки оружие. Такие люди появятся и на федеральных постах. Ранее сообщалось, что Джо Байден выдвинул на пост помощника главы Минздрава трансгендера Рейчел Левайн.