Трансгендер по желанию мамы. 7-летнего мальчика в США заставляют носить женское и готовят к терапии

Большой резонанс в США вызвала история 7-летнего мальчика. Мама одевает его исключительно в одежду для девочек, называет именем Луна, а в школе ему советуют ходить именно в женский туалет. Но и это еще не все. Совсем скоро мальчику предстоит гормональная терапия и, вероятно, операция по смене пола.

Об этой чудовищной истории в середине июля рассказывал телеканал RT в материале "Трансгендер по желанию мамы".

Интересно, что отец мальчика Джефф Янгер все еще пытается спасти сына. В передаче SophieCo он рассказал о своей борьбе с бывшей женой за права сына. В обсуждении также принимал участие социолог Фрэнк Фюреди, который объясняет, как на самом деле определяется гендерная идентичность.