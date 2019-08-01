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Трансгендер по желанию мамы. 7-летнего мальчика в США заставляют носить женское и готовят к терапии
01 августа 2019, 20:24 • 63 • Политика
7-летнего мальчика в США заставляют носить женское и готовят к гормональной терапии. Ребенка уже называют трансгендером по желанию мамы, ведь именно она называет его не мальчишеским именем, а Луной. Папа же пытается отстоять сына.
Большой резонанс в США вызвала история 7-летнего мальчика. Мама одевает его исключительно в одежду для девочек, называет именем Луна, а в школе ему советуют ходить именно в женский туалет. Но и это еще не все. Совсем скоро мальчику предстоит гормональная терапия и, вероятно, операция по смене пола.
Об этой чудовищной истории в середине июля рассказывал телеканал RT в материале "Трансгендер по желанию мамы".
Интересно, что отец мальчика Джефф Янгер все еще пытается спасти сына. В передаче SophieCo он рассказал о своей борьбе с бывшей женой за права сына. В обсуждении также принимал участие социолог Фрэнк Фюреди, который объясняет, как на самом деле определяется гендерная идентичность.
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