Трампу запретили воевать с Ираном: Сенат принял резолюцию об ограничении полномочий президента

Таким образом было закреплено право конгресса давать или нет согласие на "войну с Ираном". Предложенную резолюцию поддержали 55 сенаторов, а 45 выступили против неё. Как заявили сторонники принятой резолюции, их цель - не связывание рук Трампа на мировой арене, а только прочное закрепление за конгрессом права решать, с кем США должны вести войну.

Стоит отметить, что сама резолюция носит символический характер: уже известно, что одобрения Трампа документ не получит. Более того, президент США успел обрушиться с резкой критикой на принятую резолюцию. По его словам, она является не чем иным, как "попыткой демократов помешать республиканцам", и сейчас "не время проявлять слабость".

Документ был внесён на рассмотрение демократом Тимом Кейном. Текст резолюции обязывает Трампа "прекратить все враждебные действия, направленные против Ирана, в течение 30 дней".