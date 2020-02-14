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Трампу запретили воевать с Ираном: Сенат принял резолюцию об ограничении полномочий президента

14 февраля 2020, 14:24  •  47 • В мире
Американский сенат принял резолюцию, которая ограничивает права президента США на ведение военных действий против Ирана без согласия на это со стороны конгресса.
Таким образом было закреплено право конгресса давать или нет согласие на "войну с Ираном". Предложенную резолюцию поддержали 55 сенаторов, а 45 выступили против неё. Как заявили сторонники принятой резолюции, их цель - не связывание рук Трампа на мировой арене, а только прочное закрепление за конгрессом права решать, с кем США должны вести войну.
Стоит отметить, что сама резолюция носит символический характер: уже известно, что одобрения Трампа документ не получит. Более того, президент США успел обрушиться с резкой критикой на принятую резолюцию. По его словам, она является не чем иным, как "попыткой демократов помешать республиканцам", и сейчас "не время проявлять слабость".
Документ был внесён на рассмотрение демократом Тимом Кейном. Текст резолюции обязывает Трампа "прекратить все враждебные действия, направленные против Ирана, в течение 30 дней".

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