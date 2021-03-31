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Трампу снова заткнули рот: В Facebook стёрли интервью экс-президента США и пригрозили наказанием

31 марта 2021, 23:35  •  79 • Политика
Сотрудники Facebook удалили опубликованное в соцсети интервью Трампа. Соцсеть запретила размещать любые слова экс-президента США под угрозой жёсткого наказания.
Facebook снова подвергла цензуре заявления экс-президента США Дональда Трампа. Из соцсети было стёрто свежее интервью бывшего американского лидера. Подробности сообщает телеканал Fox News.
Речь идёт об интервью, которое Дональд Трамп дал на онлайн-шоу супруге своего сына Ларе Трамп. В нём он не исключил участие в президентских выборах в США в 2024 году, а также анонсировал митинг для своих сторонников.
Первоначально интервью было размещено в Facebook, однако соцсеть бесцеремонно удалила публикацию. После этого представители Facebook выступили с заявлением о том, что соцсеть не допустит публикации любых заявлений Трампа на своей платформе. Более того, в отношении пользователей, замеченных в публикации заявлений экс-президента США, соцсеть пообещала вводить ограничения.
Напомним, что американские СМИ и социальные сети и раньше позволяли себе цензурировать заявления Трампа. Однако после штурма Капитолия 6 января они ввели тотальную цензуру в отношении уже экс-президента США. СМИ начали прерывать слова Трампа прямо во время прямого эфира, а соцети Facebook и Instagram и вовсе запретили ему публиковать что-либо.

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