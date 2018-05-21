Трампу рассказали об использовании на Донбассе химического оружия

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Против жителей Донбасса и «несогласных с режимом Порошенко» применялись химические вещества. Об этом в видеообращении к президенту США Дональду Трампу рассказал бывший украинский военнослужащий Александр Мединский, участвовавший в операциях ВСУ в Донбассе. Видеозапись обращения опубликована на YouTube-канале Open Ukraine.

Он подчеркнул, что обращается к американскому президенту как к «непримиримому борцу с распространением отравляющих веществ и применением химического оружия массового поражения». Он напомнил, что реакция США на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и неподтвержденные данные о химической атаке в сирийской Думе была незамедлительной, при этом дожидаться каких-либо доказательств Вашингтон не стал.

«Я готов свидетельствовать в американских судах, ФБР, АНБ и ЦРУ о том, как украинские военные использовали химическое оружие», — говорит Мединский и добавляет, что передаст американским спецслужбам информацию с указанием персональных данных участников событий.

По его словам, летом 2015 года Силы специальных операций (ССО) в составе Генштаба Украины конфисковали у добровольческого батальона «Донбасс» и вывезли в Киев химическую лабораторию, которая продолжила работать в украинской столице до конца 2016 года, а затем была перевезена на одну из баз ССО. Как утверждает Мединский, в лаборатории по заданию командования производились химические вещества «для поражения живой силы», которые вскоре применили в Донбассе.

Кроме того, по признанию бывшего военнослужащего ВСУ, существует специальная доктрина ССО, описывающая планы по использовании отравляющих и взрывчатых веществ и против «несогласных с режимом Порошенко»: журналистов, политических деятелей и общественников.

«Я прошу вас обратить внимание на эти явления. Также я прошу вас оказать давление на киевский режим и принять решительные меры в отношении такой террористической войны против своих граждан», — призвал американского лидера Мединский.

На видео бывшие военнослужащий также говорит, что сейчас находится в Хельсинки, так как на Украине есть угроза его жизни и жизни его семьи.

Напомним, еще в мае 2015 года в Донецке заявляли, что что разведка ДНР обладает информацией о подготовке Киева к производству химического оружия. Руководство ДНР также не исключало, что украинские военные устроят диверсию, с целью обвинения ополченцев в «преступлениях против человечности». При этом, по информации заместителя командующего оперативным командованием республики Эдуарда Басурина, в этом могли принимать участие прибывшие ранее на Украину американские специалисты в области химии.

Политолог, директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов считает, что слова Мединского можно и нужно воспринимать достаточно серьезно.

— Теоретически, от украинской стороны можно ожидать абсолютно всего. Юлия Тимошенко в канун войны, как мы помним, угрожала сбросить на Донбасс атомную бомбу. К счастью, ядерное оружие из Украины вывезли в начале 90-х.

— Сообщается, что химическая лаборатория была конфискована у добровольческого батальона «Донбасс». На Украине теперь любое бандформирование может заниматься созданием ОМП?

— Так называемые добробаты как и вообще нацистские «общественные» формирования плотно контролируются спецслужбами. На них удобно сваливать выполнение деликатных задач. На мой взгляд, руками того же «Донбасса» может выполняться работа, которую неудобно поручать войскам. Украинский вариант «Белых касок».

— По-вашему, ВСУ применяли химоружие в Донбассе? Почему о таких случаях ничего неизвестно?

— Почему неизвестно? Еще летом 2014 года ходили слухи о применении украинскими войсками химоружия в районе Горловки. Фиксировались случаи ожогов и ранений от применения химоружия, об этом достаточно много писали в то время. Периодически слухи об этом повторялись и позднее и в других местах.

— Мединский завил о готовности передать подробную информацию с указанием персональных данных участников событий сотрудникам американских спецслужб. Передаст ли? К чему это приведет? Как отреагирует мировое сообщество?

— С самого начала появились вопросы по поводу мотивации разоблачительных действий Мединского. Что заставило его говорить? Нет ли здесь какой-то хитрой игры СБУ? С другой стороны, когда террор становится политикой целого государства рано или поздно находится такой разоблачитель. Я склонен верить в правдивость этой информации. В перспективе из него может вырасти украинский Сноуден. Если информация подтвердится и Мединский передаст необходимые доказательства, скандал возникнет громкий, особенно если посодействовать в распространении разоблачительных сведений по дипломатическим и информационным каналам. При всем безразличии Запада к происходящему в Донбассе, применение ОМП в Европе, под боком ЕС, должна напугать и власти, и обывателя. Это не далекая Сирия, где неподтвержденных слухов о применении химоружия хватило для принятия решения о нанесении ракетных ударов, а близкая Украина, которая географически и только географически является частью Европы.

— Насколько высока опасность серьезного применения Киевом боевых отравляющих веществ в Донбассе? Или провокаций с целью подставить военных республик?

— Такая угроза, на мой взгляд, более чем серьезна. Правила игры Украина не соблюдает. Идут обстрелы Донецкой фильтровальной станции и в украинских СМИ обвиняют в этих обстрелах бойцов армии ДНР, которые сами хотят лишить себя воды и миллионный Донецк в придачу. Провокации тоже будут иметь место, это излюбленный способ действий украинцев со времен убийств героев «небесной сотни» в майдане. Нельзя исключить, что украинские власти организуют теракт где-нибудь в Харькове или Мариуполе, а может и в Киеве и спишут его на ДНР и ЛНР. Применение же химоружия, приписанное республикам Донбасса, даст мощное пропагандистское оружие Киеву в разговоре с Европой.

— После применения авиации против гражданских, использования ствольной и реактивной артиллерии по площадям, стрельбы из танков прямой наводкой по жилой застройке и обстрелов фосфорными боеприпасами, такое заявление не должно удивлять, — уверен политолог Иван Лизан.

— У киевской власти предельно простая логика: если есть оружие (не важно, что оно запрещённое), то почему бы его не применить — всё равно никто не накажет. Однако это скорее рассуждения о возможностях.

— Действительно ли Киев применял химоружие в Донбассе? Почему эти случаи не получили широкой огласки?

— Широко точно не применял — иначе бы об этом все знали. Где-то точечно, вполне возможно. Но, опять же, без конкретных данных этому военному можно лишь верить или не верить. То есть, без доказательств (а их быть не может потому, что никто сейчас не выедет на местность брать пробы почвы в месте гипотетического применения ОМП) использование Киевом ОМП — это вопрос скорее религиозный, примерно, как вера в бога или отрицание его существования.

— Откуда могла взяться химическая лаборатория у добровольческого батальона «Донбасс»?

— Сделать хлор или аммиак не составляет труда. Так что купить всё необходимое и найти нескольких специалистов — не проблема. Главное желание.

— Насколько серьезными могут быть последствия бесконтрольного распространения химоружия на Украине?

— Сперва этот факт нужно доказать. Пока что у нас есть лишь заявление одного военного с призывом к Трампу расследовать и наказать. Мог ли Киев применить ОМП на Донбассе? Теоретически мог. Но мочь не означает сделать.

В обычной, бандитской жизни бывших солдат ВСУ ОМП не нужно — его негде применять, а издержки слишком большие. Так что бесконтрольного распространения не будет — всем хватает бесконтрольно распространившихся гранат, в том числе реактивных, и автоматического стрелкового оружия. Кто будет отжимать ферму с помощью атаки хлором?

— Насколько высока опасность того, что в Донбассе могут быть организованы серьезные химатаки, как в Сирии?

— Минимальна. Иначе бы его уже массово применяли бы. В этом оружии нет особого смысла. Сработает лишь раз на отдельном участке фронта, после чего у всех будут противогазы, а в Совбезе ООН постпреда Украины просто размажут по стене все представители ЕС, которым только этой проблемы не хватало для «счастливой жизни».

— Будет ли реакция мировой общественности на это заявление? Мединский обращается лично к Трампу…

— Сперва нужно, чтобы кто-то показал это видео, как минимум с субтитрами, Трампу. А он человек деловой, у него на это видео просто нет времени. Так что ничего не будет. Ни осуждения, ни, тем более, расследования. Может быть потом, лет через 50, когда вся эта война закончится, кто-то доберётся до архивов (если их не уничтожат), мы узнаем больше. Но сперва до этого нужно дожить.

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