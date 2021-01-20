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Трампу "терять уже нечего": Белый дом поставил точку в истории с помилованием Сноудена и Ассанжа

20 января 2021, 20:45  •  213 • В мире
В списке помилованных президентом США Дональдом Трампом, обнародованном Белым домом, не оказалось основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника АНБ и ЦРУ Эдварда Сноудена. Ксения Собчак полагает, что Трамп мог бы помиловать их: "Терять уже нечего. А мир бы оценил".
Белый дом опубликовал списки помилованных президентом США Дональдом Трампом. Он, напомним, помиловал 73 человека, ещё 70 смягчил приговоры.
Однако в этом перечне не оказалось двух фамилий, вокруг которых в последнее время активно муссировались требования с освобождением и помилованием. Речь идёт об основателе WikiLeaks Джулиане Ассанже и экс-сотруднике АНБ и ЦРУ Эдварде Сноудене.
Ни того ни другого Трамп не помиловал.
"Я думаю о помиловании Ассанжа очень просто: если отбросить всё остальное, Трампа будут помнить либо как первого президента со времен Джона Кеннеди, которого с первого до последнего дня своего пребывания в должности ненавидели АНБ, ЦРУ и ФБР, либо как того самого президента, кто уступил давлению в самый последний момент", - высказался Сноуден на своей странице в Twitter.
В Рунете весьма скептически отнеслись к отсутствию фамилий двух самых известных разоблачителей Америки последних лет. Так в Telegram-канале журналиста кремлёвского пула, спецкора "Комсомольской правды" Дмитрия Смирнова появился короткий комментарий: "А мог бы уйти красиво".
Его в этом поддержала и экс-кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак, посчитавшая, что Трампу-то терять, мол, уже нечего.
"Ну, кстати, да. Терять уже нечего. А мир бы оценил", - отреагировала она у себя в Telegram-канале "Кровавая барыня".

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