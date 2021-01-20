Трампу "терять уже нечего": Белый дом поставил точку в истории с помилованием Сноудена и Ассанжа

Белый дом опубликовал списки помилованных президентом США Дональдом Трампом. Он, напомним, помиловал 73 человека, ещё 70 смягчил приговоры.

Однако в этом перечне не оказалось двух фамилий, вокруг которых в последнее время активно муссировались требования с освобождением и помилованием. Речь идёт об основателе WikiLeaks Джулиане Ассанже и экс-сотруднике АНБ и ЦРУ Эдварде Сноудене.

Ни того ни другого Трамп не помиловал.

"Я думаю о помиловании Ассанжа очень просто: если отбросить всё остальное, Трампа будут помнить либо как первого президента со времен Джона Кеннеди, которого с первого до последнего дня своего пребывания в должности ненавидели АНБ, ЦРУ и ФБР, либо как того самого президента, кто уступил давлению в самый последний момент", - высказался Сноуден на своей странице в Twitter.

В Рунете весьма скептически отнеслись к отсутствию фамилий двух самых известных разоблачителей Америки последних лет. Так в Telegram-канале журналиста кремлёвского пула, спецкора "Комсомольской правды" Дмитрия Смирнова появился короткий комментарий: "А мог бы уйти красиво".

Его в этом поддержала и экс-кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак, посчитавшая, что Трампу-то терять, мол, уже нечего.

"Ну, кстати, да. Терять уже нечего. А мир бы оценил", - отреагировала она у себя в Telegram-канале "Кровавая барыня".