Трампу "подсунули" русского орла: Соцсети всполошила шутка с печатью президента США - фото

"Глумятся над Дональдом", - так отреагировал у себя на странице в Twutter спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов на фото, которое сейчас с бешенной скоростью распространяется по соцсетям.

В кадре - сам президент США Дональд Трамп, выступающий перед студенческой консервативной ассоциацией на фоне большой президентской печати.

Однако, интернет-пользователей всполошил тот факт, что на фото печати кто-то, то ли в шутку, то ли еще по какой-то неведомой причине, "подсунул" Трампу вместо традиционного американского орлана русского орла - двухголового, как на гербе нашей страны. Намекнули на его любовь к России?

На этом откровенный троллинг неизвестным главы Белого дома не закончился. В когтях птица держала вместо стрел набор клюшек для гольфа, как эдакий намек на спортивное увлечение Трампа.