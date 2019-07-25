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Трампу "подсунули" русского орла: Соцсети всполошила шутка с печатью президента США - фото

25 июля 2019, 12:54  •  36 • Политика
По соцсетям расходится фото с выступления президента США Дональда Трампа перед студенческой консервативной ассоциацией. Интернет-пользователей всполошила печать, на фоне которой выступал глава Белого дома. Кто-то подшутил и "подсунул" ему вместо традиционного американского орлана русского орла - двухголового, как на гербе нашей страны.
"Глумятся над Дональдом", - так отреагировал у себя на странице в Twutter спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов на фото, которое сейчас с бешенной скоростью распространяется по соцсетям.
В кадре - сам президент США Дональд Трамп, выступающий перед студенческой консервативной ассоциацией на фоне большой президентской печати.
Однако, интернет-пользователей всполошил тот факт, что на фото печати кто-то, то ли в шутку, то ли еще по какой-то неведомой причине, "подсунул" Трампу вместо традиционного американского орлана русского орла - двухголового, как на гербе нашей страны. Намекнули на его любовь к России?
На этом откровенный троллинг неизвестным главы Белого дома не закончился. В когтях птица держала вместо стрел набор клюшек для гольфа, как эдакий намек на спортивное увлечение Трампа.
Фото: twitter/dimsmirnov175

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