Трампу помогли найти последний шанс сохранить власть

Дональд Трамп. Фото: White House/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

У президента осталась лазейка, чтобы аннулировать итоги выборов

По результатам президентской гонки победу одержал кандидат от демократов Джо Байден. Его инаугурация назначена на 20 января, однако до этого момента своими полномочиями может воспользоваться пока еще действующий президент США Дональд Трамп, чтобы сохранить власть в своих руках. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский раскрыл способ, как лидер может это сделать.

По словам политика, сейчас в Штатах складывается не лучшая ситуация из-за пандемии, и Трамп может воспользоваться этим, чтобы остаться на посту.

"Пока Трамп президент, ему подчиняются все: он может убирать неугодных прокуроров, заменять судей, командовать военными – все полномочия использовать на максимум. Основанием для отмены результатов выборов может быть режим ЧС. Это последний шанс для Трампа, ибо за ближайшие 4 года демократы его просто уничтожат", – написал Жириновский в своем телеграм-канале.

В этом, по его словам, американского лидера может поддержать Россия, договорившись о финансовой поддержке со стороны арабских шейхов.

Также политик посоветовал Трампу проявить силу воли, чтобы сохранить президентское кресло и сделать вакцину от коронавируса. При необходимости, отметил он, Россия вышлет ему "Спутник V".

Ранее Жириновский рассказал о списке приемников Путина, после чего журналист Владимир Познер обозвал его болтуном.