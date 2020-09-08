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Трампу подсказали причину остановить Северный поток - 2
08 сентября 2020, 10:45 • 112 • Политика
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что поддержит остановку строительства газового хаба "Северный поток - 2" из-за ситуации, связанной с отравлением Алексея Навального. Он ответил утвердительно на соответствующий вопрос журналистов, однако ранее подчёркивал, что у него нет доказательств, что Россия может быть причастна к произошедшему с оппозиционером.
Президент США Дональд Трамп высказался за остановку строительства "Северного потока - 2". Причина - отравление Алексея Навального. Несмотря на то что сам Трамп на днях заявлял, что у него нет доказательств отравления оппозиционера. При этом американский лидер говорил, что поводов сомневаться в результатах, полученных от немецких специалистов, у него нет.
И если тогда Трамп не связывал два события - Навальный и "Северный поток - 2", о чём трубят уже не первый день европейские СМИ, то сейчас хозяина Белого дома целенаправленно вывели на ответ.
В частности, на пресс-конференции, задавая вопрос об остановке газового проекта из-за Навального, Трампа буквально навели на "нужные" мысли.
"Конечно. Я поддерживал это. Я первый, кто предложил это [остановку]", - заявил американский лидер в ответ на вопрос, поддержит ли он приостановку строительства.
Он также напомнил журналистам, что был первым, кто в целом поднял вопрос о российском хабе и необходимости заморозить его строительство.
"Я был первым, кто поднял эту тему. Вы и не слышали о "Северном потоке - 2" до тех пор, пока я не поднял эту тему", - цитирует его слова ТАСС.
Ранее в берлинской клинике "Шарите", где лечится Навальный, заявили, что его вывели из искусственной комы и он уже реагирует на речь.
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