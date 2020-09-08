Трампу подсказали причину остановить Северный поток - 2

Президент США Дональд Трамп высказался за остановку строительства "Северного потока - 2". Причина - отравление Алексея Навального. Несмотря на то что сам Трамп на днях заявлял, что у него нет доказательств отравления оппозиционера. При этом американский лидер говорил, что поводов сомневаться в результатах, полученных от немецких специалистов, у него нет.

И если тогда Трамп не связывал два события - Навальный и "Северный поток - 2", о чём трубят уже не первый день европейские СМИ, то сейчас хозяина Белого дома целенаправленно вывели на ответ.

В частности, на пресс-конференции, задавая вопрос об остановке газового проекта из-за Навального, Трампа буквально навели на "нужные" мысли.

"Конечно. Я поддерживал это. Я первый, кто предложил это [остановку]", - заявил американский лидер в ответ на вопрос, поддержит ли он приостановку строительства.

Он также напомнил журналистам, что был первым, кто в целом поднял вопрос о российском хабе и необходимости заморозить его строительство.

"Я был первым, кто поднял эту тему. Вы и не слышали о "Северном потоке - 2" до тех пор, пока я не поднял эту тему", - цитирует его слова ТАСС.

Ранее в берлинской клинике "Шарите", где лечится Навальный, заявили, что его вывели из искусственной комы и он уже реагирует на речь.