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Трампу отрезали доступ к военным? С речью к военнослужащим выступит вице-президент США - источник
15 января 2021, 11:30 • 102 • Политика
Впервые за 30 лет президент США не выступит с прощальной речью перед военными. Вместо Трампа в церемонии примет участие вице-президент Пенс, сообщает источник.
Президенту США Дональду Трампу не дадут выступить с речью перед военными в качестве уходящего главнокомандующего вооружёнными силами страны. Вместо него перед военнослужащими выступит вице-президент Майк Пенс, сообщает источник.
Традицию прощальных выступлений ввёл 40-й президент США Рональд Рейган. За последние 30 лет она не нарушалась ни разу. Однако похоже, что Трамп станет не только первым главой США, которому дважды пытались вынести импичмент, но Верховным главнокомандующим, которому не дадут проститься с военными.
- пишет Telegram-канал "Военный обозреватель".
Вместо этого с речью выступит вице-президент Майк Пенс. В эти выходные он посетит базу ВМС Лемур в Калифорнии, а затем базу 10-й горно-пехотной дивизии в Форте Драм в Нью-Йорке. От имени Дональда Трампа выпущено лишь короткое обращение к военным, опубликованное пресс-службой Белого дома.
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