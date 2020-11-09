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Трампу отказали четыре штата, а Байден вместо суда пошёл в церковь
09 ноября 2020, 19:55 • 151 • В мире
Суды Невады, Джорджии, Пенсильвании и Мичигана отказали Дональду Трампу - действующий президент США подавал иски о прекращении подсчёта голосов в этих штатах. Тем временем Джо Байден, похоже, решил воспользоваться свободным утром и отправился в церковь.
Суды четырёх штатов США - Невады, Джорджии, Пенсильвании и Мичигана - отказались принять иски действующего президента Дональда Трампа о прекращении подсчёта голосов на выборах.
Трамп настаивает, что у его команды есть письменные доказательства мошенничества на голосовании и он намерен с этим разобраться.
В то же время некоторые американские СМИ уже объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США. Сообщается, что он набрал 270 голосов выборщиков, что достаточно, чтобы стать лидером.
Поскольку суды не привлекли Байдена в качестве ответчика по искам Трампа, политик наслаждается свободным воскресеньем. По информации СМИ, он провёл это утро в церкви на мессе.
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