Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВС Азербайджана отступают после авиакатастрофы. В Шуше "реальное месиво&quo...
Указ Путина по Донбассу взбесил власти Украины
Трамп не проиграл? Исход президентских выборов в США неожиданно "слил"...
"С большим перевесом!" В США огласили, кто победил на президентских вы...
Главная / В мире

Трампу отказали четыре штата, а Байден вместо суда пошёл в церковь

09 ноября 2020, 19:55  •  151 • В мире
Суды Невады, Джорджии, Пенсильвании и Мичигана отказали Дональду Трампу - действующий президент США подавал иски о прекращении подсчёта голосов в этих штатах. Тем временем Джо Байден, похоже, решил воспользоваться свободным утром и отправился в церковь.
Суды четырёх штатов США - Невады, Джорджии, Пенсильвании и Мичигана - отказались принять иски действующего президента Дональда Трампа о прекращении подсчёта голосов на выборах.
Трамп настаивает, что у его команды есть письменные доказательства мошенничества на голосовании и он намерен с этим разобраться.
В то же время некоторые американские СМИ уже объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США. Сообщается, что он набрал 270 голосов выборщиков, что достаточно, чтобы стать лидером.
Поскольку суды не привлекли Байдена в качестве ответчика по искам Трампа, политик наслаждается свободным воскресеньем. По информации СМИ, он провёл это утро в церкви на мессе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



151
Источник
Похожие новости
09 ноября 2020, 02:30
Криворожец Владимир Зеленский отреагировал на бойню в родном городе: "Уроды"
09 ноября 2020, 00:40
В "одной из самых развитых демократий мира" могут провести "ужасающий фашистский эксперимент"
09 ноября 2020, 11:40
Королева Елизавета II своим COVID-шагом удивила и Москву, и Лондон: "Если уж до такого дошло"
09 ноября 2020, 00:40
Безусловный базовый доход для европейцев - утопия или антиутопия?
09 ноября 2020, 11:40
Увезли в автозаке: Очевидцы сообщили о задержании "Мисс Белоруссия" в Минске
09 ноября 2020, 13:30
"Празднует поражение Трампа": Мелания "считает минуты", чтобы подать на развод?
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 ноября 2020, 02:30
ВС Азербайджана отступают после авиакатастрофы. В Шуше "реальное месиво" - ...
09 ноября 2020, 06:10
"Трамп, однако, прав": Пушков указал на главную проблему Байдена
09 ноября 2020, 04:20
"Пиррова победа" Алиева и забытый Пашинян: Политолог назвал истинного побед...
09 ноября 2020, 02:30
Криворожец Владимир Зеленский отреагировал на бойню в родном городе: "Уроды"...
09 ноября 2020, 00:40
В "одной из самых развитых демократий мира" могут провести "ужасающий ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 ноября 2020, 12:45
Адвокат Трампа парой фраз сбил пафос с победителя, но Европа рукоплещет: "Байден наш!"
05 ноября 2020, 18:35
Выборы в США заслонили главное: Академик РАН указал на событие, которое реально изменит мир
04 ноября 2020, 21:30
Байден проиграл. Но сумеет ли победить Трамп?
08 ноября 2020, 14:35
Трамп не проиграл? Исход президентских выборов в США неожиданно "слил" Twitter
09 ноября 2020, 06:10
"Трамп, однако, прав": Пушков указал на главную проблему Байдена
06 ноября 2020, 05:45
Стратегия переизбрания Дональда Трампа помогла победить
05 ноября 2020, 01:10
"Этот скандал сметёт многих" - идёт война за три штата: последние итоги выборов президента США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.