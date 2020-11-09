Трампу отказали четыре штата, а Байден вместо суда пошёл в церковь

Суды четырёх штатов США - Невады, Джорджии, Пенсильвании и Мичигана - отказались принять иски действующего президента Дональда Трампа о прекращении подсчёта голосов на выборах.

Трамп настаивает, что у его команды есть письменные доказательства мошенничества на голосовании и он намерен с этим разобраться.

В то же время некоторые американские СМИ уже объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США. Сообщается, что он набрал 270 голосов выборщиков, что достаточно, чтобы стать лидером.

Поскольку суды не привлекли Байдена в качестве ответчика по искам Трампа, политик наслаждается свободным воскресеньем. По информации СМИ, он провёл это утро в церкви на мессе.