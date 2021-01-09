Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Генерал СБУ: Дело «вагнеровцев» оборачивается для Украины катастрофой
За пять минут до войны: США были готовы бомбить Россию
Еврокомиссия подготовила России ультиматум по вакцине "Спутник V"
"Я молю Господа, чтобы Он образумил наше руководство": Академик РАН пр...
Главная / Политика

Трампу окончательно заткнули рот. Twitter забанил аккаунт президента, его адвоката и экс-советника

09 января 2021, 22:35  •  50 • Политика
Президенту США Дональду Трампу окончательно заткнули рот. Сервис микроблогов Twitter забанил официальный аккаунт главы государства POTUS из-за "нарушения правил". Кроме того, платформа навсегда заблокировала аккаунты бывшего советника и адвоката президента. Оба обвиняются в "скоординированной вредоносной деятельности".
Официальный представитель Twitter заявил, что компания полностью лишает американского лидера возможности высказываться. Если президент заведёт новый аккаунт, он тоже будет заблокирован. Пока что блокировка временная, однако Twitter пригрозил навсегда удалить учётную запись Трампа, если тот продолжит публиковать сообщения о том, что демократы украли у него голоса на выборах.
Отметим, что блокировке также подверглись аккаунты бывшего советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна и адвоката Сидни Пауэлла. Как сообщает портал Axios со ссылкой на представителя Twitter, оба продвигали "крайне правую теорию заговора" о войне "глубинного государства" с президентом.
Когда мы видим, что группа (лиц) участвует в скоординированной вредоносной деятельности, мы можем приостановить действие учётных записей, - пояснил представитель компании.
Напомним, что 6 января группа сторонников Трампа ворвалась в здание Капитолия после митинга в поддержку действующего президента. Инцидент произошёл во время заседания, на котором конгрессмены должны были окончательно утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. В результате столкновения с полицией 4 человека погибли. Это первый случай вторжения в Капитолий за последние 200 лет. В последний раз подобное происходило в 1814 году.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



50
Источник
Похожие новости
09 января 2021, 12:30
Еврокомиссия подготовила России ультиматум по вакцине "Спутник V"
09 января 2021, 10:40
С-300 уничтожил израильский беспилотник - сначала радар, затем и систему: Написанному верить?
09 января 2021, 15:15
Вскрылась связь семьи Собчак с Байденом
09 января 2021, 01:30
"Смелее, смелее!": Это русские брали американский Капитолий - украинцы выдали get in за сенсацию
09 января 2021, 01:30
Пушков назвал слова Зеленского о событиях в Вашингтоне ахинеей
09 января 2021, 15:15
Литва захотела переименовать Белоруссию
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 января 2021, 19:15
Мэр дал интервью без штанов, забыв о зеркале: "Новый год начался ужасно неловко"
03 января 2021, 12:35
В Европе захотели отобрать российские территории
09 января 2021, 12:30
Еврокомиссия подготовила России ультиматум по вакцине "Спутник V"
05 января 2021, 00:20
"Так держать, крутые парни": Напрыгнувшему на Россию главе Госдепа показали "Отступление Наполеона"
04 января 2021, 08:45
В аграрной сверхдержаве снова закончился картофель
08 января 2021, 00:45
"Трусливый" Зеленский осудил майдан в Вашингтоне: "Тебя-то кто спрашивал?"
05 января 2021, 08:35
Коронавирус пришёл не из Китая? Министр выдал неожиданную версию источника пандемии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.