Трампу окончательно заткнули рот. Twitter забанил аккаунт президента, его адвоката и экс-советника

Официальный представитель Twitter заявил, что компания полностью лишает американского лидера возможности высказываться. Если президент заведёт новый аккаунт, он тоже будет заблокирован. Пока что блокировка временная, однако Twitter пригрозил навсегда удалить учётную запись Трампа, если тот продолжит публиковать сообщения о том, что демократы украли у него голоса на выборах.

Отметим, что блокировке также подверглись аккаунты бывшего советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна и адвоката Сидни Пауэлла. Как сообщает портал Axios со ссылкой на представителя Twitter, оба продвигали "крайне правую теорию заговора" о войне "глубинного государства" с президентом.

Когда мы видим, что группа (лиц) участвует в скоординированной вредоносной деятельности, мы можем приостановить действие учётных записей, - пояснил представитель компании.

Напомним, что 6 января группа сторонников Трампа ворвалась в здание Капитолия после митинга в поддержку действующего президента. Инцидент произошёл во время заседания, на котором конгрессмены должны были окончательно утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. В результате столкновения с полицией 4 человека погибли. Это первый случай вторжения в Капитолий за последние 200 лет. В последний раз подобное происходило в 1814 году.