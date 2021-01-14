Трампу объявили "самый сильный "импичмент в истории США, но есть одно "но"

Нижняя палата конгресса объявила импичмент президенту США Дональду Трампу. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси обвинила главу Белого дома в разжигании мятежа и потребовала покинуть пост руководителя государства.

Импичмент поддержали 232 конгрессмена, против выступили 197. Примечательно, что за импичмент отдали голоса 10 республиканцев - это рекордное в истории США число конгрессменов, проголосовавших против президента из собственной партии.

Это самый сильный импичмент из тех четырёх, что были в американской истории,

- отмечает канал NBC.

После вынесения обвинений в "подстрекательстве к мятежу" дело переходит в сенат. Проблема в том, что он находится на зимних каникулах и контролируется республиканцами, которые не собираются выходить на работу раньше 19 января, то есть за день до инаугурации.