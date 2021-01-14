|
Трампу объявили "самый сильный "импичмент в истории США, но есть одно "но"
14 января 2021, 14:25 • 70 • Политика
Палата представителей США объявила Трампу импичмент за неделю до инаугурации нового президента. "Это самый сильный импичмент из тех четырёх, что были в американской истории", - сообщает канал NBC.
Нижняя палата конгресса объявила импичмент президенту США Дональду Трампу. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси обвинила главу Белого дома в разжигании мятежа и потребовала покинуть пост руководителя государства.
Импичмент поддержали 232 конгрессмена, против выступили 197. Примечательно, что за импичмент отдали голоса 10 республиканцев - это рекордное в истории США число конгрессменов, проголосовавших против президента из собственной партии.
- отмечает канал NBC.
После вынесения обвинений в "подстрекательстве к мятежу" дело переходит в сенат. Проблема в том, что он находится на зимних каникулах и контролируется республиканцами, которые не собираются выходить на работу раньше 19 января, то есть за день до инаугурации.
70
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 января 2021, 14:30
|
09 января 2021, 12:30
|
07 января 2021, 17:25
|
07 января 2021, 19:15
|
08 января 2021, 09:00
|
08 января 2021, 18:10
|
08 января 2021, 00:45