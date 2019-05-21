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Трампу нужна война с Ираном, чтобы переизбраться на второй срок

21 мая 2019, 14:24  •  53 • В России

Ситуация вокруг Ирана накаляется и удар по нему может быть нанесен уже в скором времени, по крайней мере, до осени 2020 г.

Впервые об этом я говорил ещё весной 2009 г. во время отчёта правительства в Госдуме. Сейчас такая война нужна Трампу для успешного переизбрания, как в свое время Бушу было нужно вторжение в Афганистан и Ирак. Кроме того, меняется ситуация в самом Афганистане и Ираке, и держать там американские войска всё труднее, рано или поздно может начаться бунт местного населения. Поэтому операция против Ирана может стать поводом для переброски сил.

Военный конфликт с Ираном грозит всем соседям. Китаю - сокращением поставок нефти, что скажется на его экономике. России - потоком миллионов беженцев с юга, которые сначала сомнут Южный Кавказ, а затем и юг России. Активизируются на Ближнем Востоке и боевики ИГИЛ (организация, запрещенная в РФ). А Трамп выиграет. Вкупе со снижением напряжённости в Северной Корее, завершением активной фазы войны в Сирии, что он приписывает себе, он может даже Нобелевскую премию мира получить накануне выборов, что даст ему серьезный козырь против демократов.

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