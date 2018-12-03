Политолог Александр Уфаев рассказал, что российское ТВ может спасти США. Он привел в пример недавние пожары в Калифорнии и реакцию американского лидера. «Трампу необходимо срочно договариваться, умолять о встрече с Путиным», - говорит эксперт, намекая на плохую работу американского лидера как президента, неспособного справиться с настоящими проблемами внутри своей страны. Так он отметил, что Трампу «сложно признать недееспособность для решения технических задач».

Напомним, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал: Кремль не получал официального сообщения от американской стороны по поводу отмены встречи глав государств.

Эксперты говорят, мол, о том, что на планете есть Керченский пролив, в США знает только небольшая группа специалистов. Во время украинской провокации, напомним, в Черном море пострадали всего три человека, которые не являются гражданами США. Но именно их судьба, как вещают нам американские СМИ, волнует Трампа.

«Причем явно больше, чем судьбы погибших в калифорнийских пожарах 88 американцев и тринадцатимиллиардные убытки», - говорит политолог Александр Уфаев.

И он же поясняет, что, конечно, отменить назначенную встречу проще, чем принять хороший закон.

«Вместо того, который мешает тушить калифорнийские пожары. Трампу сложно признать недееспособность американской власти для решения технической задачи», - подчеркивает эксперт.

CNN сообщал, что власти Калифорнии «не предупредили американцев о приближении лесных пожаров».

«Оправдывая свое бездействие, калифорнийские чиновники сказали, что испугались заторов на дорогах, поэтому решили сжечь свидетелей своей халатности. За свои деяния они не понесли никакой ответственности, а в стране никаких протестов. Чем это можно объяснить?» - вопрошает Уфаев.

И вспоминает, что в семидесятые годы в СССР свободно продавался радиоприемник «Океан 205». Который передавал сигнал, несмотря на «глушилки».

«В Штатах пользовались радиоприемниками FM-диапазона. То есть в тридцати километрах от города эфир молчит. Вывод простой: американцы за границами Калифорнии не знают о ежегодных трагедиях штата, - отмечает эксперт. - Исправить ситуацию должны российские СМИ, российское телевидение. Именно они смогут спасти США. После неадекватной выходки Трампа пришло время начать на российском телевидении обсуждение ситуации в Калифорнии».

И добавляет, что после победы Трампа число жертв лесных пожаров увеличилось, по неокончательным данным, в десять раз.

«Если это случайное совпадение, то Трампу необходимо срочно договариваться, умолять о встрече с Владимиром Владимировичем и вести переговоры о создании эскадрильи коврового водосброса из российских БЕ-200. Если встреча не состоится, значит, события в Калифорнии - осознанная месть за выборы», - цитирует эксперта портал planet-today.ru.