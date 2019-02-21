Трампу не удалось убедить канцлера Австрии отказаться от российского газа и "Северного потока - 2"

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что его страна продолжит поддерживать строительство "Северного потока - 2" и будет покупать российский газ. Свое заявление канцлер сделал после завершения переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

При этом Себастьян Курц отметил, что российский газ, идущий в Европу по трубам, дешевле американского. Свою позицию австрийский канцлер озвучил в эфире телеканала ORF-2.

Напомним, что в настоящий момент Вашингтон является активным критиком проекта строительства нового газопровода по дну Балтийского моря. Из столицы США неоднократно поступали заявления, в котором инициатива по проведению "Северного потока - 2" называлась политической.

США настаивают, что создание трубопровода поставит Европу в энергетическую зависимость от Москвы. В свою очередь Германия и Россия неоднократно указывали на исключительно экономическую подоплеку данного проекта.