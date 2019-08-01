Трампу не удалось натравить немцев на Иран

Автор:

Гасанов Камран

В течение трёх дней США дважды заставили немцев понервничать. Первый раз — когда предложили войти в антииранскую коалицию, второй раз — после санкций против «Северного потока — 2».

Германия не войдёт в антииранскую коалицию

В начале недели Госдеп попросил Германию присоединиться к операции Sentinel. В рамках этой миссии ВМС США и Британии будут охранять Ормузский пролив от иранских кораблей. Инициативу Вашингтон выдвинул после серии нападений на нефтяные танкеры и захвата Ираном британского судна Stena Impero.

Хотя Германия раскритиковала Иран за арест танкера, патрулировать Ормузский залив бундесвер не собирается. Глава немецкого МИД Хайко Маас чётко заявил, что «бундесправительство не будет участвовать» в морской миссии против Ирана.

Мы не хотим военной эскалации и продолжаем ставить на дипломатию,

— сказал Маас.

В отличие от Госдепа, германская дипломатия сомневается в эффективности «максимального давления» на Иран.

То, что немцы не любят воевать, — для США не новость. Совсем недавно Ангела Меркель отклонила просьбу Дональда Трампа отправлять немецкие войска в Сирию. Однако американцы всё равно недовольны.

Посол США снова взбесил немцев

Посол США в Берлине Ричард Гренелл еле сдерживает своё возмущение. США пошли «на большие жертвы, чтобы Германия осталась частью Запада». Американская казна тратит миллиарды на содержание 34 тысяч солдат, расквартированных на немецкой земле, говорит он в интервью Augsburger Allgemeine. «Где же ваша благодарность?» — хочется сказать американскому дипломату.

This is a great @wsj piece on the important issue of Russia’s Nord Stream 2 pipeline https://t.co/bHgMaNmxNl — Richard Grenell (@RichardGrenell) January 19, 2019

Р. Гренелл. Фото: www.globallookpress.com

В другом интервью Bild посол говорит, что США не нужна военная помощь Германии в Ормузском проливе. У них и своего флота хватает. А речь идёт о «моральной поддержке». Раз уж европейцы не умеют воевать, пусть хотя бы не подрывают единство коллективного Запада.

Требование Госдепа по Ирану вызвало в Германии бурные дискуссии. Некоторые эксперты сравнили ситуацию с 2003 годом, когда канцлер Герхард Шрёдер вместе с французским президентом Жаком Шираком отказались войти в «коалицию воли» для вторжения в Ирак.

«Отказ Берлина от военно-морской операции в Ормузском проливе под командованием США обоснованный, так же как и "нет" правительства Шредера участию в иракской войне», — написал журналист Вернер Кольхоф.

К обсуждению проблемы подключился и сам герой иракской войны Шрёдер. Бывший канцлер сказал, что если бы Меркель согласилась, то её решение оправдало бы войну США в Ираке. Он вместе с другими немецкими экспертами предупредил, что патрулирование в Персидском заливе под командованием США обернётся эскалацией кризиса.

Г. Шрёдер. Фото: www.globallookpress.com

Иранская проблема обострилась весной-летом 2018 года. Трамп вышел из ядерной сделки и ввёл нефтяные санкции против Тегерана. ЕС осудил президента США, но под страхом вторичных санкций европейские компании покинули Иран. Журналист Кольхоф полагает, что давление на Иран не принесёт пользы, а только укрепит ненавидимый Белым домом режим мулл. Противостояние между США и Ираном в Ормузском проливе — «игра на пороховой бочке», а Германия не должна позволить втянуть себя в эту авантюру, считает обозреватель Westfalen-Blatt.

Испытание «Северным потоком»

Вторым испытанием для немецко-американских отношений стал «Северный поток — 2». Накануне комитет Сената по международным делам поддержал санкции против трубопровода по дну Балтики. Документ запрещает въезд в США и блокирует счета лиц, причастных к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов для прокладки трубы.

Фото: www.globallookpress.com

В строительстве газопровода «Северный поток — 2» участвуют две немецкие компании: Wintershall и Uniper. Для кабинета Меркель это стратегически важный проект. «Северный поток — 2» напрямую связывает российские месторождения с германским рынком и превращает Германию в крупнейшего распределителя газа в Европе. Второе преимущество проекта — он ускорит отказ Германии от АЭС и угля. Если суммировать поставки по уже функционирующему «Северному потоку» и строящемуся «Северному потоку — 2», Европа получит 110 млрд кубометров газа в год. Это четверть совокупного импорта ЕС в 2018 году.

Одобрение санкций Сенатом — первый шаг. Для окончательного их ввода требуется согласие обеих палат Конгресса — Сената и Палаты представителей. Хотя по вопросам Ирана, Кореи и НАТО республиканцы и демократы расходятся, по «Северному потоку — 2» они солидарны. Конгрессмены боятся того, что Европа станет более зависимой от России. И чтобы не допустить этого, Трамп предлагает ЕС альтернативу — американский сланцевый газ.

Реакция в Берлине: «Это тяжёлый удар по Германии»

Деловая газета Handelsblatt назвала санкции США «тяжёлым ударом по правительству Германии». В Берлине надеются, что американцы не смогут воспрепятствовать проекту. Однако допускают, что санкции США отсрочат завершение трубопровода и увеличат траты на его строительство.

Под ограничения в первую очередь подпадёт швейцарская компания Allseas Group. Именно ей принадлежит крупнейшее в мире судно для укладки нефте- и газопроводов Pioneering Spirit. Если швейцарцы пойдут в отказ, нужно будет искать замену. В мае замглавы Минэнерго России Анатолий Яновский заверил, что «Газпром» самостоятельно завершит газопровод, если США введут санкции. Однако Handelsblatt сомневается в технических возможностях России.

Уже не союзники

Из описанных двух примеров видно, что отношения США и Германии всё меньше похожи на союзнические, как бы нас ни убеждали в обратном американские и немецкие журналисты. Вашингтон безразличен к экономическим интересам Берлина. Он вводит торговые пошлины против Европы, санкционирует «Северный поток — 2» и ещё требует вступить в свою коалицию против Ирана.

«Северный поток — 2». Фото: www.globallookpress.com

Пока Меркель у власти, Берлин сопротивляется давлению американцев. Она несколько раз говорила, что «Северный поток — 2» будет достроен. Воевать с Ираном, тем более ради Трампа, она тоже не собирается.

Будут ли её преемницы такими же независимыми, сказать трудно. Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разделяет американскую позицию по «Северному потоку — 2». Она тоже считает, что проект делает Европу более зависимой от Москвы. Главный кандидат на пост канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауэр (АКК) согласна с фон дер Ляйен. Во время керченского кризиса она предложила сократить прокачку газа по дну Балтики.

По вопросу патрулирования Ормузского пролива, АКК занимает более мягкую позицию. Если глава МИД Германии ответил категорическим отказом, то Крамп-Карренбауэр сказала американцам, что будет обсуждать с Францией и Британией.