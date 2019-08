Трампу не удалось натравить немцев на Иран

В течение трёх дней США дважды заставили немцев понервничать. Первый раз — когда предложили войти в антииранскую коалицию, второй раз — после санкций против «Северного потока — 2».

Германия не войдёт в антииранскую коалицию

В начале недели Госдеп попросил Германию присоединиться к операции Sentinel. В рамках этой миссии ВМС США и Британии будут охранять Ормузский пролив от иранских кораблей. Инициативу Вашингтон выдвинул после серии нападений на нефтяные танкеры и захвата Ираном британского судна Stena Impero.

Хотя Германия раскритиковала Иран за арест танкера, патрулировать Ормузский залив бундесвер не собирается. Глава немецкого МИД Хайко Маас чётко заявил, что «бундесправительство не будет участвовать» в морской миссии против Ирана.

— сказал Маас.

В отличие от Госдепа, германская дипломатия сомневается в эффективности «максимального давления» на Иран.

То, что немцы не любят воевать, — для США не новость. Совсем недавно Ангела Меркель отклонила просьбу Дональда Трампа отправлять немецкие войска в Сирию. Однако американцы всё равно недовольны.

Посол США снова взбесил немцев

Посол США в Берлине Ричард Гренелл еле сдерживает своё возмущение. США пошли «на большие жертвы, чтобы Германия осталась частью Запада». Американская казна тратит миллиарды на содержание 34 тысяч солдат, расквартированных на немецкой земле, говорит он в интервью Augsburger Allgemeine. «Где же ваша благодарность?» — хочется сказать американскому дипломату.

